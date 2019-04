Tour de Francia 2014: las puntuaciones de VAVEL

Con el Tour finalizado, las conclusiones han sido muchas pero en VAVEL queremos cuantificar esas opiniones y elegir aquellos ciclistas que han hecho un buen Tour de Francia y aquellos que no han llegado al nivel exigido. Entre los triunfadores, Nibali, Peraud, Pinot, Konig, Kittel, Kristoff, Tony Martin, Majka... Entre los derrotados, Valverde, Mollema, Demaré, Van den Broeck, Rui Costa, Van Garderen... Aquí os dejamos las puntuaciones de los redactores VAVEL Ciclismo con respecto al pasado Tour de Francia.

Del 1 al 10, los mejores

¿Quiénes han sido los mejores ciclistas de este Tour de Francia? Muchas veces no solo la clasificación final dice quiénes han sido los mejores sino que muchas veces, las distintas situaciones de carrera dejan otras visiones, más allá de los tiempos finales o las posiciones. Las victorias de etapa, la combatividad o las victorias al sprint no se ven recompensados, en algunos casos, con buenas posiciones generales, lo cual no implica que el Tour no haya sido bueno. Por ello, esta categoría recoge los que, para los integrantes de VAVEL Ciclismo, han sido los mejores de la carrera.

1. Vincenzo Nibali (Astana Pro Team)

El auténtico dominador del Tour de Francia 2014. Ha mostrado ser superior tanto con Froome y Contador en carrera como sin ellos. Aunque no ha podido competir con sus dos máximos rivales en la alta montaña, Nibali dio un buen paso adelante la primera semana y, con todo a favor, se exhibió día tras día mostrando ser el mejor de la carrera. Sin duda, el primer escalón no podía ser para otro que para el siciliano que ha conseguido, además del amarillo, cuatro victorias de etapa y muchas exhibiciones.

2. Jean-Christophe Peraud (AG2R-La Mondiale)

El francés ha sido uno de los mejores ciclistas de este Tour, especialmente en la última semana. Ha sabido estar en los cortes delanteros, atacar cuando tenía que atacar y agarrarse a la rueda y sufrir en los peores momentos. Ha sabido jugar con la inteligencia de un veterano. Se metió en la lucha cuando aguantó con Nibali en Pla d'Adet, acercándose a Pinot y Valverde. Supo aguantar el tipo e incluso atacar a Pinot en ciertas ocasiones y remató la faena en la crono de Bergerac, a pesar del pinchazo. Segundo puesto en la segunda juventud vivida por el de AG2R.

3. Thibaut Pinot (FDJ)

Por fin parece que aquel joven corredor que despuntó en 2012 en Dauphiné y en el Tour ha explotado como el futuro francés en las grandes vueltas. Sus últimas carreras estaban dejando en entredicho el potencial del ciclista de Melisey pero este Tour le ha coronado como un gran vueltómano. Ha sabido paliar el mal inicio con una buena actuación en montaña, siendo de los mejores tras Nibali. Además, su carácter ofensivo le ha valido para ganarse el cariño del público y, de paso, para pasar a un conservador Valverde y subirse al podio. Pudo pelearlo en la crono final pero no fue posible y Peraud le ganó la partida.

4. Rafal Majka (Tinkoff-Saxo)

Sensacional Tour del ciclista polaco. Tras la baja de Alberto Contador pocos apostaban porque Tinkoff salvaría así la carrera. Con una gran pérdida de tiempo, los Majka, Roche y Rogers se dedicaron a ir en busca de victorias parciales y lo consiguieron. Majka se metió en casi todas las escapadas de las jornadas de alta montaña lo que le permitió ganar dos etapas, una alpina en Risoul y otra pirenaica en Pla d'Adet y llevarse el maillot de lunares que peleó con Purito Rodríguez y Nibali hasta el último alto. Lo aseguró en Hautacam y completó lo que ha sido un gran Tour para Majka, que de no haber partido como gregario de Contador, quién sabe donde hubiera acabado. Espectacular el nivel del polaco.

