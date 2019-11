Purito aguanta a Contador y Mezgec firma el triplete

Las dos etapas montañosas de la Volta a Catalunya, La Molina y Vallter 2000, no marcaron diferencias entre los mejores y la general de la carrera sigue con los tres primeros en menos de diez segundos. En la quinta etapa de la ronda catalana, Luka Mezgec volvió a demostrar que es el mejor sprinter de la carrera y se apuntó su tercera victoria parcial. Alberto Contador probó a Joaquim Rodríguez en el Alt de Lilla, pero el catalán respondió bien y no hubo novedades en la clasificación de la Volta 2014. La quinta etapa de la Volta a Catalunya llevó a los corredores de Llanars a Valls, localidad del malogrado ciclista Xavier Tondo. La jornada más larga de la Volta, con 218 kilómetros de recorrido, tuvo una larga fuga como protagonista. El Alt de Lilla (2ª), a 9 kilómetros de la llegada, fue la única dificultad puntuable del día. Alta velocidad y muchos intentos La etapa más larga de la Volta empezó a las 11:25h en la localidad de Llanars, en la Vall de Camprodón. A diferencia de las dos jornadas anteriores, el sol lució en tierras catalanas y los corredores disfrutaron de una temperatura agradable. En los primeros kilómetros, el pelotón, siempre encabezado por los hombres de Katusha, no permitió ninguna fuga. La posibilidad de que la escapada llegara a buen puerto, dificultó la labor de los valientes aventureros. La velocidad fue muy alta en los primeros compases de la jornada y aunque hubo múltiples intentos, el corte definitivo no cuajó hasta el kilómetro 58. (Foto: Oriol Trasserra / Vavel.com) Siete fueron los corredores que se marcharon por delante en las cercanías de la ciudad de Berga. Steven Kruijswijk (Belkin), Marcus Burghardt (BMC), Jérémy Roy (FDJ), Pierre Rolland (Europcar), Georg Preidler (Giant), Angel Madrazo (Caja Rural) y Lukasz Owsian (CCC) fueron los afortunados que consiguieron zafarse del marcaje de los Katusha. Con la fuga establecida, el pelotón se tomó con un poco más de calma el recorrido y los siete consiguieron abrir un hueco superior a los cuatro minutos. Burghardt y Preidler no quieren compañía Marcus Burghardt (BMC) y Georg Preidler (Giant) no se conformaron con un corte tan numeroso y atacaron para marcharse en solitario. Los dos hicieron camino y dejaron en tierra de nadie a Roy, Rolland, Preidler, Madrazo y Owsian. El alto kilometraje de la jornada propició que Katusha permitiera un amplio margen a la fuga. Burghart y Preidler tocaron su máxima renda en el kilómetro 92 con 8’ 45’’. (Foto: Oriol Trasserra / Vavel.com) La etapa siguió su desarrollo sin novedades destacables. Burghart y Preidler prosiguieron con su aventura, con los seis perseguidores a pocos minutos.En el kilómetro 175, Rolland y Kruijswik mostraron más fuerza que sus compañeros en el grupo perseguidor y se fueron en busca del dúo cabecero. Por detrás, aparecieron los conjuntos Cannondale y Lampre - Merida, que aumentaron el ritmo del gran grupo buscando el sprint en Valls. La aparición del equipo verde fue clave para enterrar las opciones de la fuga. Pelotón agrupado en Lilla Con el empuje de Cannondale, las diferencias se redujeron drásticamente por culpa de las largas rectas abiertas con fuerte viento de cara. El desgaste y las condiciones acabaron con Burghart, Preidler, Rolland. A 27 kilómetros de meta, en la localidad de Solivella, Cannondale acabó su trabajo y cazó a los tres supervivientes de la larga escapada de la jornada. Restaba un alto puntuable y una rápida bajada hacia Valls. El Alt de Lilla (2ª), 6’3 kilómetros al 4’8%, era el lugar idóneo para intentar probar al líder de la carrera, Joaquim Rodríguez. Con el pelotón agrupado en las primeras rampas del alto, Ryder Hesjedal (Garmin) fue el primero en abrir fuego. Varios ciclistas más secundaron su ataque, Lieuwe Westra (Astana) o Dani Navarro (Cofidis) lo intentaron sin suerte. Viendo el gallinero revuelto, Alberto Contador intentó sorprender al líder y atacó con fuerza con su característico baile encima de la bicicleta. Purito Rodríguez respondió bien y rápidamente cogió la rueda del madrileño. No diga sprint, diga Mezgec A poco de coronar, Jacob Fuglsang (Astana) propuso la salida más peligrosa. El danés consiguió abrir hueco ante el control de los favoritos y se lanzó hacia Valls en una rápida bajada. Katusha, Cannondale y Giant volvieron a la cabeza del pelotón para neutralizar al danés y asegurar la llegada masiva. Fuglsang no aguantó y una cincuentena de ciclistas se jugaron la victoria en la ciudad natal de Xavier Tondo. En la larga recta de meta, Luka Mezgec volvió a demostrar que no tiene rival en los sprints de la Volta. El velocista de Giant - Shimano fue el más rápido y se impuso al joven Julian Alaphilippe (Omega) y a Samuel Dumoulin (AG2R). La clasificación general no sufrió cambios y Purito sigue encabezando la carrera con 4’’ de ventaja respecto a Contador. (Foto: Oriol Trasserra / Vavel.com) La etapa de mañana La sexta etapa de la Volta es, a priori, la más suave de las siete que componen el menú de la carrera catalana. Los 172 kilómetros que separan El Vendrell de Vilanova i la Geltrú tendrán tan solo una dificultad puntuable, el Alt de Font - Rubí (3ª), a 58 kilómeros de la meta. Coronado Font - Rubí, los 50 kilómetros restantes serán en terreno favorable hasta la meta. Si no logra cuajar una escapada, todo indica que se vivirá otro sprint en Vilanova. Y como no, el gran favorito será otra vez el esloveno Luka Mezgec. Clasificación etapa 5 1º 168 MEZGEC, Luka SLO TEAM GIANT-SHIMANO 5:16:00 10"

