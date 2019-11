Dowsett, un oro que sabe a gloria

En estos días se está disputando la Commonwealth, una competición de ciclismo que para algunos pasa desapercibida pero que para otros es una oportunidad para el lucimiento personal. Esta prueba disputada en Glasgow finalizará el próximo domingo, pero antes se tienen que disputar las diferentes pruebas. En la contrarreloj individual disputada hace pocas horas se ponían en liza ciclistas de renombre como son Álex Dowsett, Geraint Thomas, Svein Tuft o David Millar, lo que hacía que la prueba tuviera un muy buen nivel.

La prueba contaba de 40 kilómetros en los que habría que hacer un derroche físico y mental a la altura de pocos para conseguir llevarse el oro a casa, el favorito de la prueba era Dowsett, corredor que tiene esta temporada a sus espaldas el maillot de campeón en contrarreloj de Inglaterra. En cada punto cronometrado, la esperanza del Movistar Team rebajaba los tiempos con no demasiada claridad, ya que en el primero tenía una mínima diferencia con cuatro segundos sobre el neozelandés Sergent, este último en el segundo paso desaparecería de las primeras plazas estando segundo Rohan a una ya más amplia diferencia de siete segundos.

Cambiaban las cosas y Dowsett vuela al final

Con todo de cara, los kilómetros iban pasando para Dowsett, pero los tiempos dejarían de acompañarle tanto en el tercer punto cronometrado como en el cuarto, donde perdía la primera plaza en manos de Denis Rohan y Geraint Thomas, que tenían la misma ventaja en los dos puntos intermedios, de tan solo cinco segundos con la bala plateada de Essex, la cual recuperaría la primera plaza de la prueba ya en meta consiguiendo marcar un gran tiempo de 47'42" sobrepasando por nueve segundos al segundo clasificado, el australiano Dennis Rohan.

Los últimos kilómetros del corredor del Movistar Team fueron apoteósicos, ya que en un tramo de bajada que también contaba con momentos de falso llano, llegaba a la meta con una media de más de 48,8km/h. En la tercera plaza del pódium se colaba Geraint Thomas, corredor del Sky que llegó a 14 segundos de su compatriota. Con esta victoria, el británico logra sumar su octavo triunfo como ciclista profesional, y el cuarto enrolado en las filas del conjunto español.

Las palabras del protagonista

Tras coronarse como campeón de la prueba, el corredor atendía a su equipo valorando lo que había sido la prueba y la victoria conseguida: "Nadie quería esta victoria más que yo, después de no poder entrar en el equipo del Tour y aquella plata en Delhi 2010. Desde que era pequeño siempre he conseguido grandes cosas cuando estaba realmente enfadado. Realmente no lo estaba con nadie en particular: simplemente tenía rabia por la situación, sabía que podía estar en el Tour pero por pura mala suerte me puse enfermo. Los Juegos de la Commonwealth ya eran un gran objetivo para mí, pero en este mes han sido lo único y principal", eran sus primeras palabras tras el logro conseguido.

No era lo único que quería comentar el británico, ya que añadía: "Iba teniendo referencias en todo momento. Creo que iba tres segundos por delante en el primer intermedio, luego siete en el segundo, pero después iba por detrás ya en el tercero. La verdad es que pensaba que ahí se iba a acabar todo, y además he sufrido muchísimo en los últimos 10 kilómetros, pero lógicamente iba sufriendo todo el mundo. Por suerte, me quedaba algo más de fuerza que a los rivales al final y pude lograrlo". Terminó apostillando con una sonrisa de oreja a oreja: "No me salen las palabras para describir lo feliz que me siento. Es mucho más que ganar el oro de los Juegos de la Commonwealth: es más una victoria personal para mí. Es un 'gracias'. He trabajado muchísimo más fuerte esta temporada y lo que he conseguido está dedicado a todos los que me apoyan; a mi familia, mis entrenadores, también a Movistar Team por el inmenso apoyo que me han dado".

Clasificación de la prueba