5. Marcel Kittel (Giant-Shimano)

Sin duda, ha sido el velocistas de este Tour de Francia. El esprínter alemán ha sido el auténtico dominador de la carrera con cuatro victorias que podrían haber sido más de no ser por los problemas de salud que ha sufrido Kittel en determinados momentos. Se estrenó en Harrogate, repitió en Londres y Lille para acabar venciendo en la gloriosa llegada de París. Además, ha quedado segundo en la clasificación de los puntos por detrás de Sagan y no descarta buscar el maillot verde en futuras ediciones. El rey de la velocidad de este Tour de Francia.

6. Tony Martin (Omega Pharma-Quick Step)

Y de rey en rey. Otro de los reyes de la velocidad. La potencia alemana, la locomotora de Cottbus lo ha vuelto a hacer. Tras una excepcional Vuelta a Suiza, Tony Martin ha vuelto a hacer gala de su potencia y de su generosidad en carretera para ofrecer al espectador cabalgadas para el recuerdo. En Mulhouse se marchó en solitario en el ascenso al Grand Ballon, soltando a De Marchi, y lanzarse en un frenético descenso hasta la ciudad de Los Vosgos. Potencia pura, como la mostrada en la crono de Bergerac donde no tuvo rival, aunque ahí ya no es sorpresa. Junto con Trentin, uno de los salvadores de Omega tras el abandono de Cavendish.

7. Romain Bardet (AG2R La Mondiale)

Otro de los ciclistas que son el futuro de Francia. Junto con Pinot, el futuro en las grandes vueltas. Ha cuajado un gran Tour de Francia, regular como nunca aunque quizás, menos ofensivo y con menor capacidad de sorpresa. Bardet empieza a ser tenido en cuenta y eso se ha notado en la vigilancia. Ha sido superior a ciclistas con mayor entidad como Van Garderen o Mollema y, al final, salió perdiendo con su propio compañero de equipo Peraud y Van Garderen le arrebató el quinto puesto en la crono final. Aun así, genial resultado para un futuro gran vueltómano.

8. Alexander Kristoff (Katusha Team)

Junto con Kittel, es el esprínter de moda. Viene de hacer una gran temporada, con victoria en San Remo entre otras, y se ha vuelto a superar en el Tour. Ha sabido aprovechar la ausencia de Kittel en llegadas más duras para imponerse en dos llegadas masivas: Saint Ettiene y Nimes. Su capacidad para superar las dificultades, el frío, la lluvia, los finales sinuosos o en pendiente, le hacen como un esprínter a tener en cuenta en los próximos tiempos. "El nuevo Óscar Freire", dicen algunos por su capacidad de adecuarse a los distintos escenarios. Veremos si se acerca al nivel del cántabro en el futuro.

9. Leopold Konig (Team NetApp-Endura)

Una de las grande sorpresas del Tour de Francia. Ya demostró el pasado año en la Vuelta a España su potencia, ganando una etapa y acabando en top 10 pero en la carrera francesa se ha superado. Ha aguantado casi todos los días con los mejores en la montaña y cuajó una sensacional contrarreloj que le ha permitido superar el noveno puesto de la ronda española. En Chamrousse aguantó, junto con Majka, la embestida de Nibali, quedando a solo once segundos del ganador final. Los Alpes fueron mejor bloque para el checo que los Pirineos pero la crono final le dejó en esa séptima posición final.

10. Alessandro De Marchi (Cannondale)

La combatividad, la pelea, la escapada... Este escalador italiano ya ha sido ojeado por Nibali para apoyarle el Astana y le ha pedido para su equipo. Siempre presente en las escapadas, De Marchi se ha metido en cinco escapadas de etapas de montaña dando cuenta de su capacidad para pelear en las subidas más difíciles. Su quinto puesto en Pla d'Adet deja una buena recompensa además del premio a la combatividad. Un ciclista a tener en cuenta también para la clasificación de la montaña en futuras ediciones.

