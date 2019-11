Vuelta a España 2014: FDJ, a poner la guinda al pastel

Los ciclistas del equipo francés la FDJ llegan a la Vuelta a España dispuestos a redondear una excelente campaña 2014. Tras ganar varias etapas en el Giro de Italia y subir al prestigioso podio final del Tour de Francia, cualquier buena noticia en tierras españolas se convertirá en un regalo de más para los azules. Thibaut Pinot, su mejor ciclista, será de la partida para repetir o mejorar la brillante actuación del equipo en la Vuelta 2013.

En 2013

En la ronda española del año anterior el equipo la FDJ consiguió dos victorias de etapa y un top 10 en la general. No fueron dos victorias sencillas y poco importantes. Alexandre Geniez venció en Peyragudes y Kenny Elissonde lo hizo en el Angliru. El equipo francés se llevó dos de las etapas reinas de la carrera. Además, Thibaut Pinot luchó por la general y firmó una meritoria séptima posición que intentará repetir en 2014.

El objetivo

El equipo FDJ buscará repetir o mejorar la gran actuación que cosechó en la Vuelta a España 2013. Sus armas son prácticamente las mismas que el año anterior, a diferencia de que en esta ocasión contarán con un sprinter de lujo para entrar en la lucha para las volatas. El equipo francés no tiene límites y apunta alto. Etapas llanas, etapas de media montaña, montañas y general de la carrera. Thibaut Pinot será el líder del equipo tras subir al podio del Tour de Francia 2014. Tras el joven crack francés, Nacer Bouhanni intentará despedirse de su equipo con una victoria antes de cambiar de maillot. Bouhanni ganó tres etapas en el Giro de Italia y tiene potencial para firmar más de una en la Vuelta a España. Tras los dos hombres claves en el nueve de FDJ, en el roster del equipo aparecen varios ciclistas que pueden meterse en escapadas y trabajar para Pinot al mismo tiempo. Cédric Pineau, Murilo Fischer, Anthony Roux, Geoffrey Soupe y Laurent Mangel serán los encargados de que no les falte de nada a los dos líderes. En los sprints y en la montaña, su trabajo será apoyar de la mejor manera posible a Pinot y a Bouhanni. Los dos nombres que restan, no son simples gregarios. Son ciclistas jóvenes que seguirán aprendiendo el difícil arte de las carreras de tres semanas. Kenny Elissonde y Johan le Bon, ambos de 23 años, pondrán la juventud a una plantilla compensada e interesante. Elissonde, joven escalador francés, deslumbró en el Angliru con una victoria de etapa mágica y buscará rememorar su éxito en las carreteras españolas. Así pues, los objetivos de FDJ son claros. Conseguir victorias de etapa con Nacer Bouhanni e intentar llegar lo más lejos posible con Thibaut Pinot en la general. Con la gran temporada que está realizando el conjunto francés, con éxitos en el Giro y en el Tour, las expectativas no serán muy altas, ya que todo les está saliendo a pedir de boca en 2014. Una victoria de Bouhanni o un Top 10 de Pinot cumpliría con creces las ambiciones del equipo azul.

El líder

Thibaut Pinot demostró en el Tour de Francia que no está lejos de los mejores ciclistas del pelotón internacional. El joven francés pisó el podio de la Grande Boucle y con el tercer puesto firmó una actuación imborrable. A los 24 años Pinot se dirige a la Vuelta para volver a luchar por la general. En 2013 el líder de FDJ también visitó la ronda española y realizó una buena actuación, acabando en la séptima posición de la general. El problema de Pinot no será su calidad en la montaña, que es indiscutible. La fatiga acumulada del Tour le puede pasar factura. Pinot no ha corrido desde que finalizó la carrera gala y quizás aterrice fuera de forma en España. Si está bien y las piernas le responden, no estará lejos de los mejores de la carrera en la montaña y puede optar a otro Top 10.

El hombre rápido

Nacer Bouhanni buscará despedirse de la mejor manera posible de la FDJ. Tras ganar tres etapas y la regularidad en el Giro, las volatas de la Vuelta son el siguiente objetivo antes de irse a Cofidis.

El gregario

Anthony Roux, polivalente ciclista de 27 años, será el hombre para todo en la FDJ. El francés, que ganó una etapa en la Vuelta 09, puede apoyar en el llano o en la montaña con total garantía.

Atentos a…

Kenny Elissonde intentará volver a deslumbrar con su calidad. Tras ganar la etapa del Angliru en 2013, el pequeño escalador francés apoyará a Pinot y buscará conseguir otra victoria de etapa.

