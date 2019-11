Vuelta a España 2014: las puntuaciones de VAVEL

Con la Vuelta a España ya finalizada después de 21 días de competición es hora de elegir a los que más han destacado y menos en carrera, quienes han demostrado ser más combativos, saber qué equipos han sido mejores y cuales peores o qué ciclistas han sido las sorpresas y las decepciones de la carrera. Tampoco nos olvidamos de los más jóvenes, el futuro del ciclismo y de quienes se ha hablado mucho durante estas tres semanas o de los mejores gregarios, los más trabajadores del pelotón y de los que poco se habla. Todo eso y más, en nuestras Puntuaciones VAVEL de la Vuelta a España 2014.

Los mejores

Sencillamente los mejores ciclistas de la ronda española, los que más han destacado en carrera, independientemente de su posición en la clasificación en la carrera. Ya sea en la montaña, en los sprint o durante el día a día, mediante la regularidad de ambas. Los integrantes de la sección de VAVEL Ciclismo han votado a sus mejores hombres y este ha sido el resultado. El sistema de puntuación es muy sencillo: al mejor hombre se le dan diez puntos, al segundo nueve y así sucesivamente hasta el que décimo mejor hombre recibe un punto. Aquí están los resultados:

10. Samuel Sánchez (BMC) | 12 pts

Con su paso al BMC después de toda una vida corriendo para Euskaltel - Euskadi, el asturiano iniciaba una nueva etapa de su carrera en el conjunto americano. Su objetivo sería la Vuelta, la carrera en la que tantos buenos resultados había tenido en pasadas ediciones. Y pocos iban a pensar que podría aguantar durante la mayor parte de la carrera en el top - 10, sin enseñarles a rueda a los favoritos, eso sí, pero siempre cerca de ellos. Pocos pueden decir que han hecho un top - 10 a los 37 años y con el nivel de corredores que había este año en la Vuelta. Samuel Sánchez es uno de ellos.

9. Luis León Sánchez (Caja Rural) | 14 pts

Con el futuro ya asegurado después de su fichaje por Astana, el murciano venía aquí con la carta de libertad de su equipo para buscar las victorias parciales tan necesarias para su equipo esta temporada. Sumando fugas se fue encontrando con el maillot de mejor escalador, por el cuál ha peleado durante toda la tercera semana, frente a las sumas de Contador y Valverde, que sumaban puntos en los grandes puertos. El triunfo de Luis León se ha basado en los puertos de paso y en la lucha de la tercera semana, donde ha consolidado su maillot y ha vuelta a mostrar su mejor cara después de unas temporadas bastante para no recordar.

8. Nacer Bouhanni (FDJ) | 20 pts

Utilizando la Vuelta como su máximo rival del Giant - Shimano para preparar el Mundial, Nacer Bouhanni también ha cumplido con creces en su participación y se ha llevado un suculento botín de dos etapas y un punto de forma que le servirá para llegar a Ponferrada al máximo nivel y ser uno de los corredores más a tener en cuenta. Su retirada en día de La Camperona el único punto negativo de su buena participación.

7. Joaquim Rodríguez (Katusha) | 38 pts

No ha estado al nivel de otros años, pero cada vez que participa en la Vuelta, Joaquim Rodríguez demuestra que la española sigue siendo su carrera fetiche. Este año venía con todo tras su abandono en el Giro y su decisión de no participar en el Tour, pero pese a no estar en su mejor nivel, el catalán ha sido valiente y ha intentado remontar posiciones en la general de casi todas las maneras. Finalmente, que un cuarto puesto en la general no engrisezca una muy buena participación.

6. Alejandro Valverde (Movistar) | 51 pts

Año tras año Alejandro Valverde demuestra que es uno de los mejores corredores doblando Tour y Vuelta. Cuarto en el Tour después de perder el pódium en la última crono de la carrera y tercero en la Vuelta tras no poder hacerle frente a los dos mejores vueltómanos del momento, la temporada del murciano roza el sobresaliente. Ponferrada será su próximo objetivo, donde será uno de los líderes del nueve español, pero ha acabado la Vuelta bastante cansado y eso se puede pagar cuando se corre contra los mejores del mundo.

