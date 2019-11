Tour de Francia 2014: el rendimiento de los equipos, al detalle

El 27 de julio terminó una nueva edición del Tour de Francia 2014, con la victoria del italiano Vincenzo Nibali, del equipo Astana Pro Team. Todo ganador de una carrera siempre se ve apoyado por un gran equipo, tanto en los buenos como en los malos momentos. Pero no solo el equipo del ganador del Tour ha tenido una gran actuación. Ha habido equipos que han conseguido los objetivos que se habían propuesto, como Astana o Giant-Shimano, mientras que otros se van de vacío y sin alcanzar sus metas, como Movistar o Sky.

AG2R La Mondiale

El equipo francés ha sido el mejor equipo del Tour de Francia 2014, como así refleja la clasificación final por equipos. Es una clasificación que gusta mucho en el equipo francés, ya que también fueron vencedores por equipos en el pasado Giro de Italia. Junto a Belkin, es el único equipo que ha incluido a dos corredores en el top-10, con Pèraud en la 2ª posición y Romain Bardet, en la 6ª posición. Además, se han llevado una victoria parcial, la que consiguió Blel Kadri en la octava etapa. Ben Gastauer fue el mejor gregario, mientras que su esprínter Samuel Dumoulin no pudo luchar contra los grandes velocistas.

Belkin-Pro Cycling Team

El equipo Belkin ha sido uno de los dos equipos que ha metido a dos de sus corredores entre los diez primeros de la general, pero esto no quiere decir que su actuación en la carrera haya sido buena. Su líder, Bauke Mollema (10º), nunca ha terminado de estar con los grandes favoritos y no ha cumplido las espectativas. Quien si ha demostrado que ha estado algo mejor ha sido Ten Dam, el segundo espada del equipo, que ha terminado en 9ª posición general. La victoria de Lars Boom el día del pavé, en la 5ª etapa, es lo más destacado de los holandeses.

Movistar Team

El único equipo español Pro Tour ha terminado la carrera con un sabor agridulce. El cuarto puesto final de Valverde es el culpable de ello, debido al cansancio del murciano en la semana final de la carrera. La ayuda de gregarios como Gadret o Izagirre ha sido vital para el líder telefónico. El esprínter Rojas fue descalificado por un trascoche no permitido. El segundo puesto del italiano Visconti en la 17ª etapa fue lo más cerca que estuvieron de la victoria de etapa en este Tour.

BMC Racing Team

Los estadounidenses han estado en la línea esperada. Y hubieran estado mejor si su líder Tejay Van Garderen (5º) no hubiera tenido un día tan nefasto en la etapa de Bagnères de Luchon, donde perdió más de cuatro minutos con los favoritos y le sacó de la lucha por el podio final. Daniel Oss le dio protagonismo al equipo en las fugas, mientras que el belga Van Avermaet rozó la victoria en dos ocasiones, en la segunda y en la novena etapa.

Team Europcar

Los franceses se han estrenado con una aceptable actuación como equipo World Tour. Sin opciones en la general por el cansancio de Rolland (11º) tras el Giro de Italia, se centraban en las victorias parciales. Voeckler solo tuvo opciones en la etapa de Bagnères de Luchon, donde acabó segundo. Además, no ha estado tan combativo como años anteriores. Han destacado otros corredores, como Coquard, que ha sido tercero en el maillot verde, o Cyril Gautier, muy combativo en algunas etapas en las que ha estado en la fuga hasta el final pero sin alcanzar la victoria.

Astana Pro Team

El equipo del ganador del Tour de Francia. Los gregarios de Nibali han sabido arroparle de maravilla tanto en las etapas llanas como en las de montaña, como así demuestra que el italiano haya portado el maillot amarillo en 19 de las 21 etapas. Sin posibilidad en las fugas o en las llegadas rápidas, todo el equipo ha estado volcado en el líder. Corredores como Scarponi o Fuglsang han ayudado a la victoria final de Vincenzo Nibali, sobre todo en la etapa del pavé, donde el mencionado Fuglsang acabó en segunda posición de la etapa por delante de Nibali, al cual protegió en todo momento. Son junto al Giant-Shimano el equipo con más victorias de etapa, cuatro, todas del gran vencedor final.

Team Sky

En teoría, eran el equipo más potente antes de la carrera. Su objetivo era la victoria final con Chris Froome, pero su caída y posterior retirada en las primeras etapas fue un golpe muy duro. Intentaron reponerse con Richie Porte (23º) en busca de una buena clasificación, pero el australiano no destacó ningún día de montaña y ha terminado en una mala 23ª posición a más de una hora del vencedor. Incluso Geraint Thomas y Mikel Nieve han acabado por delante de Porte en la general. No han rozado de verdad ninguna victoria de etapa, aunque Kiryienka o Nieve lo han buscado mediante alguna escapada que murió a pocos kilómetros de meta.

