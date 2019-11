Entrevista. Miguel Ángel Benito: "Me he demostrado a mí mismo que puedo ser regular a principio de temporada"

Miguel Ángel Benito Díez (León, 21 de septiembre de 1993) es una de las mayores promesas del ciclismo español y prueba de ello es su reciente conquista de la Copa de España sub-23 y el subcampeonato en esta misma competición, pero en categoría absoluta. El leonés es uno de los buques insignia de la cantera del Caja Rural y uno de los que suenan para representar a España en el Mundial de Ponferrada el próximo septiembre en categoría sub-23.

Pregunta: ¿Cómo valora este primer tramo de temporada?

Respuesta: La valoración es positiva. No he tenido la fortuna que te hace ganar carreras pero por lo demás la temporada está siendo buena, el rendimiento está siendo aceptable dentro de lo que cabe. El año pasado tuve más suerte por ciertas circunstancias, porque me fui encontrando con los triunfos pero ahora la presión y la vigilancia es mayor ya que todos los compañeros son de cuarto año. He pasado a ser la referencia, al primer plano. No me preocupa la falta de victorias, el entrenamiento y el rendimiento está siendo bueno pero no encuentro la fortuna que te da la victoria.

P: Como dice, la victoria aun no ha llegado pero, pese a ello, se ha proclamado campeón de la Copa de España sub-23 y subcampeón de esta misma competición en categoría élite. Es decir, está siendo muy regular.

R: La regularidad está siendo una de las claves esta temporada y que no había conseguido en otras, ya que siempre había tenido problemas al inicio con enfermedades y demás. Esta temporada lo estoy consiguiendo gracias al equipo, que siempre que los necesito están ahí como el pasado domingo.

"Ganar la Copa de España es la forma de devolverle el trabajo a mis compañeros"

P: ¿Que supone para usted el conquistar la Copa de España sub-23?

R: Supone conseguir un objetivo que había marcado el equipo y demostrarme a mí mismo que soy capaz de ser regular a principio de temporada. Pero, sobre todo supone devolverle a los compañeros el trabajo de todo el año para conseguir llegar a este punto

Miguel Ángel Benito en el podio de la Copa de España absoluta. Foto: RFEC

P: ¿Qué hay en su calendario para los próximos meses?

R: Puede que al final haga la Vuelta a Navarra, otro par de competiciones y luego empezaré con los exámenes, por lo que me tendré que plantear si puedo ir a los Nacionales que, como el año pasado, son en mi tierra, pero como las fechas las ponen de aquella manera no me suelen cuadrar demasiado bien y ya el año pasado tuve que renunciar a ellos.

P: Otro competición que se celebra en la provincia de León es el Mundial de Ponferrada. ¿Se ve con posibilidades de estar allí?

R: Las posibilidades al final las dicta el seleccionador, que decide quién las tiene y quién no, pero la ilusión sí que la tengo. ¿Por qué no es un objetivo? Todavía queda mucho, mucho camino por recorrer, pero sí que me gustaría ir al Mundial de Ponferrada.

"No hay posibilidad de relevo generacional si no tenemos los medios suficientes"

P: Muchos expertos hablan de que no hay un relevo generacional para los Contador, Valverde, Purito... ¿Cómo ve este aspecto?

R: Yo también creo que no hay relevo generacional, no tanto por falta de corredores, sino porque no hay equipos donde se puedan formar. Los ciclistas no tienen esa base, esa progresión en España y los que tienen suerte y salen a correr fuera y encuentran esos escalones que te van formando y te van haciendo podrán dar el relevo a estos grandes campeones. Ahora mismo en España no podemos aspirar a tener otra generación si no hay medios. La Vuelta a Madrid es la única carrera 2.3 que había en el calendario nacional y está suspendida, todas las carreras importantes están yendo a pique. No hay posibilidad de relevo generacional si no tenemos los medios suficientes.

P: Como bien dice, recientemente se ha anunciado la suspensión de la Vuelta a Madrid sub-23, la única prueba UCI en España para esa categoría. ¿Cómo afecta esto a los ciclistas que vienen pegando fuerte por detrás?

R: La Vuelta a Madrid es una oportunidad de medirte con corredores continentales y extranjeros que siempre motiva y te obliga a darlo todo. El problema no es que se suspensa una vuelta con continentales, es que una de las pocas que hay sub-23 en España. Como he dicho antes, nos faltan medios para formarnos. Yo por suerte estoy en Caja Rural, el único equipo ahora mismo en España que tiene cantera y equipo profesional, entonces no estoy mal del todo pero los corredores de calidad que no tienen la suerte de estar aquí les afectará más que a nosotros, que al menos podemos correr fuera, en el extranjero. No es como correr en casa, donde el patrocinador se ve en el periódico, pero nos dan ese puntito extra que nos gusta.

P: ¿Cómo ve a sus ex-compañeros Grijalba y Molina en sus primeras pedaladas como profesionales?

