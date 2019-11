Lampre - Merida anuncia el fichaje de Chris Horner

El último ganador de la Vuelta a España, Chris Horner, ha firmado por el equipo italiano Lampre - Merida. El conjunto de Giuseppe Saronni y Brett Copeland lo ha hecho oficial durante esta mañana mediante un mensaje en las redes sociales. El contrato es de un año, pero Horner podrá correr finalmente en un equipo World Tour durante la temporada 2014.

Chris Horner espera debutar con sus nuevos colores en la Challenge de Mallorca. Aunque aún falta la confirmación oficial, todo parece indicar que Horner correrá el Giro de Italia y defenderá título en la Vuelta ciclista a España. De esta manera, a sus 42 años de edad, el corredor nacido en Japón podrá liderar una gran escuadra en busca de otro gran triunfo con el que cerrar su carrera.

Tras la negativa del equipo Trek Factory Racing de ofrecerle la renovación, Horner ha sido relacionado con muchos equipos. El americano tenía el objetivo de poder correr una vuelta grande y con este fichaje su sueño se cumple con creces. Además, no recala en un equipo menor. El conjunto Lampre - Merida ha dado un salto cualitativo importante con los fichajes realizados. El campeón del mundo Rui Costa y el ganador de la Vuelta Chris Horner, darán una prestigiosa presencia al equipo rosa en las carreras de tres semanas. A su lado, Diego Ulissi, Filippo Pozzato y Damiano Cunego seguirán siendo los referentes del equipo.

En el palmarés de Chris Horner relucen tres carreras importantes. Su título principal es la Vuelta a España 2013, pero el americano también posee una Vuelta al País Vasco y un Tour de California. Con su fichaje por el Lampre, Horner habrá corrido en doce equipos distintos. Debutó en 1995 con Nutra Fig y pasó por la Française des Jeux, Mercury, Prime Alliance, Saturn, Webcor, Saunier Duval, Davitamon Lotto, Predictor Lotto, Astana y RadioShack.

It's official now: @hornerakg joins @lampre_merida on a one-year deal, is set to ride both #Giro and #Vuelta. #Welcome on board, Chris.