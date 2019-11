Gerrans hace historia en el Down Under y Greipel repite en la última etapa

El Tour Down Under llegó a su fin con la sexta y última etapa disputada en un circuito cerrado en la ciudad australiana de Adelaida. Los 85 kilómetros de recorrido, repartidos en 18 vueltas, no dieron lugar a sorpresas y los dos ganadores fueron los que más en forma se mostraron durante la primera ronda World Tour del curso. André Greipel volvió a ser el más rápido en el sprint masivo y Simon Gerrans se llevó la general. Con esta victoria, Gerrans suma tres triunfos absolutos en la general del Down Under y confirma su espectacular arranque de temporada 2014.

La fuga anula las bonificaciones

La etapa empezó con una fuga que se preveía infructuosa pero que negó a Cadel Evans la posibilidad de luchar por las bonificaciones. Maxim Belkov (Katusha), William Clarke (Drapac Cycling) y Angelo Tulik (Europcar) fueron los encargados de animar la jornada desde su inicio. El ciclista de Europcar Tulik se fue al suelo en una curva y dejó la escapada en dos. Por detrás no cesaron las intentonas y Julian Bérard (Ag2r La Mondiale) consiguió llegar al dueto cabecero. El pelotón dejó hacer a Belkov, Clarke y Bérard, que tuvieron una máxima ventaja de dos minutos. Los incidentes siguieron en la fuga. Clarke pichó su rueda pero los otros dos integrantes del corte decidieron esperar. El paso por el sprint intermedio de los fugados aseguró la victoria de Gerrans (Orica), ya que ni Evans ni Ulissi, muy cerca en la general, sumaron segundos de bonificación.

Con la general decidida en favor de Gerrans, era momento de pensar en la resolución de la etapa. Los hombres de Greipel no querían sorpresas debido a los pocos kilómetros de recorrido y empezaron a trabajar para su líder. El ritmo impuesto por Lotto Belisiol fue terrible y a falta de tres vueltas para la conclusión neutralizaron la fuga. Empezó entonces la batalla por la posición y varios de los equipos con sprinters lucharon para entrar bien colocados al desenlace. Giant-Shimano, Lotto Belisol, Omega Pharma y Cannondale fueron los más implicados en mantener el ritmo vivo en los kilómetros finales.

Greipel, sin rival

El empuje de los trenos de los sprinters provocó un corte de unas cuarenta unidades en el gran grupo. Todos los favoritos a la general entraron delante y no hubo ninguna sorpresa. En la volata, Omega Pharma parecía tomar la iniciativa, pero un gran relevo de Marcel Sieberg colocó a los Lotto en la posición ideal. Jens Debusschere tomó el relevo de su compañero y en la última recta cedió el lanzamiento de la llegada a Jurgen Roelandts. Después del excelente trabajo de sus compañeros, Greipel miró hacia atrás y tan sólo vio a dos hombres del Omega con posibilidades de ganarle. El alemán calculó la distancia y esprintó de manera perfecta para batir sin problemas a Renshaw y a Feen, que no pudieron hacerle sombra.

(Foto: lottobelisol.be).

Esta es la segunda victoria de Greipel en el Tour Down Under 2014. El campeón alemán demostró ser el mejor velocista de la ronda australiana y empieza con buen pie el año. En la general, Simon Gerrans ganó el tercer Down Under de su carrera por delante de Cadel Evans y de Diego Ulissi. De esta manera el australiano entra en la historia del Down Under al ser el primer ciclista en pasar de las dos victorias absolutas.

Clasificación etapa 6

1 André GREIPEL Lotto-Belisol Team 1:55:16

2 Mark RENSHAW Omega Pharma-QuickStep 0:00:00

3 Andrew FENN Omega Pharma-QuickStep 0:00:00

4 Koen DE KORT Team Giant-Shimano 0:00:00

5 Jonathan CANTWELL Drapac Cycling 0:00:00

6 Matthew GOSS Orica GreenEDGE 0:00:00

7 Nathan HAAS Garmin-Sharp 0:00:00

8 Jurgen ROELANDTS Lotto-Belisol Team 0:00:00

9 Michal KOLAR Tinkoff-Saxo 0:00:00

10 Mathew HAYMAN Orica GreenEDGE 0:00:00

Clasificación general final

1 Simon GERRANS Orica GreenEDGE 19:57:35

2 Cadel EVANS BMC Racing Team 0:00:01

3 Diego ULISSI Lampre-Merida 0:00:05

4 Richie PORTE Team Sky 0:00:10

5 Nathan HAAS Garmin-Sharp 0:00:27

6 Robert GESINK Belkin Pro Cycling Team 0:00:30

7 Daryl IMPEY Orica GreenEDGE 0:00:34

8 Geraint THOMAS Team Sky 0:00:37

9 Adam HANSEN Lotto-Belisol Team 0:00:37

10 Egor SILIN Katusha Team 0:00:47

Clasificaciones secundarias

Sprints - Simon Gerrans (AUS | Orica-GreenEDGE)

Montaña - Adam Hansen (AUS | Lotto-Belisol)

Jóvenes - Jack Haig (AUS | UniSA-Australia)

Competitividad - Will Clarke (AUS | Drapac Cycling)

Equipos - Orica-GreenEDGE

Vídeo últimos kilómetros