Las sorpresas

En toda carrera hay muchos ciclistas que simplemente cubren las expectativas pero también hay otros muchos que las superan. Ya sea en cuanto a victorias de etapa o a una posición en la general prácticamente soñada, estos ciclistas son los que sonríen al llegar a la meta y los que pueden irse totalmente satisfechos de la carrera. Hombres como Peraud, Konig, Ten Dam, Majka...acudían al Tour con unas metas más bajas que lo que finalmente han conseguido.

1. Jean-Christophe Peraud (AG2R-La Mondiale)

El francés, en la parte final de su carrera, llegaba con la intención de apoyar al joven Romain Bardet en su segundo Tour de Francia. Poco a poco, la situación de carrera le ha colocado en medio de la lucha por el podio. Agarrándose a la rueda de Nibali y de sus rivales y lanzando algún que otro ataque, llegó a la crono final con todo a favor y terminó en una segunda posición soñada para un ciclista que ha conseguido poco más que victorias en carreras francesas de menor nivel. Segundo a los 37 años, un sueño para Peraud.

2. Leopold Konig (Team NetApp-Endura)

Ya sorprendió en la pasada Vuelta a España pero en el Tour ha acabado por confirmarse. Se ha colado en el top-10 con grandes etapas de montaña y una crono casi perfecta, siendo el mejor de los diez primeros. Séptimo y mucho por hacer en las grandes vueltas. La pena es que se fue sin victorias de etapa.

3. Romain Bardet (AG2R-La Mondiale)

El joven ciclista francés aparecía en el escenario del Tour tras sorprender el pasado año. Quizás se le ha hecho demasiado larga la carrera, mantuvo una gran lucha con Pinot por el podio y por el maillot blanco pero la fiabilidad y mayor veteranía y experiencia del de la FDJ. Al final, Bardet perdió la quinta plaza en la crono final con Tejay Van Garderen.

Las decepciones

En contraposición con lo anterior, hay que hablar de aquellos ciclistas que llegaban con ambición y con unas expectativas que no han podido cubrir finalmente. Algunos se han quedado muy lejos y otros lo han perdido en los últimos días. Kwiatkowski, Valverde, Sagan, Rui Costa, Mollema, Van den Broeck... Algunos como Sagan han cuajado un buen Tour pero se han quedado con la miel en los labios en cuanto a victorias. Otros como Kwiatkowski, Rui Costa o Van den Broeck llegaban con unas expectativas bien altas y no han dado la talla.

1. Michal Kwiatkowski (Omega Pharma-Quick Step)

El polaco llegaba consolidado tras un gran inicio de temporada. Bien es cierto que llegaba con demasiados días de competición pero al menos el top 10 y uno o dos victorias eran exigibles para un ciclista joven pero a la vez de una gran calidad. Etapas como la de Mulhouse, Oyonnax o incluso La Mauselaine podrían haber sido etapas clave para el de Omega que se va de vacío del que debería haber sido su primer gran Tour de Francia.

2. Alejandro Valverde (Movistar Team)

El ciclista murciano llegaba al Tour a la expectativa. Lejos del nivel de Froome y Contador, tampoco parecía estar a la altura de Nibali antes de comenzar la carrera. El español ha preparado el Tour de forma diferente, con carreras duras pero con menos nivel de exigencia y competencia. Para ser claros, salvo en las Árdenas, apenas ha competido ante los rivales a los que se iba a enfrentar en el Tour. Los abandonos de los dos máximos candidatos le dejaron como principal opositor al podio. Lejos de la victoria, con un excepcional Nibali, el segundo puesto era el lugar de Valverde, pero no. No supo administrar su renta y el fondo físico le ha impedido acabar en un cajón de París. Partía en la crono con cualidades por encima de Pinot pero el francés le ganó la partida y le dejó cuarto. Un gran fracaso en el que debería haber sido su Tour.

