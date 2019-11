11ª etapa del Tour de Francia 2014: Besançon-Oyonnax, con las pilas recargadas

El lunes acababa una primera semana de Tour intensa y variada con sprints, media montaña e incluso pavés. Ayer, los corredores disfrutaban de una merecida jornada de descanso para liberar el estrés acumulado, mientras que los equipos aprovechaban para anunciar renovaciones, como la de Simon Gerrans en Orica. El abandono de Contador fue el suceso más significativo del tríptico en los Vosgos, que se unía al otro gran favorito de esta edición, Chris Froome, como las bajas más determinantes de la carrera.

Nibali salió aún más reforzado de la décima jornada, tras atacar en la última subida y ganar la etapa. Además aumentó su ventaja tras soltar al resto de favoritos. Porte y Valverde se postulaban como los candidatos al podio, a la vez que los outsiders se repartían en dos grupos. Por un lado quedaban los que perdían sus oportunidades como Rolland o Kwiatkowski y, por otro, los que se mantenían en la pelea, como Bardet, Pinot, Van Garderen o Peraud.

La lucha se aventura más interesante por acompañar a Nibali en el podio final, que por arrebatarle la primera posición. Aun así, son varios los que conservan opciones y no van a ponérselo fácil al tiburón de Mesina. Así está la general al comienzo de la segunda semana:

</p> <h2>Rompepiernas entre Vosgos y Alpes </h2> <p>La segunda semana comienza con una etapa <strong>rompepiernas</strong>. Estas jornadas suelen ser muy duras para el ciclista, que ve como cada músculo de su cuerpo es empleado para mantener la velocidad en un terreno difícil. Son etapas en la que se sufre más <strong>muscular</strong> que cardiovascularmente, lo que supone una peor recuperación. </p> <p>En la undécima etapa se recorrerán <strong>187'5 kilómetros</strong>, en los que los repechos van aumentando de menor a mayor dificultad. A los primeros 50 kilómetros, prácticamente llanos, le sucederán otros 60 en un terreno ligeramente más hostil. Finalmente, y tras un descenso de 15 kilómetros, los corredores afrontarán el tramo final de la etapa. En él se sucederán cuatro cotas: <strong>Cota de Rogna (3ª), Cota de Choux (3ª), Cota de Désertin (4ª) y Cota de Échalon (3ª)</strong>. Otra pequeña cota no puntuable será la última dificultad orográfica del día. En su cima, sólo quedará una bajada de once kilómetros hasta la línea de meta. </p> <p style="text-align:center"><img alt="" height="283" data-cke-saved-src="http://www.procyclingstats.com/races/profilesmaps/2014-05/Tour-de-France-Stage-11-1400751425.png" src="http://www.procyclingstats.com/races/profilesmaps/2014-05/Tour-de-France-Stage-11-1400751425.png" width="600"/></p> <h2>¿Llegará la fuga?</h2> <p>En una etapa así el desenlace final dependerá de la velocidad del pelotón. La <strong>fuga</strong> tiene un terreno inicial apto para conseguir una renta considerable, y si no entra nadie importante puede convertirse en una 'fuga bidón'. En la parte final lo más probable sería que los <strong>nervios</strong> se adueñaran del pelotón. Que todos los equipos lucharan para llevar delante a sus líderes durante la sucesión de subidas y bajadas de las cotas. Sin la intención de cazar, atraparían a la fuga si esta no tuviera la ventaja suficiente, o el entendimiento no fuera bueno en el último tramo.</p> <div style="text-align:center"> <figure class="caption" style="display:inline-block"><img alt="" height="400" data-cke-saved-src="https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/t1.0-9/10552543_700530359996346_70756118014961668_n.jpg" src="https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/t1.0-9/10552543_700530359996346_70756118014961668_n.jpg" width="600"/> <figcaption>La fuga, una de las opciones para la etapa (Foto: ASO)</figcaption> </figure> </div> <p>En caso de que no llegara la fuga, podría fructificar un <strong>ataque tardío</strong> de ciclistas que no pudieran poner en jaque al líder, como <strong>Sylvain Chavanel</strong>. También podría ser bueno un ataque en el <strong>último repecho</strong> mantenido durante el descenso hasta meta de un corredor del estilo de <strong>Michal Kwiatkowski</strong>. O incluso podría llegar un <strong>grupo reducido</strong> en el que se filtre un corredor rápido como <strong>Van Avermaet, Michael Albasini, o Peter Sagan</strong>.</p> <h2>Candidatos</h2> <p>- Peter Sagan (Cannondale)</p> <p>- Sylvain Chavanel (IAM)</p> <p>- Greg Van Avermaet (BMC)</p> <p>- Michael Albasini (Orica) </p> <p>- Michal Kwiatkowski (Omega)</p> <h2>Besançon, ciudad del tiempo, Oyonnax, debut Tour</h2> <p><strong>Besançon</strong> es una de las ciudades más importantes del este francés. Tiene más de 100.000 habitantes y una boyante economía en la que destacan empresas como Parkeon o Sophysa, líderes mundiales en sectores tan diferentes como los sistemas de aparcamiento público y los implantes neurológicos. Biomedicina, nanotecnología  y relojería copan su industria. La ciudad tiene un estrecho vínculo con el Tour de Francia, carrera en la que ha sido salida 17 veces, y meta en 18 ocasiones. Para la historia queda la primera etapa con final en Besançon, en la edición de <strong>1905</strong>, en la que <strong>René Pottier</strong> fue el primero en coronar el Ballon de Alsacia, segundo puerto que figuró en el Tour. <strong>Hippolyte Aucouturier</strong> sería el primero en llegar a meta en Besançon. </p> <p>Quizás su tradición relojera sea la causa de que Besançon haya sido sede de varias <strong>contrarrelojes</strong> en el Tour de Francia. Así por ejemplo fue en 2010, cuando <strong>Wiggins</strong> y Froome conseguían el doblete para Sky por delante de Cancellara. O en 2004, en otra lucha contra el crono en la que<strong> Armstrong</strong> batía a Ullrich y Klöden. En 1963, sería <strong>Jacques Anquetil</strong> el que conquistara en la ciudad otra crono, por delante de Bracke y Bahamontes, su gran rival en aquella edición. En pruebas en línea los últimos ganadores en Besançon han sido <strong>Serguei Ivanov, Jean-Paul van Poppel,  Jeroen Blijlevens y Olaf Ludwig</strong>.</p> <div style="text-align:center"> <figure class="caption" style="display:inline-block"><img alt="" height="400" data-cke-saved-src="http://www.letour.fr/PHOTOS/TDF/2012/900/57.jpg" src="http://www.letour.fr/PHOTOS/TDF/2012/900/57.jpg" width="600"/> <figcaption>Wiggins en 2012, último vencedor en Besançon (Foto: Tour de Francia).</figcaption> </figure> </div> <p><strong>Oyonnax </strong>se estrena como 'ciudad Tour'. Será por primera vez meta de la carrera francesa. Tampoco ha sido nunca salida. Es una pequeña ciudad al norte de Lyon de 23.000 habitantes cuya economía se sustenta sobre la industria del plástico. Pese a no haber sido nunca salida o llegada en el Tour, ha sido meta en tres eventos ciclistas distintos: en el Tour de l'Avenir en 2000, en el Dauphiné de 2013 y en el Tour de l'Ain de ese mismo año, con victorias para <strong>David Moncoutie, Elia Viviani y Grega Bole</strong>, respectivamente.</p>

