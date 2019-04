Peter Sagan, otra vez a las puertas del triunfo

La historia entre Peter Sagan y el Tour de Francia siempre había sido muy buena: el eslovaco debutó en la carrera francesa en 2012 con tres victorias y el maillot verde incluido. Al año siguiente volvió a acudir a la ronda gala, ganó solo una etapa pero volvió a endosarse el maillot verde de líder de la clasificación por puntos. En este 2014, la carrera le sonríe en parte al corredor del Cannondale. Su maillot verde es indiscutible y está ya prácticamente encarrilado. A Sagan le falta la victoria de etapa, algo que no ha conseguido en estas once jornadas disputadas del Tour de Francia 2014.

Hoy, en la duodécima etapa, ha vuelto a tener una gran oportunidad, quizás la mejor hasta ahora. A falta de cuatro kilómetros para la meta estaba en el grupo de delantero, con corredores muy inferiores a él en el sprint, pero un exceso de confianza le llevó a dejar marchar el ataque de Tony Gallopin, que entró victorioso en la meta de Oyonnax. Finalmente Sagan se ha dejado llevar y ha terminado noveno en meta.

En las declaraciones posteriores a la etapa, el corredor no podía mostrar su decepción. Pero hoy, la derrota ha sido aún más decepcionante: "Hoy era el cumpleaños de mi novia, y esperaba ganar la etapa por ella. Aún tiene las flores del pódium porque volvía a recoger el maillot verde, pero esperaba hacer algo mejor. Hoy me metí en el grupo decisivo que se formó, pero Kwiatkowski atacó y fui tras él. Cuando Gallopin atacó pensé en seguirlo, pero no lo hice porque es imposible seguir las ruedas de todos los que atacan. Estaba intentando ganar la etapa, no quiero más marcajes", confesaba el eslovaco.

"Es muy díficil ganar porque nadie quiere trabajar para mí. Me conocen y saben que es difícil vencerme si llego con ellos a la meta. Saben que soy más rápido en un sprint", decía el de Cannondale. Sagan no ha ganado aún en la carrera gala, habiendo quedado segundo tres veces en las once etapas disputadas hasta el momento: "Así es el ciclismo. Lo sé, quizá va a ser duro ganar una etapa en este Tour", confesó Sagan. "Creo que hoy lo hice bien. Me moví bien en el grupo de delante pero fue una difícil para mí estar con los demás. Todo lo que puedo hacer es volver a intentar ganar", finalizaba el eslovaco.

Peter Sagan volverá a intentar ganar mañana, en la etapa que finaliza en Saint - Etienne. Los puertos no son muy duros y el eslovaco podría pasarlos bien, al igual que su equipo. La victoria es lo único que le falta al de Cannondale, puesto que con 301 puntos y salvo imprevisto, ya tiene encarrilada la victoria en la clasificación por puntos.