Trek Factory Racing

El equipo norteamericano ha sido otro de los que ha decepcionado en este Tour de Francia. El abandono de Fabian Cancellara, que no tuvo opción alguna en la etapa del pavé, donde era uno de los favoritos, le impidió conseguir alguna victoria de etapa. Además, Andy Schleck tuvo una grave caída y también acabó antes de tiempo. Su esprínter Danny Van Poppel fue otro de los que abandonaron. Frank Schleck (12º) era el líder pero no consiguió terminar en el top-10. Jens Voigt y Haimar Zubeldia fueron los únicos que les dieron protagonismo a los americanos. El alemán, ante su último Tour, estuvo muchos días metido en la escapada del día, mientras que el vasco, sin hacer mucho ruido, ha terminado en la 8ª posición de la general.

FDJ.fr

El equipo de Marc Madiot ha sido uno de los mejores del Tour. Tenían dos objetivos: conseguir alguna victoria parcial al sprint con Démare, campeón francés, y buscar el podio con Thibaut Pinot (3º). Arnaud Démare no ha conseguido la victoria, ya que solo se ha acercado a ella con dos terceros puestos. En cambio, Pinot ha sido una de las sensaciones de la carrera y ha quedado retratado en el tercer cajón del podio de París, además de acabar entre los cinco primeros en varias etapas montañosas. Arnold Jeannesson ha sido uno de los mejores gregarios de la carrera, ya que siempre estaba acompañando a Pinot cuando la carretera picaba para arriba.

Lampre-Merida

Mal Tour de Francia para el equipo de Matxin. Con dos teóricos líderes en carrera, Rui Costa y Horner (17º), no se han acercado a lo que se pedía de ellos. El portugués, campeón del mundo, abandonó casi al final del Tour, pero ya antes no estuvo nunca en el grupo de favoritos a la victoria, debido a una bronquitis aguda. Horner solo apareció en una etapa de los Pirineos, pero su ataque, muy lejos de meta, no llegó a buen puerto. Su esprínter Sacha Modolo abandonó en la segunda etapa por una caída, mientras que el colombiano José Serpa fue su corredor más combativo, filtrándose en las escapadas de días importantes.

Tinkoff-Saxo

El equipo del ruso Oleg Tinkov se ha repuesto muy bien de la baja de su líder. El madrileño Alberto Contador tuvo una fractura de tibia en la décima etapa que le impidió seguir en carrera. Con los objetivos trastocados, el equipo se centró en conseguir victorias de etapa, y consiguió nada más y nada menos que tres victorias, una de Michael Rogers y dos de Rafal Majka. Además, el polaco ha conseguido el maillot de la montaña, tras vencer a Nibali y a Joaquím Rodríguez. Su esprínter Bennati no ha tenino ninguna opción en las volatas.

IAM Cycling

El equipo continental suizo no ha tenido el protagonismo que quizás esperaban tener. La retirada de su líder Mathias Frank en la octava etapa tuvo la culpa. Solo las escapadas de Sylvain Chavanel o Martin Elmiger intentaron dar alguna victoria al equipo. El suizo Elmiger, además, ha sido el corredor que más kilómetros ha estado en escapada de todo el Tour de Francia. Su esprínter Haussler solo ha estado cerca de la victoria en una ocasión, el segundo puesto en la 15ª etapa.

Team NetApp-Endura

Los alemanes han sido de los pocos equipos que se pueden ir contentos a casa. Han contado en sus filas con uno de las revelaciones de la carrera, Leopold König (8º). El checo ha terminado en una magnífica séptima posición final, completando grandes etapas como la de Chamrousse, donde acabó en tercera posición, o en la única contrarreloj, con un gran quinto puesto. Jan Barta también demostró en la crono sus dotes como contrarrelojista. Ha sido un equipo que ha sufrido caídas importantes, como la de Tiago Machado en La Planche des Belles Filles, donde estuvo a punto de abandonar, o la de David de la Cruz mientras iba escapado, con fractura de clavícula.

Omega Pharma-Quick Step

Era uno de los pocos equipos que tenía corredores para todos los terrenos. Su líder, Mark Cavendish, tuvo una gran caída en la primera etapa que le obligó a dejar la carrera, cambiando los objetivos del equipo. Su puesto lo ocuparon Trentin y Renshaw. El italiano ganó una ajustadísima etapa a Sagan, mientras que el australiano no consiguió etapa pero estuvo muy cerca. Michal Kwiatkowski (28º) era el líder en montaña, pero sigue demostrando que todavía está lejos del podio por su flaqueza en las grandes etapas montañosas. El mejor del equipo ha sido Tony Martin. El portento corredor alemán ha vencido dos etapas: la novena, tras una larga escapada de 60 km en solitario, y la única contrarreloj del Tour, donde sigue demostrando que no tiene rival en la modalidad.

