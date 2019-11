Resultado 15ª etapa Tour de Francia 2014

17:24: Esto es todo por hoy. Ahora les emplazamos a leer las declaraciones y la crónica de la etapa en VAVEL.com. ¡Un saludo y hasta la próxima!.

17:20: Mañana jornada de descanso en el Tour de Francia, pero el martes vuelve la acción. Primera etapa del tríptico pirenáico con final en Bagneres de Luchon. Aunque es la única jornada sin final en alto, el Port de Bales será decisivo para la clasificación general. A la dureza de los puertos se le suman los 237 km de la etapa.

17:16: La clasificación general no sufre cambio alguno a la espera de los Pirineos.

17:14: Así ha quedado el Top-10 de la 15ª etapa del Tour de Francia.

FOTO | Imagen del triunfo de Kristoff en Nimes.

17:10: Bauer totalmente desolado en la línea de meta. Sus compañeros tratan de animarle.

17:09: Repite victoria el corredor noruego en el Tour de Francia y segunda para su equipo. Continúan entrando corredores en grupos en línea de meta.

17:07: ¡Victoria de etapa para Kristoff! El noruego ha atrapado a Bauer cuando estaba a menos de 100 metros para ganar.

17:05 - 2 km - Mucha desorganización en el pelotón. Ahora entra Giant con fuerza. 17" para ellos.

17:04 - 3 km - Cannondale y Katusha colaboran. 27" para los dos escapados. ¡Vuelve Tony Martin!.

17:03 - 4 km - 30" Para los dos escapados. Entra Katusha a colaborar. Se mueve Jan Bakelants.

17:01 - 6 km - Omega también ayuda en el intento de persecución. 34" para los dos escapados. ¡Ataca Tony Martin!

17:00 - 7 km - La ventaja baja de los 40" para la cabeza de carrera. Algún corte en el pelotón.

16:58 - 8 km - Muchas rotondas y todavía 44" para los escapados. Menos de 8 km para el final.

16:56 - 10 km - Las rotondas están dificultando la persecución del pelotón. Comienzan a cortarse algunos corredores.

16:54 - 12 km - Continúan peleando Elmiger y Bauer que tienen 52" con el pelotón. Pinchazo de Nicolas Roche (Tinkoff-Saxo).

16:52 - 14 km - También entra Lotto a colaborar con Giant para dar caza a la fuga.

16:50 - 16 km - ¡Sólo un minuto de diferencia para los escapados! Menos de 15 km.

16:48 - 17 km - A más de 50 km/h está rodando el pelotón en estos kilómetros. El grupo neutraliza a Michal Kwiatkowski.

16:46 - 18 km - Ahora si que empiezan a trabajar con mucha fuerza Giant. La diferencia baja hasta el minuto. Sale el sol y deja de llover.

16:43 - 21 km - A 20 km para la meta la carrera está así: Elminger y Bauer tienen 1'10" con Kwiatkowski y 1'23" con el pelotón.

16:41 - 23 km - ¡Ataca Michal Kwiatkowski! El polaco trata de dar caza a Elminger y Bauer.

16:39 - 24 km - La lluvia está dificultando mucho la llegada. Minuto y medio para los fugados. Parece que se ha hecho de noche por la oscuridad que han provocado las nubes.

16:36 - 26 km - El pelotón comienza a recortar las diferencias, pero Elminger y Bauer mantienen de momento más de un minuto y medio.

16:31 - 30 km - ¡Últimos 30 kilómetros! Pinchazo de Gadret (Movistar Team). Giant y Lotto empiezan a poner corredores a tirar.

16:27 - 32 km - La diferencia vuelve a incrementarse por encima de los dos minutos. Astana trata de calmar el ritmo en el pelotón.

16.25 - 34 km - Recordamos como son los últimos kilómetros de la etapa.

16:19 - 40 km - ¡Últimos 40 kilómetros de la etapa! Mucha velocidad tanto en cabeza de carrera como en el pelotón. De momento, los equipos de los esprínters dejan hacer.

16:14 - 44 km - Vuelve a aparecer BMC en las primeras posiciones. Mucho cuidado en el pelotón en cada curva por el suelo resbaladizo.

16:09 - 47 km - Calma tensa en el pelotón. La diferencia se ha estabilizado en 1'40" para los dos escapados. Cannondale empieza a aparecer en las primeras posiciones del pelotón. La carretera muy mojada.

16:02 - 53 km - Comienza a llover. Ya se pueden visualizar las primeras gotas de agua.

16:00 - 55 km - Desaparecen los corredores del BMC de las primeras posiciones del pelotón y con ello sube la ventaja de los escapados.

15:58 - 56 km - Pinchazo de Luca Paolini. El italiano del Katusha tendrá muy difícil el volver a entrar en el grupo si BMC no baja el ritmo.

15:56 - 58 km - Se abre el pelotón. Parece que el riesgo del abanico es mínimo ahora, aunque BMC continúa. Sólo dos minutos para la fuga.

15:54 - 59 km - Vincenzo Nibali se ha incrustado entre la formación de los BMC.

15:53 - 60 km - Mucho ritmo en el pelotón. Entra BMC a formar abanicos. Seis corredores de la marca americana.

15:51 - 61 km - La ventaja de la fuga baja muy rápido. Ya está en los tres minutos. En los últimos 10 km, la renta ha bajado en más de dos minutos.

15:49 - 63 km - Todos los favoritos muy atentos en las primeras posiciones del pelotón. BMC, Astana y AG2R bien colocados.

FOTO | La carrera transita de momento sin lluvia, pero en la línea de meta el panorama es muy distinto.

15:44 - 65 km - Astana marca un alto ritmo por el miedo a los abanicos. La diferencia baja hasta los cuatro minutos.