5. Warren Barguil (Giant - Shimano) | 53 pts

Después de no ser convocado en el nueve que iría al Tour, el francés Warren Barguil ha vuelto a la carrera que le descubrió el año pasado y ha vuelto a demostrar que es otra joya de la cantera francesa. Su actuación en esta Vuelta ha sido de sobresaliente gracias a su aún temprana edad y a su valentía en las etapas de montaña y sus continuos ataques cuando los favoritos se miraban entre sí. No lo ha tenido fácil estas últimas temporadas corriendo para un equipo que le da tanta importancia a las llegadas masivas, pero el francés se ha sabido hacerse hueco en el equipo y muchos le tendrán en cuenta para la próxima temporada.

4. John Degenkolb (Giant - Shimano) | 87 pts

No siempre se tiene que luchar por la clasificación general para ser uno de los mejores corredores de una ronda grande. John Degenkolb es el ejemplo de ello. Yendo a la Vuelta para preparar el Mundial de Ponferrada, ha demostrado que está listo para el reto de ser el líder de su país y cuyas cuatro victorias al sprint, contra parte de los mejores sprinters de la actualidad, avalan. Además, ha conseguido algo muy difícil de conseguir en una grande que apuesta tanto por la montaña y los finales en alto: el maillot por puntos.

3. Fabio Aru (Astana) | 99 pts

Fabio Aru ha dado el paso definitivo en esta Vuelta para convertirse en uno de los mejores ciclistas del pelotón. Demostró en el Giro su calidad y en la Vuelta la ha confirmado, no solo siendo quinto en la clasificación general, sino también ganando dos etapas en grandes escenarios (San Miguel de Aralar y Monte Castrove) de forma muy brillante y con la valentía que le define al italiano. Una vez finalizada la Vuelta la pregunta que hay que hacerse es obligatoria: ¿Llegará a ser Fabio Aru mejor corredor que Vincenzo Nibali? Las próximas temporadas dirán.

2. Chris Froome (Sky) | 106 pts

El gran duelo Froome - Contador que se venía esperando para la Vuelta después de que el español dijese adiós al Tour en la décima etapa no ha defraudado a nadie. Sin destacar en las primera jornadas, el británico ha ido de menos a más en la carrera y ha puesto en peligro al dominio de Contador (que no a su liderato) en más de una ocasión. Pudo ser eliminado de la carrera en Valdelinares y Covadonga, pero la poca organización de los españoles le hizo volver a meterse en carrera, justo cuando estaba encontrando mejores piernas. Su segundo puesto en la general solo por detrás de Contador salva su temporada en una total apuesta por el Tour de Francia.

1. Alberto Contador (Tinkoff - Saxo) | 127 pts

Casi pleno del pinteño en las votaciones y al que sólo se le han escapado tres puntos. Sembraba dudas su participación en la carrera española después de su caída y lesión en el Tour de Francia, pero ha llegado a la Vuelta con ganas de resarcirse de su abandono y se ha impuesto claramente en la clasificación general. Nunca sabremos qué hubiese pasado si Nairo Quintana no hubiese abandonado, pero lo que sí es cierto es que Alberto Contador ha demostrado sentirse muy sólido frente a todo tipo de ataques, ha corrido con sangre fría en situaciones difíciles y que sigue siendo uno de los mejores vueltómanos actuales del pelotón (si no el mejor).

Las sorpresas

Después de 21 días de competición son muchos los corredores que cumplen con su papel en carrera, pero hay otros que van más allá y realizan una mejor participación de lo que se tenía previsto. Con tres puntos para el mejor, dos para el siguiente y uno para el último, las votaciones han dado como sorpresas de la carrera a:

3. Bob Jungels y Louis Meintjes | 7 pts

Empate por la posición de tercera mayor sorpresa, que se va a dos jóvenes que mucho tenían que decir en esta carrera y de hecho, mucho han dicho en los 21 días que ha durado. De Bob Jungels (Trek) ha destacado su gran participación en las fugas de la carrera, siendo en varias de ellas el corredor más combativo y que más dificultad le ha dado al pelotón en su objetivo de caza.

Louis Meintjes (MTN - Qhubeka) ha destacado en las etapas de montaña. El subcampeón del mundo sub - 23 de Florencia, y portador del maillot de campeón nacional de sudáfrica, ha sido uno de los más activos en las etapas de montaña, con un quinto puesto en la Camperona o un 18º puesto en los Ancares. Con esta gran participación, el sudafricano será uno de los hombres a tener en cuenta el próximo año.