3. Richie Porte (Sky Team)

Otro de los grandes fracasos del Tour de Francia. Tras la retirada de Froome, el australiano asumió los galones que reclamaba desde hace tiempo y no ha estado a la altura. Tras un gran paso por el pavé y los Vosgos, se hundió a las primeras de cambio en los Alpes para acabar hundido, sin oportunidad de recuperarse ni de alguna victoria parcial. Reclamó galones, los tuvo pero fracasó.

Los más combativos

En las carreras ciclistas siempre queda el espacio para aquellos que lo intentan día a día, metro a metro y escapada a escapada. Los valientes también resaltan en VAVEL y como no, en el Tour de Francia. De Marchi ha sido el más combativo, título otorgado por ASO pero otros muchos han destacado en carrera: Majka lo ha buscado en la alta montaña y también otros como Gautier, Voeckler, Elmiger, Kadri, Maté, De la Cruz... Todos ellos han intentado filtrarse en escapadas día tras día algo que en la suma de las tres semanas merece especial resalto.

1. Alessandro de Marchi (Cannondale)

Parece que la redacción de VAVEL Ciclismo está de acuerdo con ASO al nombrar al italiano como el más combativo. Lo ha buscado día tras días en su terreno, la montaña, pero no ha podido tener opciones de victoria al final. Destacar su quinto puesto en Pla d'Adet.

2. Rafal Majka (Tinkoff-Saxo)

Poco más se puede decir del polaco que no se haya dicho ya. Ha salvado los muebles a su equipo tras la retirada de Contador y ha sido uno de los mejores en carrera. De no ser por la pérdida de tiempo que acumulaba en su papel de gregario, podría incluso haber peleado por el podio. Sensacional Tour de Majka que se lleva dos victorias, un segundo puesto y un tercero. Todos ellos en etapas de alta montaña.

3. Martin Elmiger (IAM Cycling)

IAM partía como uno de los equipos más combativos pero con su líder Frank, fuera de carrera, y un Chavanel poco activo, han sido otros los que han tenido que coger la responsabilidad. Elmiger ha sido el más combativo del equipo buscando las fugas en numerosas etapas. Pineau también ha sido otro de los destacados en ese aspecto.

Los mejores gregarios

Otro papel fundamental en el ciclismo y, en concreto, en las carreras de tres semanas. Fundamental la figura de ese hombre de apoyo. Y sino que se lo digan a Valverde o Pinot. Hombres como Izaguirre o Jeannesson les han mantenido vivos y con un apoyo deportivo y moral que siempre queda presente en el asfalto. Los gregarios de Nibali como Kangert, Fuglsang o Scarponi también han destacado en gran medida.

1. Arnold Jeannesson (FDJ)

El último hombre para Thibaut Pinot. En las últimas etapas sobre todo, siempre que el grupo de favoritos quedaba reducido aparecía el francés para poner una marcha más y ayudar a su líder a conseguir un podio que finalmente ha logrado. Y mucho tiene que agradecer Pinot a su compañero que le ha marcado el ritmo en momentos de máximas pendientes y de máximos esfuerzos.

2. Ion Izagirre (Movistar Team)

A pesar de que Valverde no haya conseguido su objetivo, el vasco ha sido un gran colaborador para el murciano. Junto con Gadret, le ha dado apoyo moral y deportivo en montaña y además, le ha esperado en numerosas ocasiones en las crisis que ha sufrido en carrera, como ocurría en Hautacam, cuando perdía el podio o un día antes en Pla d'Adet, cuando Valverde salvaba una grave crisis a mitad de subida.

3. Tanel Kangert (Astana Pro Team)

El acompañante de Nibali en los últimos kilómetros. El estonio, al igual que hizo en el Giro de Italia 2013, ha sabido estar con su líder en los momentos decisivos. Otros ciclistas como Fuglsang o Scarponi también han apoyado pero la confianza y la seguridad de Kangert han ayudado a Nibali a ir asegurando su primer y único Tour de Francia.

