Alberto Contador, ¿el regreso?

Alberto Contador va camino de participar en su séptimo Tour de Francia. Después de su debut en 2005 en la prueba francesa, el pinteño ha pasado por todos los estados de ánimo en Francia: felicidad, amargura, fracaso… Su primer título llegaba en 2007 y el segundo en 2009. A esto se le sumaba un Giro de Italia y una Vuelta a España. En 2010 se hacía con su tercer Tour y al año siguiente no podría subir al podio, aunque dejaría un grato recuerdo, intentando un imposible en la penúltima etapa atacando nada más comenzar la etapa. Unos meses después, la UCI confirmaba su positivo en 2010 y le retiraba de todas las competiciones en las que había disputado desde 2010. El año pasado volvía a Francia con la intención de volver al Olimpo de la victoria, pero se quedaría a las puertas del podio en cuarta posición.

Primeros años duros

Su primera participación en el Tour de Francia llegaba en 2005. El pinteño no pudo asistir en 2004, después de sufrir una fuerte caída en la Vuelta a Asturias de ese mismo año, que le tendría convaleciente muchos meses, por culpa de un cavernoma cerebral congénito. En su año de debut, el madrileño del Liberty Seguros acabaría en una buena 31ª posición. A sus 23 años era un inicio prometedor en la prueba por excelencia. Al año siguiente no pudo participar, ya que su equipo fue expulsado de la competición al haber estado implicado en la “Operación Puerto”. El director del equipo Manolo Saiz y el médico Eufemiano Fuentes eran detenidos. El propio Contador era llamado como testigo. Todo este conflicto se resolvería con la expulsión del equipo de las pruebas de mayor renombre.

2007, año para el recuerdo

En 2007, el ciclista fichaba por el Discovery Channel. El equipo americano le llevaría a participar en su segundo Tour de Francia. En la 14ª etapa, el corredor madrileño ponía su primera firma en forma de victoria en el Tour. Contador se llevaba la etapa pirenaica en Plateau de Beille. El ciclista del Discovery Channel atacaba en la última ascensión dejando a todos sus rivales atrás. El único que podía seguir su rueda era el maillot amarillo, Michael Rasmussen. A la conclusión de la etapa, Contador se colocaba en segunda posición de la general a más de dos minutos del danés. Todo parecía indicar, que el madrileño sería segundo, pero al concluir la 16ª etapa, la organización del Tour de Francia descalificaba a Rasmussen por dar positivo en un control antidoping. El liderato pasaba en ese momento a las piernas de Contador, que tendría que defender su renta en la contrarreloj de Angouleme. Cadel Evans (Lotto) y Levi Leipheimer (Discovery Channel) eran sus dos rivales para la última etapa seria. Con más sufrimiento del previsto inicialmente, Alberto Contador terminaba la etapa con el maillot amarillo. El madrileño llegaba a los Campos Eliseos como vencedor del Tour de Francia con una renta de 23” sobre Evans y 31” sobre Leipheimer, que luego sería descalificado.

Más problemas antes del segundo Tour

Su asombroso rendimiento en el Tour de Francia de 2007, supuso que Astana se fijara en el madrileño y le fichara para su prometedor proyecto. Con lo que no contaba Contador era con que la organización del Tour no diera permiso al equipo kazajo para participar en 2008 en la edición francesa. Este hecho supuso que el prometedor corredor madrileño no pudiera defender su corona lograda un año antes. Como ya sucediera en 2006 con el Liberty Seguros, la organización francesa no le otorgaba la licencia a Astana por los casos de dopaje de varios corredores, como fue el caso de Vinokourov.

Alberto Contador aspira a su tercer Tour de Francia a sus 31 años

En 2009, Alberto Contador volvería al Tour, probablemente en uno de sus mejores momentos de forma. Al igual que en 2007, su aparición no llegó hasta la tercera semana. Fue en la 15ª etapa, con final en Verbier, dónde el español lograba su segunda victoria en el Tour, la primera en aquella edición. Además, se colocaba como el líder de la carrera, arrebatándole el maillot a Rinaldo Nocentini. El golpe definitivo llegaba en la contrarreloj de Annecy, dónde el corredor del Astana lograba el segundo triunfo en el Tour de 2009. Con 27 años, Alberto Contador se alzaba con su segundo entorchado en el Tour de Francia al aventajar en más de cuatro minutos a Andy Schleck y más de seis a Bradley Wiggins.

