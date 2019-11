Jesús Herrada: "Ojalá que esto sirva para debutar en el Tour"

Jesús Herrada (Movistar Team), conocido como Herradita por ser el hermano pequeño de José Herrada, ambos compañeros en el equipo Movistar, ha ganado la primera etapa de la Ruta del Sur, con final en Campan-Payolle.

''Alejandro iba muy controlado y me ha dicho que arrancara''

El pequeño de los Herrada explicaba la estrategia seguida por Movistar durante la etapa, que se basaba principalmente en eliminar de la disputa por la etapa a los velocistas: "En el puerto habíamos hablado de endurecer la carrera para evitar que pasaran los sprinters, especialmente Bouhanni y, aunque en su caso no lo hemos conseguido, nos hemos quedado en cabeza todo el equipo salvo Sütterlin, que ha trabajado durante todo el día, y ya hemos cogido la responsabilidad''. También nos contaba como había sido Alejandro Valverde, el líder del equipo allá donde corre el conjunto telefónico, el que le había animado a disputar el final: ''No conocía el final, pero lo había analizado en Internet y había visto que no era muy duro y que en el último kilómetro suavizaba. Alejandro iba muy controlado y a falta de cinco kilómetros me ha dicho que arrancara, me he metido en varios cortes y a tres de meta me he ido con Jensen''.

''Cuando he llegado al último kilómetro, ya he visto que ganaba''

A falta de los 1.000 metros, el de Mota del Cuervo (Cuenca) ya se sabía ganador de la etapa: ''Se ha quedado en la parte más dura y cuando he llegado al último kilómetro, que era casi llano, ya he visto que ganaba'', comentaba Herrada sobre esos últimos metros gloriosos para todo ciclista que gana una etapa por delante del grupo.

A nivel psicológico, la victoria supone un plus importante para Herrada, que tras tres semanas entrenando en altura sin competir, ha regresado con buenas sensaciones: ''Es un triunfo importante para la moral, porque llevaba sin correr desde Romandía y, aunque sabía que estaba bien tras entrenar veinte días en Sierra Nevada, nunca sabes cómo vas a estar en competición. Hoy tenía el pulso muy alto, pero es normal tras tanto tiempo sin competir. En Romandía di un pasito más y me ha servido para convencerme de que puedo estar cerca de los mejores''.

''Ojalá esto sirva para debutar en el Tour''

Finalmente, Jesús Herrada hablaba sobre sus aspiraciones a participar por primera vez en el Tour de Francia, aunque mantenía la cabeza centrada en la Ruta del Sur y los próximos campeonatos de España: ''Ojalá que esto sirva para debutar en el Tour porque es una gran ilusión, pero ahora estamos centrados aquí y en los Nacionales. Veremos mañana cómo planteamos la carrera con Arrieta porque el equipo está fuerte y podemos jugar varias bazas. A ver si nos responden las fuerzas".

Herrada, tras disputar la Ruta del Sur, defenderá la bandera roja y gualda que lleva en el maillot certificándolo como campeón de España. Herradita se impuso el año pasado en el campeonato en Bembibre por delante de Ion Izaguirre, por entonces en el Euskaltel Euskadi y ahora compañero de equipo en Movistar Team. Este año, los campeonatos se disputarán en Ponferrada en lo que será un ensayo de la organización para los próximos Campeonatos del Mundo.