R: Les veo bastante bien. Tengo entendido que Molina está teniendo problemas con una caída que le ha tenido apartado de la competición por daños en los tendones del tobillo pero creo que ya regresado y que está a tono. Grijalba está demostrando que se está adaptando bien a la categoría, que está dando guerra, que está aprendiendo el oficio, haciendo de gregario. Ya lo vimos en la Vuelta a Castilla y León, sin ir más lejos, se ha pegado unos etapones tirando del paquete impresionantes. Les veo muy bien y, sobre todo, cuando hablo con ellos se les nota esa ilusión y esas ganas que tienen los neos.

"Todos los que estamos aquí soñamos con compartir pelotón con los más grandes"

P:¿Se ve el año que viene siguiendo sus pasos?

R: Ojalá pueda, pero es un camino difícil. Creo que estoy en el mejor sitio para conseguir ese paso pero hay corredores mayores que yo y, como hemos visto estos últimos años, pasa la gente más veterana, más hecha físicamente y mentalmente sobre todo. Me gustaría. ¿Lo veo posible? Por que no. También veía posible ganar la Copa de España absoluta. Es un sueño, es con lo que soñamos todos los que seguimos aquí, el que sigue saliendo a entrenar los días de frío, pasando calor, quemándose la nuca y saliendo con el chubasquero los días de lluvia y nieve al final lo está haciendo porque quiere ser profesional y quiere compartir pelotón con los grandes de este deporte.

P: ¿Qué tiene el Caja Rural para destacar todos los años en las pruebas sub-23?

R: Una buena organización, creo que es la clave. Saben que corredores tienen, buscan a lo mejor del plantel nacional tanto juvenil, que al año siguiente serán sub-23, como a sub-23, para formar un equipo cohesionado que pueda funcionar bien. La palabra clave es la organización, tanto desde la directiva como el buen ambiente y el compañerismo que reina en el equipo que al final es lo que hace que los triunfos lleguen. Sin mis compañeros esta Copa de España no hubiera sido posible. Fueron ellos los que el último día, en el que pasé muchos problemas, los que se quedaron, no solo desde el paquete que iban conmigo, sino desde delante, ya que les mandaron ayudarme y lo hicieron. Más que el aspecto deportivo es el aspecto humano lo que hace grande al equipo.

Miguel Ángel Benito ganando el Gran Premio de Amorebieta de 2012. Foto: Caja Rural

P: Otro que viene pegando fuerte es su hermano, Pablo, que ha debutado este año como juvenil y ya ha ganado en el Memorial Ángel Lozano. ¿Cómo le presentaría a los lectores de VAVEL a su hermano?

R: Un terremoto rubio bastante grande (risas). Cada año le veo más hecho físicamente y, sobre todo, mentalmente. Va madurando a pasos agigantados y eso es bueno, le va a venir bien en un futuro no muy lejano. No pierde su chispa, su genio y la gracia que hemos tenido todos como juveniles, no se les escapa ni una y algún susto me cuesta (risas).

"Los equipos continentales españoles están a un gran nivel, el problema es que hay pocas carreras"

P: Además, ya en categoría profesional hemos visto como otras pruebas tampoco han podido celebrarse. ¿Se está dejando morir poco a poco al ciclismo español?

R: Sí, no hay más respuesta posible para esta pregunta. Lo que necesitamos en España no son más equipos ProTour, sino equipos continentales donde los ciclistas se puedan formar, no como en el ProTour, donde los corredores dependen de los puntos y tienen que llegar a un nivel sí o sí para lograr puntos y que su equipo siga compitiendo en esta primera división. Eso está despareciendo, lleva varios años sin haberlo, pero ahora las carreras se están suspendiendo más, por ejemplo el GP Miguel Induráin, que es una de las pocas carreras que pueden disputar los continentales aquí en España se vio casi suspendido. Como estamos viendo los continentales en carreras nacionales están a un gran nivel: en la Vuelta a Castilla y León David Belda, del Burgos BH, gana la segunda etapa, la reina y la general, o Txoperena que estuvo escapado el último día, es el único capaz de seguir a Luisle y no llega con él a meta porque se cae. Esto demuestra que el nivel es alto en España, lo único es que faltan medios y no creo que los haya, porque el ciclismo no es un deporte espectacular que llame como el fútbol o el baloncesto. Otros deportes logran subvenciones, cosa que no pasa en el ciclismo, donde todo el dinero llega del marco privado, que cada está más difícil. Es de agradecer a todos los patrocinadores que se involucran, porque sin ellos esto no es posible. Es más, anteayer me escribió el que era nuestro patrocinador cuando era juvenil para darme la enhorabuena por la Copa de España y lo que me salió del alma decirle fue que si él no hubiera puesto el interés que puso entonces yo no podría estar donde estoy, porque no habría tenido ese escalón para seguir mejorando.