15:28 - 79 km - A pesar del leve trabajo en el pelotón, la fuga sigue aumentando las diferencias, 6'20".

15:18 - 85 km - Se cumple la tercera hora de carrera con una media de velocidad de 45,1 km/h para la cabeza de carrera. La media de la etapa es de 43,3 km/h.

15:17 - 86 km - Mantienen los dos escapados la diferencia con el pelotón, dónde Giant y Katusha comienzan a poner a corredores para tirar.

FOTO | Dos de las esperanzas francesas (Thibaut Pinot y Romain Bardet) para este Tour de Francia posaban al comienzo de la 15ª etapa del Tour de Francia.

15:09 - 94 km - En el pelotón tira Astana con la presencia de algún corredor del Lotto-Belisol. La diferencia sigue estabilizada en torno a los seis minutos.

15:03 - 99 km - Pinchazo de uno de los favoritos: Jean-Christophe Peraud. El corredor de AG2R no tendrá problemas para reintegrarse al pelotón.

FOTO | Imagen de los dos escapados de la jornada: Bauer y Elminger.

15:00 - 100 km - Comienza a bajar la diferencia de los dos escapados de la jornada. El pelotón se encuentra ahora mismo a 6' de los fugados.

14:50 - 112 km - Jack Bauer (Garmin) y Martin Elmiger (IAM) son cabeza de carrera. Tienen 6'30" con respecto al pelotón.

14:45: Aquí os dejamos la previa de la etapa realizada por nuestro compañero Oriol Trasserra: 15ª etapa del Tour de Francia 2014: Tallard - Nimes, reaparecen los velocistas.

14:40: Ya nos metemos en la etapa que nos concierne en el día de hoy entre Tallard y Nimes de 222 km. Etapa prácticamente llana, sólo con algunos repechos en la parte inicial de la jornada. A pesar de ser una jornada larga en cuanto a kilometraje, se espera que sea un día de transición para los hombres de la general.

14:35: Así está el Top-5 del Tour de Francia 2014 antes de la última semana.

14:30: El manager del Astana y ex corredor, Alexandre Vinokourov, alababa el comportamiento de su ciclista: "Nibali ha demostrado, una vez más, que es el jefe y lo ha dejado muy claro para que lo entendieran todos. Sabíamos que tenía que dar un golpe para poner la carrera más difícil al resto de rivales".

14:25: El italiano de Astana Nibali perdía el maillot de la montaña en favor de Joaquim Rodríguez, que se había metido en la fuga. El español admitía su objetivo para la última semana: "He intentado ir a por la victoria de etapa, aunque mi objetivo principal es el maillot de lunares. Sería algo extraordinario en mi carrera. Todavía queda una semanita larga y espero que todo me vaya bien en los Pirineos, al lado de casa".

14:20: Otro de los franceses que resurgió en la etapa del sábado fue Jean-Christophe Peraud. El de AG2R fue el único corredor capaz de aguantar el nivel de Nibali. Así se mostraba al finalizar la etapa: "Ha sido una mini-victoria para mí. Estoy muy feliz. Mantenerme a la rueda de Nibali ha sido un acto de valentía".

14:15: Uno de los beneficiados fue Thibaut Pinot. El corredor de la FDJ aseguró que lo importante en estas etapas eran mantener las diferencias: "Lo más importante era no perder tiempo. Pero ha sido mi peor jornada en el Tour. En las ascensiones, estaba un poco en modo ahorro. Desde el Lautaret, tenía las piernas pesadas por el día anterior. Pero al finalestoy contento, porque he logrado aguantar frente a Bardet, Van Garderen, Valverde y Péraud".

14:10: El mayor perjudicado de la última etapa en los Alpes fue Alejandro Valverde. El murciano confesaba un problema con el francés Pinot: "No es que haya flaqueado. Como he dicho ya, he tenido un pequeño problema con Pinot y no se me ha podido asistir de forma adecuada. Y durante todo un tramo ha sido duro".

14:05: El maillot amarillo, Vincenzo Nibali, volvió a mostrar una sensación de poderío en la ascensión a Risoul. El italiano estaba conforme al resultado: "He atacado para ganar tiempo frente a Alejandro Valverde. He intentado ir a por una victoria al sprint. En cualquier caso, Majka merece la victoria. Es muy fuerte. Ayer estaba en la fuga y hoy ha ido a buscar una hermosa victoria. Estoy muy contento por él… no se puede decir que le haya dejado ganar. No sé si hubiera sido capaz de alcanzarlo. Cuando he acelerado, ya tenía unos 50 segundos de ventaja".

14:00: El vencedor del día, Rafal Majka, se mostraba feliz a la conclusión de la jornada ante los medios: "Es mi primera victoria. He terminado muchas veces segundo, tercero… necesitaba ganar una bonita etapa en el Tour de Francia". Además, el polaco dedicaba la victoria a todos sus compañeros, en especial a Alberto Contador.

13:55: Antes de meternos en la 15ª etapa del Tour de Francia, repasamos todo lo acaecido en la jornada del sábado. Rafal Majka se llevaba la victoria, justo por delante del líder de la carrera, Vincenzo Nibali, que volvía a demostrar su superioridad con todos sus rivales. En la lucha por el podio, Alejandro Valverde se dejaba más de 30" con sus dos rivales: Romain Bardet y Thibaut Pinot.

13:50: ¡Buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión del Tour de Francia! Después de las dos etapas en los Alpes, los corredores tendrán una jornada más tranquila justo antes del día de descanso. A priori, día para los esprínters, que vivirán una de sus últimas opciones para ganar antes del tríptico pirenaico. ¡Comenzamos!