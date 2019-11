Nairo Quintana: "El Giro me ha enamorado"

Nairo Quintana tocó el cielo ciclista entre confeti de color rosa. El ganador del Giro de Italia 2014 vivió uno de los días más felices de su vida en Trieste. Su familia y una marea de aficionados colombianos entregados le acompañaron en el festejo. Tras tres semanas de esfuerzo, el pequeño gran escalador escribe su nombre con letras bien grandes en la historia de este deporte.

En declaraciones posteriores a la etapa, Quintana agradeció especialmente el trabajo de su equipo y el calor de los aficionados colombianos: "Es uno de los días más felices de mi vida. Siempre soñé con poder ganar una gran vuelta y ahora se ha hecho realidad. Gracias a mi equipo, a mi familia y a todos mis seguidores por hacerlo posible. La verdad es que no pensaba que fuera a haber tantos colombianos hoy en la llegada. Ha sido impresionante ver tantas banderas en el circuito y en el podio. Estoy orgullosísimo de mi país. Se lo dedico a mi equipo, porque sin ellos no hubiera podido lograrlo. Han estado a mi lado desde el primer al último día; todos: corredores, auxiliares, directores... También a mi familia y a toda Colombia”, dijo Quintana.

Aunque la diferencia indica que ha ganado la carrera con autoridad, el de Movistar aseguró que ha sufrido igual que el resto. Nairo explicó detalladamente el momento clave de su corona, el polémico descenso del Zoncolan: "He ganado bien, pero he sufrido igual que el resto. Soy un ser humano, normal, igual que todos, y también me dolieron mucho las piernas ayer, pero me supe defender bien. Está claro que no he estado en perfectas condiciones y todavía tengo mucha mucosa. Además, se notaba ya el esfuerzo de tantos días de montaña. Se me veía tranquilo, pero por dentro se siente el dolor. Tengo muy buenas características de escalador y en este Giro me han salido las cosas bien para el estado que estoy, pero hay otros corredores que también son bastante fuertes y aún más maduros. Tenemos que seguir trabajando y machacando día a día para poder igualarlos y superarlos. Mi gran momento de crisis fue el día del Stelvio, donde en un momento no me dio tiempo a colocarme el chubasquero. Me iba a bajar la bici para ponérmelo y en ese momento Gorka fue mi gran apoyo; me hizo seguir sin chubasquero para marchar hacia adelante. Nevaba mucho, llevaba mojada toda la ropa, pero él me apoyó bastante en ese momento difícil, me dio de su comida y seguimos caminando. Me motivó para poder ganar esa etapa tan difícil, tan dura pero bonita al final, acabando con una sonrisa”, explicó el primer colombiano en ganar un Giro de Italia.

El Giro de Italia es una carrera que levanta pasiones. En las carreteras transalpinas, la dureza y el sufrimiento se mezclan con la belleza y la gloria con bastante frecuencia. Quintana reconoció que se ha enamorado de la carrera. Además, indicó que este tan solo es el principio. La leyenda de Nairo Quintana está escribiendo sus primeras páginas: "La verdad es que el Giro me ha enamorado. Todo el ambiente, los 'tifosi’, los recorridos, me ha gustado muchísimo. Pero el Tour también me encanta, es la carrera que me dio a conocer al gran público y la más importante del mundo. La misma vida me ha empujado y me sigue empujando hacia adelante sin que me dé muchas veces cuenta, me ha llevado a estos éxitos muy rápido, y con ayuda de los que me rodean he aprendido mucho, he dado pasos de gigante y de hace cuatro años a hoy no hay comparación: han cambiado muchas cosas. Me siento un corredor completo, capaz de hacer muchas cosas en el ciclismo, de brindar espectáculo a todos los aficionados que me apoyan y que espero lo sigan disfrutando muchos años. Hay Nairo Quintana para rato", acabó Nairo Quintana.