2º 47 ALAPHILIPPE, Julian FRA OMEGA PHARMA - QUICK mt. 6"

3º 62 DUMOULIN, Samuel FRA AG2R LA MONDIALE mt. 4"

4º 86 MARTENS, Paul GER BELKIN-PRO CYCLING T mt.

5º 215 KREDER, Michel NED WANTY - GROUPE GOBER mt.

6º 31 CONTADOR, Alberto ESP TINKOFF-SAXO mt.

7º 147 YATES, Adam GBR ORICA GreenEDGE mt.

8º 157 REZA, Kévin FRA TEAM EUROPCAR mt.

9º 137 VAN DER SANDE, Tosh BEL LOTTO BELISOL mt.

10º 186 VIGANO, Davide ITA CAJA RURAL - SEGUROS mt. Clasificación general 1º 11 RODRIGUEZ, Joaquin ESP TEAM KATUSHA 23:03:34

2º 31 CONTADOR, Alberto ESP TINKOFF-SAXO a 04

3º 92 VAN GARDEREN, Tejay USA BMC RACING TEAM a 07

4º 63 BARDET, Romain FRA AG2R LA MONDIALE a 10

5º 21 QUINTANA, Nairo COL MOVISTAR TEAM a 10

6º 51 FROOME, Christopher GBR TEAM SKY a 17

7º 7 TALANSKY, Andrew USA GARMIN SHARP a 18

8º 68 POZZOVIVO, Domenico ITA AG2R LA MONDIALE a 26

9º 161 BARGUIL, Warren FRA TEAM GIANT-SHIMANO a 42

10º 178 KISERLOVSKI, Robert CRO TREK FACTORY RACING a 48 Vídeo de la llegada