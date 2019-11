Leopold König: "No esperaba llegar tan lejos"

Leopold König completó en la contrarreloj de Périgueux un debut de ensueño. En su primera participación en el Tour de Francia, el ciclista del conjunto alemán NetApp Endura ha demostrado que las sensaciones que ofreció en la Vuelta 2013 no fueron flor de un día. König finalizó la crono en la quinta posición y se aupó a la séptima plaza de la general del Tour de Francia 2014.

En declaraciones realizadas a Eurosport y recogidas por la web Biciciclismo, König explicó como ha vivido la carrera de principio a fin.

El checo sorprendió a todo el mundo con su excelente rendimiento en la contrarreloj de la 20ª etapa. Acabó a 2’ 02’’ del inalcanzable Tony Martin y a tan solo cuatro segundos del todopoderoso maillot amarillo Vincenzo Nibali. Este espectacular rendimiento le sirvió para subir dos posiciones en la general, de la novena a la séptima: “Estaba realmente confiado en esta contrarreloj, no he sufrido, me encontraba realmente bien y con confianza, con muy buenas sensaciones”, dijo König.

"Ha habido momentos en los que quería dejarlo"

Leopold König se mostró muy satisfecho con el resultado obtenido en su primer Tour de Francia, ya que tras la etapa de pavés, pensó en abandonar. El camino fue duro, pero la recompensa será mayúscula en París: “Estar en el top ten después de los primeros días que pasé está muy bien la verdad. Ha habido momentos en los que quería dejarlo, porque mentalmente estaba exhausto, sobre todo después de la etapa del pavés. Luego, me recuperé un poco en los Alpes”, declaró el checo.

NetApp Endura, equipo debutante e invitado al Tour de Francia 2014, ha realizado una gran carrera que queda redondeada con el Top 10 de su líder. Ese era el objetivo principal en la salida de la Gran Bretaña, pero König tenía dudas que ha resuelto con el paso de los kilómetros: “Antes de la carrera, mi idea era acabar entre los diez primeros, pero no me esperaba estar tan bien y llegar tan lejos en este Tour”, explicó Leopold.

"Creo que un día voy a llegar a lo más alto"

König fue noveno y ganó una etapa en la Vuelta a España 2013. Ahora, la séptima posición del Tour de Francia en su debut, con tan solo 26 años, hace pensar que puede llegar a ganar la Grande Boucle en un futuro no muy lejano: “Es uno de mis objetivos. Me gusta plantearme meta altas, me gusta y me da una gran motivación ser capaz de afrontar estos retos en mi carrera. Cada año me siento un poco mejor y creo que un día voy a llegar a lo más alto”, avisó Leopold König.

El checo pero, tiene los pies en el suelo y sabe que aún le queda mucho por aprender si quiere codearse con los más grandes de este deporte en las carreras de tres semanas: “Tengo que estar más centrado en momentos importantes y tengo que mejorar la subida”, reveló el ciclista nacido en Moravská Třebová.

Leopold König termina contrato con el equipo NetApp y aún no ha renovado. Sobre la mesa tiene suculentas ofertas de equipos potentes del World Tour. Su calidad es innegable y su progresión sigue imparable, König va camino de convertirse en un ciclista de referencia en el pelotón internacional.