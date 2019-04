Andy Schleck: "Quiero ser el mismo que era antes"

Andy Schleck quiere volver a ser el que era antes. En una entrevista concedida al periódico luxemburgués Le Quotidien, el ciclista de 28 años asegura que tres años después de vestir el maillot amarillo por última vez, regresará al Tour de Francia dispuesto a revivir sus mejores momentos.

El corredor del conjunto Trek asume con naturalidad su papel testimonial entre las apuestas para los favoritos al trono del Tour de Francia. Schleck está conforme en que él no es un candidato a la victoria final: "Estoy de acuerdo con eso. Yo no tengo ningún problema con ello. Finalicé 20º el último Tour y no he estado arriba en las clásicas de primavera. Eso es lo lógico. Si se tratara de lo contrario, ¡estaría preocupado! Si hubiera leído o escuchado en alguna parte que yo seguía siendo uno de los favoritos para el Tour, habría cogido el teléfono y les habría preguntado si estaban locos...", aseguró el pequeño de los Schleck.

Andy Schleck ganó su última carrera ciclista el 21 julio de 2011 en el Galibier. Desde entonces, ha vivido un auténtico calvario que le ha alejado de los focos mediáticos del primer nivel ciclista. En 2011 finalizó el Tour de Francia en la segunda posición, por detrás de Cadel Evans. Tras una año ausente de la ronda gala, el año pasado regresó y firmó una decepcionante 20ª posición.

Junto a su hermano Frank, Andy realizó recientemente un reconocimiento de las etapas de montaña del Tour 2014. Pasando por puertos como el Izoard o Bales, los recuerdos de las hazañas ciclistas que protagonizó en sus rampas le hicieron reflexionar: "Cuando llegué al Izoard, me dije a mí mismo, aquí es donde ataqué en la etapa del Galibier. En el Tourmalet, me dije a mí mismo, aquí en 2010 gané la etapa por delante de Contador. Cuando llegamos al Port de Bales, me dije, aquí es donde ataqué y luego se deslizó la cadena. Pensé en todo eso de nuevo, obviamente. Es cierto que en esos momentos, me sentía muy fuerte. Por supuesto que quiero ser así de nuevo. Quiero ser el mismo que era antes ", reconoció Andy Schleck.

Entre el cuatro y el ocho de junio Andy Schleck participa en el Tour de Luxemburgo. En su camino hacia el Tour de Francia, correrá también el Tour de Suiza y los campeonatos nacionales. En la carrera más importante de su país, el Skoda Tour de Luxemburgo, el trabajo del hermano pequeño será ayudar al grande a ganar: "Quiero ayudar a Frank a intentar ganar la general, esa es mi ambición. Eso es lo que quiero hacer por encima de todo. Después de eso, vamos a ver... ", acabó el ciclista del equipo Trek.