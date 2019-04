Nairo Quintana: "Mis rivales me van a atacar"

Nairo Quintana le arrebató la Maglia Rosa a su compatriota Rigoberto Urán en la 16ª etapa del Giro de Italia. Nieve, frío, lluvia, puertos colosales, peligro, polémica... No faltaron ingredientes en la etapa reina del Giro de Italia. El ganador de la intensa batalla, Nairo Quintana, habló en rueda de prensa tras su fantástica exhibición camino de Val Martello.

El líder de Movistar recalcó que no escuchó nada de neutralización y que fue el equipo Europcar el que lanzó la carrera en pleno descenso del Stelvio: “Hemos coronado juntos el Stelvio y en el descenso, Europcar y Hesjedal han comenzado a bajar fuerte y tanto Izagirre como yo hemos seguido su rueda. Cuando hemos llegado abajo, hemos visto que el grupo estaba partido. En ningún momento fue un ataque bajando, ni escuché nada de que la carrera fuera a neutralizarse, ni por parte de la organización, ni desde el coche del equipo. No entiendo la razón de tanta polémica. Además se ha hecho el corte, pero la mayor diferencia que he abierto ha sido en la subida final a Val Martello” aclaró el colombiano.

Quintana demostró que la gripe y los problemas quedaron en un segundo plano. Su ascensión a Val Martello en busca de la gloria rosa no hubiera sido posible sin su equipo. El equipo Movistar trabajó desde el kilómetro 0 para endurecer el ritmo en el Gavia y el Stelvio. Ante un clima durísimo, el equipo español transmitió las mejores sensaciones al líder, que no defraudó. Nairo Quintana no dudó en alabar el trabajo de sus compañeros: “Sigo teniendo secuelas de la gripe que he tenido y todavía tengo algún ataque de tos. Seguro que mis rivales me van a atacar en las etapas que quedan, pero creo que mi cuerpo y va cada vez mejor y tengo un gran equipo a mi lado. Se ha visto en la subida al Stelvio, donde prácticamente todo el equipo estaba en el primer grupo. Ellos también han tenido problemas con las alergias y las caídas, pero también se están recuperando. Estoy seguro de que me van a ayudar a controlar a la perfección la carrera hasta el último día”, dijo el líder del Giro de Italia.

El escalador colombiano considera que esta gran victoria es una confirmación a su trabajo constante: "He venido ratificando desde principio del año que el segundo puesto del año pasado en el Tour no era casualidad. Desde el inicio en San Luis, luego en Tirreno, en Catalunya… Sigo trabajando duro para poder luchar por carreras de tres semanas. Vine con el objetivo de pelear por el podio y de momento ya hemos conseguido la Maglia Rosa, aunque algunos ya me daban por descartado después de los problemas que había tenido estos días. Esto me da confianza y confirma que puedo conseguir grandes cosas en el presente y en el futuro. Se lo dedico a mi equipo. A ellos les debo toda esta victoria", acabó Nairo Quintana.