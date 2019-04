Joaquim Rodríguez: "Es difícil decir una etapa clave"

Las horas van pasando rápidamente de cara a arrancar la Vuelta que muchos españoles sueñan con ganar. Uno en especial la tiene entre ceja y ceja, Joaquim Rodríguez, más conocido como el “Purito”. El de Katusha fue al Tour de Francia sin ninguna presión, pensando en prepararse de la mejor manera posible de cara a la ronda española.

Joaquim Rodríguez: “Está siendo una temporada muy larga"

En unas declaraciones recogidas por Biciciclismo, sus primeras palabras venían centradas en lo que es para él competir en la carrera de casa: “El punto con el que llegué al Giro era muy bueno, pese a las caídas en las clásicas, y ahora también me veo bastante bien. A la Vuelta le tengo un cariño especial y este año más si cabe. Posiblemente tengo más ganas que nunca de disputar una general”, apostilló Joaquim.

Hay que tener en cuenta el esfuerzo que realizó tras terminar el Tour de Francia: “Después del Tour, solo he corrido San Sebastián y salí con una gran alegría y moral. Está siendo una temporada muy larga, con la preparación del Giro, sin descanso. La verdad es que es soy una incógnita pero con muchas ganas de volver a estar con los primeros. Esta primera semana se despejarán las dudas”, comentó el de Katusha.

Un Tour pensando en rojo

El catalán acudió a la carrera de tres semanas por excelencia, el Tour de Francia, y su objetivo fue coger el máximo rodaje posible: “El Tour fue una buena opción. Creo que me vino bien. Quizá me emocioné demasiado pronto. Sinceramente, salí bien del Tour. Se trató de ir tranquilo y acumular. Tras la última etapa de París me cambió el chip y tenía más ganar que nunca de bici”, comentó el líder del equipo ruso.

Todos han opinado al respecto, ya que será con quien tengan que competir, y Joaquim, sabe que tendrá muchos rivales potentes: “Me meto con ellos. Se trata de llegar al cien por cien y dar el máximo, despreocuparte de quién venga y tener en la cabeza ganar. El primer enemigo es uno mismo. Sería más fácil decir quién no es favorito”, afirmó antes de hablar sobre los favoritos, uno por uno: “Nairo, es quién más se ha mostrado en Burgos después de entrenar en Colombia; Froome no ha dicho que esté mal y no se esconde; Alejandro siempre está bien; y Contador seguramente llegue bien. El segundo día en Arcos de La Frontera acaba en un repecho y entonces se verá”, dijo el español.

Un recorrido duro para las piernas

La montaña, otra temporada más, volverá a estar presente en la Vuelta a España: “Sobre todo el norte es muy exigente: la crono de Zaragoza es durísima, están La Farrapona, Ancares… Es difícil decir una etapa clave, más que nunca va a contar la regularidad de los corredores. Cada día hay algo. No he tenido ver tiempo de etapas después del Tour, las conocemos casi todas, aunque sí me acerqué a San Miguel de Aralar aprovechando San Sebastián”, explicó Purito.

Aunque no se quería olvidar de sus últimas actuaciones en la ronda española y demás vueltas por etapas: “Da rabia. Estoy muy orgulloso de mi carrera deportiva, aunque en las grandes vueltas he tenido más mala suerte que buena”, finalizó el español.