Los mejores equipos

En el ciclismo los logros, aparentemente, son individuales pero el trabajo del equipos es fundamental, quizás hasta más que en otros muchos deportes. De la armonía, la unidad y la fuerza del bloque dependen muchas de las aspiraciones de los hombres fuertes. Nibali ha tenido un gran equipo y lo ha aprovechado, al igual que Pinot o Peraud. Otros simplemente se han dedicado a buscar victorias como Tinkoff o Giant-Shimano.

1. Astana Pro Team

El conjunto kazajo ha sido el gran dominador de la carrera. Ha manejado los tiempos a su antojo para acabar consiguiendo su objetivo: la victoria. Un bloque bien formado con grandes escaladores y rodadores con potencia para arropar a un Vincenzo Nibali que ha sido como su equipo: sólido, fuerte e inteligente.

2. Tinkoff-Saxo

Más allá de las victorias y del protagonismo en carrera, el mérito del equipo ruso reside más en su capacidad de adaptación y recuperación. La baja de Contador suponía un duro palo para sus intereses pero han sabido reformalizar sus objetivos y acabar el Tour con una gran sonrisas. No se han hundido y han sabido sacar una sonrisa al palo que se llevaron en la primera semana. Tres victorias de etapa a cargo de Majka (2) y Rogers.

3. AG2R-La Mondiale

Son los ganadores de la clasificación por equipos del Giro y el Tour 2014 así que muchas cosas están haciendo bien los de Vincent Lavenu. Llegaban con la alternativa de Bardet, a hacer una buena general y se han encontrado con dos ciclistas muy fuertes luchando por el podio. Finalmente, el más veterano, Peraud, se ha llevado la gloria mientras que el joven perdió algo de fuelle pero ha demostrado tener un gran futuro. Además, se llevan la primera victoria en montaña a cargo de un combativo Biel Kadri.

Los peores equipos

Otros equipos no han dado la talla. No han sabido adaptarse a las circustancias y no han sabido cumplir sus objetivos. El bloque no ha sido tan fuerte o simplemente el líder no ha acabado rematando pero el caso es que, al igual que las victorias, los fracasos también se viven en equipo.

1. Lampre-Merida

Los de Matxin llegaban a la salida de Leeds con muchas esperanzas. El buen Tour de Suiza de Rui Costa les dejaba como candidatos a luchar por el podio o el top 5, al menos, y con muchas opciones de conseguir victorias de etapa. Otros ciclistas como Horner o Modolo podrían aprovechar sus cartas en montaña o al sprint pero tampoco. Serpa o Durasek han sido los únicos que han salvado los muebles metiéndose en alguna fuga de nivel. Aun así, no han podido cumplir con las expectativas ni de lejos.

2. Orica GreenEdge

De un grandísimo Tour de Francia cuajado en 2013 a prácticamente ni aparecer en 2014. Los australianos no se han dejado ver en ningún momento: ni sprint, ni fugas, ni pavé ni montaña. Y eso que traían buenas alternativas. La baja de Matthews les dejaba fuera de las opciones al sprint aunque Gerrans podría aprovechar su buen estado de forma. Las caídas le han impedido brillar más. Keukeleire y Albasini son los únicos que se han dejado ver en las fugas. Tampoco la crono ha sido su terreno.

3. Movistar Team

El equipo español no es que haya fracasado como conjunto pero la ausencia de su líder en el podio, tal y como se había puesto la carrera, es en sí un gran fracaso. Se han centrado en una buena general con Valverde pero nada, y tampoco han luchado por la victoria en etapas individuales con buenos escaladores como Izaguirre o Intxausti o buenos rematadores en grupos pequeños como Visconti o Jesús Herrada. Ni una cosa ni la otra, aunque el papel de hombres como Herrada, Visconti o Izaguirre no ha sido ni mucho menos malo.