Del tercer Tour a la suspensión

Alberto Contador se encaminaba a una nueva temporada llena de éxitos. Después de vencer la Dauphiné Liberé, el madrileño llegaba totalmente preparado para asaltar el podio del Tour por tercera vez en su historia. Fue el Tour más duro para el pinteño, que veía como su rival, el luxemburgués, Andy Schleck, no cedía un solo metro en la montaña. La polémica llegó en la 15ª etapa, cuando el corredor del Astana atacó, mientras que Schleck sufría un problema mecánico. El madrileño le arrebataba el maillot amarillo en medio de la polémica generada por dicho problema. De ahí hasta París, Contador mantuvo el maillot de líder. Era el tercer Tour para las vitrinas del español, pero no todo sería tan fácil.

En septiembre de 2010, la UCI hacía públicos los controles del Tour. En uno de esos controles aparecía el nombre de Alberto Contador, que había dado positivo por clembuterol en la segunda jornada de descanso. La UCI suspendía momentáneamente al corredor madrileño, que un mes antes había anunciado su fichaje por el Saxo-Bank. El propio ciclista atribuía el positivo a una intoxicación alimenticia por ingerir carne de ganado engordado ilegalmente. A comienzos de 2011, la UCI y la Federación Española de Ciclismo absolvían a Contador hasta tener un veredicto final, por lo que el pinteño podría seguir compitiendo.

Contador se presentaba al Tour de Francia de 2011, con un menor ritmo de carrera, aunque con el segundo Giro de Italia de su carrera. El Tour no comenzaba de la mejor manera para el pinteño, que perdía algo de tiempo en las primeras etapas. Contador se aferraba a la posibilidad de recuperar el tiempo en la montaña, cosa que no sucedía. Sólo la astucia del madrileño le servía para seguir con opciones atacando en las bajadas. Todas las opciones se iban al traste en la 18ª etapa, dónde Contador perdía más de dos minutos con los favoritos. A pesar de ya no poder optar al Tour, Contador no se rindió y en la 19ª etapa atacó en los primeros kilómetros de la jornada. El pinteño creó el caos entre los favoritos. Él sólo tiraba de todos en los puertos. Al final, su épica etapa se quedaba sin la suerte de la victoria que se la llevaba Rolland. Al final, el corredor del Saxo-Bank culminaba el Tour en quinta posición.

Con el fracaso de no subir al podio en el Tour de 2011, el español cerraba una temporada extraña por todas las polémicas con el dopaje. Tras arrancar el 2012 con su participación en el Tour de San Luis, el TAS decidía sancionar al pinteño el 6 de febrero de ese año. El TAS le retiraba todos los trofeos desde el Tour de 2010 y no le dejaría volver a la competición hasta el 5 de agosto de 2012. En su vuelta a la competición, Contador se adjudicaba la Vuelta a España por delante de Alejandro Valverde y Joaquim Rodríguez.

Último Tour

El pinteño es el segundo corredor español en el palmarés de títulos

La preparación de Alberto Contador para el Tour de Francia 2013 no había sido mala del todo. El pinteño había sido protagonista en carreras como la Tirreno-Adriático, el Tour de San Luis, País Vasco y Dauphiné. En el Tour, su participación no es la prevista por el equipo ni por él mismo. Su compañero de equipo, Roman Kreuziger, fue incluso mejor que Contador en algunas etapas de montaña. El madrileño consiguió mantenerse vivo durante las dos primeras semanas, pero en la última comenzó a caer en picado hasta perder el podio en beneficio de Joaquim Rodríguez y Nairo Quintana. Contador concluía su sexto Tour en la cuarta plaza a más de seis minutos del vencedor, Chris Froome.

Palmarés

Alberto Contador es el séptimo español que ha campeonado en los Campos Eliseos. Con dos triunfos en la general supera a los míticos Carlos Sastre, Bahamontes, Ocaña, Perico Delgado y Óscar Pereiro. Miguel Indurain, con cinco triunfos, se encuentra en el primer escalón. En el tema de victorias de etapa, el propio ciclista navarro, Miguel Indurain, también es el más galardonado con 12 victorias. Contador, con tres triunfos parciales, se encuentra en un grupo selecto de corredores, dónde se encuentran estrellas como Sastre, Carril, Poblet y Manzaneque.

Tour de Francia 2014

La 101ª edición del Tour de Francia se presenta como el gran reto de Alberto Contador para este año. El pinteño se ha preparado a conciencia para la prueba. En su última gran carrera, Dauphiné, el madrileño demostró llegar en buena forma a la carrera francesa. A pesar de no poder culminar con la victoria final, el del Tinkoff-Saxo consiguió sacar de punto a su máximo rival, Chris Froome.

Además, se ha llevado la Vuelta al País Vasco más una etapa y la Tirreno-Adriático. En la prueba italiana, el madrileño batió a todos sus rivales en la montaña, dónde se adjudicó dos etapas, demostrando su potencial.