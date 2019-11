Nairo Quintana: "El ciclismo es así"

Con muchas ganas e ilusión afrontaba Nairo Quintana, el líder de la Vuelta a España, esta primera contrarreloj individual. Sería, asimismo, bastante complicado lograr mantener el maillot rojo, pero esperaba no perder demasiado tiempo, cosa que al final ha ocurrido debido a una dura caída que ha sufrido en un descenso.

En uno de los días más duros de su carrera, el colombiano ya mira hacia adelante: "Tenía buenas sensaciones en el tramo de subida, pero en ese punto de la bajada la bici no me frenó suficiente. Antes de la curva estaba apretando un poco la zapatilla, que estaba suelta, pero creo que eso no influyó en nada para la caída: lo que pasó es que frené demasiado largo, no fue suficiente y me fui al suelo", comentó nada más terminar la etapa.

A bastante velocidad, Nairo intentó sufrir lo menos posible ante el duro golpe contra un quitamiedos: "Por fortuna, supe sortear bien los golpes y no tuve demasiados daños. Me molesta sobre todo el tobillo izquierdo y tengo golpes por varios sitios, pero confío en que no sea nada importante", afirmó.

Quintana asume desde ahora su papel de secundario y apoyará a Valverde

Si bien hace unos días decía que era el líder del equipo, a partir de ahora comienza una nueva etapa: "El ciclismo es así. He perdido algo de tiempo y en principio ahora trataré de ayudar a Alejandro e intentar conseguir el podio", concluyó con una resignada sensación tras ver sus ilusiones truncadas.

Tras esta etapa, Quintana ha quedado en la undécima plaza a 3:25 del pinteño Alberto Contador: A partir de ahora tendrá algo más de libertad para cazar etapas, siempre y cuando se recupere de los golpes sufridos en la etapa de hoy.

Vídeo de la caída de Quintana