Lotto Belisol

Los de la lotería belga siguen sin tener un corredor a la altura del podio de París. El belga Van den Broeck (13º), que no ha estado a la altura en ningún momento, no ha conseguido entrar ni en el top-10 de la carrera. El velocista André Greipel consiguió la victoria en una etapa, pero ha demostrado que no es capaz de luchar en plenitud de condiciones con Marcel Kittel. El mejor del equipo ha sido el francés Tony Gallopin, que se colocó líder de la carrera en la novena etapa. Tras perderlo al día siguiente, en la 11ª etapa se repuso y venció la etapa de Oyonnax después de un ataque previo a meta por delante de todos los hombres rápidos.

Cofidis Solutions Crédits

El equipo continental no ha cumplido las expectactivas. Su líder Dani Navarro tuvo problemas en la 13ª etapa debido al calor y tuvo que bajarse de la bici. Con el objetivo principal truncado, la busqueda de victorias de etapa por medio de las escapadas era lo único que les quedaba. Rein Taaramäe y sobre todo Luis Ángel Maté lo intentaron varios días, pero nunca eran los más fuertes de la escapada, lo que les impidió que no se fueran de vacio de la carrera francesa.

Team Katusha

Era de los pocos equipos que no iba a luchar por la general. Joaquím Rodríguez, después de su caída en el Giro, iba al Tour con intención de coger ritmo para la próxima Vuelta a España. A pesar de no estar en forma, el español ha estado cerca de llevarse el maillot de lunares de la montaña, acabando en tercera posición. Su hombre de la general ha sido Yuri Trofimov, que ha terminado en el puesto catorce. Por otro lado, Alexander Kristoff ha sido el mejor corredor del equipo. El noruego ha vencido en dos etapas al sprint, estando muy cerca de la victoria en hasta cinco etapas y siendo segundo en el maillot verde.

Bretagne-Séché Environnement

El Bretagne partía como el equipo más débil del Tour de Francia y a pesar de sus limitaciones han hecho una buena carrera. Su objetivo era dejarse ver y lo han conseguido más o menos. La 16ª posición de Brice Feillu y tres top-10 en etapas al sprint de Romain Feillu han sido lo máximo que se han llevado de la carrera. Lo único que les quedaba era filtrarse en las escapadas, algo que han hecho pero donde no han tenido ninguna opción posible de victoria por la debilidad de sus corredores. A pesar de ello, se llevan una gran experiencia de su primer Tour de Francia.

Garmin Sharp

El Garmin ha sido de los equipos que a última hora quizás hayan salvado algo de su mal Tour de Francia. La victoria de Navardauskas en la antepenúltima etapa y el tercer puesto en la etapa de los Campos Elíseos les deja un final con buen sabor de boca. Antes, en la 13ª etapa, Talansky decía adiós tras no estar con los mejores de la general en ninguna etapa y sufrir una grave caída en la etapa de Oyonnax. Por si fuera poco, en la etapa de Nimes, Jack Bauer fue cazado tras una larguísima etapa a solo 20 metros de la línea de meta, quedándose con la miel en los labios. Tom-Jelte Slagter ha sido otro de los corredores combativos aunque se esperaba mucho más de él.

Orica GreenEDGE

Los aussies han sido la gran decepción como equipo del Tour de Francia. Siempre se han caracterizado por ser un equipo que daba protagonismo a la carrera, tanto en las etapas llanas como en las de montaña. Pero este año no se les ha visto demasiado en carrera. Simon Clarke o Simon Yates fueron los únicos que protagonizaron alguna escapada de interés, pero sin conseguir nada importante. La baja de Simon Gerrans a falta de pocos días del final demostró su mal Tour de Francia. Michael Albasini fue quien más cerca estuvo de la victoria, en Saint Etienne. La baja de Michael Matthews a pocos días del comienzo les impidió luchar en las llegadas masivas.

Cannondale

Su clasificación final por equipos demuestra que, salvo Sagan y De Marchi, apenas se les ha visto en la carretera. El eslovaco, a pesar de obtener el maillot verde por tercer año consecutivo, no ha tenido nada de suerte en la carrera. En las siete primeras etapas consiguió acabar en el top-5, pero nunca consiguió victoria. Además, corredores como Matteo Trentin le vencieron al sprint. En cambio, De Marchi fue nombrado el corredor más combativo, subiendo al podio de París. El italiano estuvo hasta el final en las escapadas de los días importantes, acabando en 5ª posición en la etapa de Pla d' Adet.

Team Giant-Shimano

Los holandeses destinaban sus fuerzas a las llegadas masivas. La no inclusión de Warren Barguil así lo demostraba. Las cuatro victorias de Marcel Kittel al sprint cumplen con el objetivo del equipo, a pesar de no tener opción alguna de luchar por el maillot verde. El velocista alemán no tenía rival alguno cada vez que llegaba en buena posición a la llegada final, demostrando que es actualmente el mejor esprínter del mundo. Además, John Degenkolb consiguió un segundo puesto y Tom Dumoulin terminó segundo en la única contrarreloj.