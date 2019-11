Entrevista. Rubén Fernández: “En España hay corredores jóvenes muy buenos; lo que no hay son equipos”

Los más ligados al mundo del ciclismo nacional y, sobre todo, de las categorías inferiores de éste, ya conocerían el nombre de Rubén Fernández Andújar (Murcia, 01/03/1991); sin embargo, tanto su nombre como su apodo -‘El escayolas’- obtuvieron mucha más notoriedad desde el pasado mes de septiembre, cuando el joven ciclista murciano se impuso en la general final del prestigioso Tour del Porvenir, convirtiéndose así en el undécimo corredor español en lograrlo y en el sucesor del francés Warren Barguil, ganador de la edición de 2012 y cuya actuación en la pasada Vuelta a España dejó a todos boquiabiertos.

Pregunta: En primer lugar, ¿qué balance hace Rubén Fernández del año 2013?

Respuesta: Diría que el balance ha sido bueno; me propuse como objetivo adaptarme bien a la categoría y ayudar al equipo en todo lo posible.

P: Sinceramente, ¿esperaba alzarse como ganador en el Tour del Porvenir?

R: Bueno, yo sabía que podía hacer un buen Tour del Porvenir; estar entre los cinco primeros y, por qué no, ganar alguna etapa. Ahora bien, ganar la carrera la verdad es que no me lo esperaba.

P: ¿Se esperaba ese salto de popularidad entre la prensa y el aficionado que le ha dado el triunfo en la prueba francesa?

R: La verdad es que no, pero el Tour del Porvenir es una prueba de muchísimo prestigio que la han ganado corredores muy buenos.

P: Lo cierto es que es una prueba que han ganado corredores de la talla de Felice Gimondi, Greg Lemond, Miguel Indurain, Laurent Fignon y más recientemente, Bauke Mollema o Nairo Quintana. ¿Le asegura un buen futuro a un ciclista el hecho de vencer esta prueba?

R: Solo por el hecho de haber ganado esta prueba tan importante no significa que te puedas relajar. Hay que seguir cuidándose y trabajando duro para seguir mejorando.

P: Después, en el Mundial de Ciclismo en Florencia, en la categoría sub-23, no hubo mucha suerte para la participación española…

R: La verdad es que no tuvimos muy buna suerte. Yo sufrí una caída a la salida de una rotonda y después las sensaciones no fueron muy buenas.

P: ¿Piensa que el futuro del ciclismo español a medio plazo está garantizado? Repetir una generación liderada por los Óscar Freire, Samuel Sánchez, Alejandro Valverde, ‘Purito’ Rodríguez o Alberto Contador es una tarea muy complicada.

R: Está claro que repetir una generación como esa es muy complicado. Sin embargo, sí que es cierto que en España hay corredores jóvenes muy buenos; el único problema que hay es la escasez de equipos, ya que, actualmente, solo hay cuatro equipos profesionales nacionales.

P: Yéndonos hacia sus inicios, ¿cómo se interesó Rubén Fernández por el ciclismo?

R: Lo cierto es que desde pequeñito empecé a jugar al fútbol con los amigos, pero era un deporte que no me llenaba ni me llamaba la atención. Además, mi tío Miguel montaba en bici y mi vecino Ismael corría en categoría amateur, así que supongo que por eso empecé a practicar el ciclismo, sobre los diez años, cuando mi hermano y yo nos apuntamos a una escuela de ciclismo.

P: ¿Seguirá estando ligado al mundo del ciclismo en pista? Ha tenido un papel protagonista junto a Eloy Teruel o Pablo Aitor Bernal, entre otros, en las últimas ediciones del Campeonato de España de esa modalidad.

R: Pues de momento no me planteo hacer pista porque el Campeonato de España de esa modalidad me coincide con carreras que se disputan en carretera.

Foto: Maialen Zuazubiskar.



P: ¿Qué personas fueron claves –o lo siguen siendo- para haberse convertido en el corredor que es actualmente?

R: Mi familia, sin duda.

P: ¿Quién fue su ciclista referencia?

R: Mi referente en el ciclismo siempre fue Lance Armstrong, pero después me defraudó muchísimo con todo lo que dijo acerca de su caso.

P: Para los aficionados que todavía no le han podido ver, ¿cómo se describiría como corredor?

R: Me describiría como un ciclista que combina cualidades de escalador y rodador.

P: ¿Piensa que puede tener el rol de líder de un equipo en el futuro o incluso ganar alguna gran vuelta?

R: (Risas) Bueno, hay que ir paso a paso.

P: ¿Cómo se gestó su fichaje por el Caja Rural-Seguros RGA?

R: Se gestó el último día de una convivencia que hicimos los compañeros del equipo amateur del Caja Rural. Cuando nos estábamos despidiendo, el director del equipo, Jaime Garzón, me preguntó que a qué hora me marchaba a casa el día siguiente; cuando se la dije, me dijo que no me podía marchar por ese motivo (risas).

P: ¿Qué sintió al saber que su compatriota murciano Luis León Sánchez iba a ser compañero de equipo?

R: Me alegré muchísimo por él, porque no podía ser que un corredor como Luis León se quedase ‘en la calle’, sin equipo.

P: ¿Cuál será su función durante el próximo año? ¿Sabe ya cuál será su calendario, o todavía no?

R: Sobre el rol que voy a tener en el equipo, todavía no lo sé seguro, pero quiero seguir adaptándome a la categoría y ayudando mis compañeros en todo lo posible.

Acerca de mi calendario, empezaré a competir el día 2 de febrero en la clásica G.P Ciclista La Marsellesa. Después participaré en la Estrella de Bessèges, del 5 al 9 de febrero, y del 13 al 16 de febrero correré el Tour del Mediterráneo y la Vuelta a Murcia.

P: ¿Cómo ve los cambios que quieren implementar en el sistema UCI?

R: Sinceramente, creo que perjudicarían muchísimo a los equipos pequeños.

Foto: Edu Botella / AGM.



P: No se iba a escapar, ¿de dónde procede el apodo de ‘El escayolas’?

R: (Risas) Es un apodo familiar. Mi padre es escayolista, así que un director de ciclismo se lo puso de mote a mi hermano y después lo heredé yo.

P: ¿Cuál es su carrera preferida?

R: El Tour de Francia.

P: Un mensaje para los jóvenes que quieren ser ciclistas el día de mañana.

R: Sobre todo, que se diviertan encima de la bicicleta.

P: Un deseo para el 2014.

R: Que no sufra ninguna caída importante, que me respeten las lesiones y a ver si pudiese conseguir alguna victoria de etapa.

Muchas gracias por atendernos y mucha suerte para la próxima temporada.