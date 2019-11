Van Keirsbulck se doctora en La Panne

Parece que el equipo Omega Pharma - Quick Step está cogiendo carrera sobre pavé. A pesar del mal momento de Boonen, mermado por una caída en E3 Harelbeke, y de un desconocido Stybar, y de la inoperancia de Cavendish en lo que va de temporada, parece que hombres como Niki Terpstra, Guillaume Van Keirsbulck, Stijn Vandenbergh o Gert Steegmans están adquiriendo protagonismo. Hoy, el triunfador es el joven Van Keirsbulck.

Un talento flamenco Con apenas 22 años, el belga se está codeando con las figuras más importantes del pavé y está superando a muchos especialistas consolidados. Además, lleva el adoquín en las venas ya que nació en Roeselare, en la provincia de Flandes Occidental. En De Panne, ha realizado una carrera muy regular, algo sorprendente ya que a pesar de su corta edad, no ha dudado en ningún momento y ha confiado en su suerte, sin volverse loco ni meterse en líos. Tan solo perdió algo de tiempo el primer día, cuando llegó a tres segundos de Sagan y el grupo cabecero en la meta de Zottegem. Pero a pesar de empezar perdiendo tiempo no se puso nervioso y se mantuvo en el grupo cabecero, atento, en las siguientes dos etapas en línea. Hoy, en la crono, ha cuajado una sensacional actuación, acabando en una gran quinta posición. No solo ha superado tanto a sus teóricos líderes de equipo como Terpstra y Steegmans, sino que ha terminado por delante de especialistas como Svein Tuft, Michael Hepburn o Johan Le Bon. Por tanto, el belga se ha consagrado como un buen especialista sobre adoquín, mostrando la calma, la seguridad y la inteligencia que pueden hacer de este joven Van Keirsbulck, un futuro campeón de las mejores carreras sobre pavé. Modolo sigue intratable al sprint En el sector matinal de esta tercera jornada de la carrera belga, se disputaba una etapa en línea de 109 kilómetros con mucha dureza, debido a la gran cantidad de cotas y tramos de adoquín, con salida y llegada en De Panne. Una etapa que parecía la más dura y complicada de la carrera pero que apenas ha abierto diferencias entre los favoritos, a pesar de la caída final. Como es habitual, enseguida se formó una fuga de cinco corredores, con Jay Thomson (MTN), Stijn Steels (TSV), Martijn Maaskant (UHC), Jaap De Man y Joren Segers (3M) que no llegaron a tener más de tres minutos de renta. El trabajo de Giant, para Kittel, de Lampre, para Modolo, y de Katusha, para Kristoff, no dejó ni un ápice de esperanza para la fuga. Poco a poco, fueron neutralizando a los miembros del corte, salvo Segers y Thomson, que aguantaron hasta los últimos cinco kilómetros. Fue ahí cuando se jugó la carrera. El pelotón entró en los últimos cinco kilómetros con mucho ritmo, encabezado por el conjunto Giant-Shimano. Kittel quería su victoria y pensaba irse de La Panne con las manos vacías. Tanto fue su intención de ganar que se vio envuelto en un problema del que salió airoso. Y es que tras un enganchón, entre otros, con Marcel Kittel, hombres rápidos como Colbrelli (VAR), Vigano (CJR) o Fenn (OPQ) se fueron al suelo cerrando aun más el previsible sprint final. El conjunto alemán siguió tirando en cabeza como si nada. Tras un amago de Lotto, por aparecer en cabeza, fue el conjunto Lampre quien se puso manos a la obra y trabajó en la parte delantera del pelotón. El conjunto Orica intentó arrebatarle la hegemonía del pelotón pero el conjunto italiano se mostró intratable. En la última curva, 300 metros antes de la meta, Kenny Dehaes (LBL) se fue al suelo mientras que el pelotón quedó algo fracturado. Fue ahí, cuando Kittel perdió toda esperanza de victoria. El sprint final fue de mucha potencia. Kenneth Van Bilsen (TSV) se puso en cabeza pero por su izquierda apareció un magistral Sacha Modolo, le sobrepasó y se llevó la etapa por delante de Andrea Guardini (AST) y de Kenny Van Hummel (AND). Kittel entró en el puesto 51 en un final caótico, con caídas, cortes y muchos equipos tirando en cabeza. La general siguió sin cambios y tanto Steegmans, como el resto de favoritos, permanecieron atentos. La crono, decisiva Y por la tarde se disputaba el segundo sector de la etapa. Una crono de 14 kilómetros en De Panne, con numerosos repechos. Una contrarreloj muy dura y donde los especialistas iban a sufrir la dureza flamenca. Y el desenlace fue el más inesperado. Maciej Bodnar se llevó una apreta crono, consiguiendo así su primera victoria como profesional. Segundo fue el checo Jan Barta (NTE) y tercero David Boucher (FDJ). El gran favorito, Niki Terpstra (OPQ) tuvo un problema con el pedal de su bici nada más salir y perdió toda opción de victoria, al igual que Steegmans. Ambos entraron a medio minuto del ganador. Ni Van Bilsen (TSV) ni Jerome (EUP) estuvieron a la altura en la crono y un gran especialista como Luke Durbridge (OGE), que estaba a solo 20 segundos en la general, no pudo aprovechar los problemas de los favoritos. Ahí, apareció la sorpresa para acabar quinto la crono a solo once segundos del ganador. Era un joven llamado Guillaume Van Keirsbulck, un joven llamado a conquistar el adoquín y que se ha consagrado en su casa. Clasificación general de los Tres Días de la Panne <h2> El vídeo de la victoria de Bodnar</h2> El vídeo de la victoria de Modolo El vídeo de la victoria de Bodnar en la contrarreloj