2. Przemyslaw Niemiec (Lampre - Mérida) | 8 pts

Sin Rui Costa en el equipo, el polaco se convertía en el líder del equipo del Lampre - Mérida para las etapas de montaña, y al ver que sus piernas no respondían todo lo que él quería en las primeras etapas de montaña, cambió el planteamiento de su carrera y se fue a por las escapadas, esperando una victoria parcial. En Covadonga llegó su reivindicación y la mayor victoria de su carrera como ciclista gracias a la poca colaboración de los españoles. A partir de ahí y con la participación salvada, lo probó más veces como en la etapa de los Ancares al igual que había hecho una semana antes en la etapa de La Camperona. Una actuación que nadie habría pensado y que merece un sitio en las sorpresas de la carrera.

1. Jasper Stuyven (Trek) | 12 pts

Tener 22 años y intentar meterle rueda en las llegadas masivas a hombres como Michael Matthews, Nacer Bouhanni o John Degenkolb tiene mucho mérito. Jasper Stuyven venía sin resultados destacables a la salida de Jerez y no ha tardado en dejarse notar. No ha conseguido ningún pódium en la carrera, pero si tres cuartos puestos que indican la regularidad que ha tenido en ella. Las llegadas a San Fernando, Ronda y A Coruña totalmente llanas, y su top - 10 en Cangas de Morrazo después de una etapa de mucho desgaste destapan su calidad en los sprints.

Las decepciones

Al igual que las sorpresas son la cara de las carreras, las decepciones son su cruz. Lo que podría haber sido una gran participación ha sido una gran decepción, que convierte una participación en una grande en un esfuerzo innecesario para aquellos que no están a la altura. Las peores actuaciones de esta Vuelta son para:

3. Carlos Betancur (Ag2r) | 9 pts

Su estado de forma era una incógnita cuando se presentó en la salida de Jerez, pero nadie podría llegar a pensar que el ganador este año de la París - Niza llegaría de tan mala manera. Un paso sin pena ni gloria por una carrera donde su mejor posición en una etapa ha sido el 54º, y justamente en la última contrareloj de la carrera, cuando salió de los primeros y aún no estaba lloviendo. Mucho se tiene que plantear Betancour para la temporada que viene, donde no será difícil que mejore su actuación de este año.

2. Cadel Evans (BMC) | 13 pts

El australiano ya no tiene edad para meterse en las peleas de la clasificación general, pero de ahí a ver lo que ha hecho en carrera... Aprovechando que el liderato de la carrera recaía en Samuel Sánchez, Cadel Evans ha realizado un paso testimonial por la carrera, sin dejarse ver en ninguna etapa de montaña ni conseguir entrar en ninguna fuga.

1. Peter Sagan (Cannondale) | 32 pts

No es casualidad que la foto de más abajo en la que aparece Sagan sea de un control de firmas anterior a la etapa, porque al eslovaco no se le ha visto en carrera en ningún momento. Después de un Tour donde no ha conseguido victoria, el eslovaco venía a la Vuelta con la esperanza de salvar una temporada difícil y donde no ha sido el corredor rompedor de otros años y de otras ocasiones. Aunque la carrera española tenía menos calidad de velocistas que el Tour, el eslovaco ha seguido con su mal año y sol ha podido arañar un tercer puesto en Albacete.

Los mejores gregarios

La figura del gregario, quizás los más trabajadores del pelotón y los que más fatigados acaban las carreras, pero uno de los trabajos más necesarios para los líderes de cada una de las formaciones. Muchos gregarios hemos visto en la carrera, ya sea para sus sprinters o sus líderes en montaña, pero si hay que quedarse solo con tres, estos son los elegidos:

3. Philipp Deignan (Sky) | 9 pts

Philipp Deignan ha sido uno de los hombres que más tiempo ha pasado al frente del treno del Sky en las etapas de montaña. Siendo uno de los primeros hombres, para que posteriormente sean Kiryienka, Kennaugh y Nieve los siguientes, es el más ha durado al frente del pelotón dada su condición de corredor rodador y medianamente escalador.

2. Peter Kennaugh (Sky) | 13 pts

La gran actuación de Peter Keennaugh en las últimas etapas de esta Vuelta le ha convertido en el hombres más importantes en esta carrera para Froome y el corredor del equipo británico que más daño ha hecho al pelotón cuando se apartaba el bieloruso Kiryienka. A veces como penúltimo hombre y otros como último, dependiendo de cómo se encontrase Mikel Nieve en cada jornada, pero siempre como gregario. Tuvo su oportunidad de brillar en las carreras post - Tour de menor nivel y las aprovechó, y ahora se ha convertido en un hombre clave para que Froome consiguiese la segunda plaza del pódium de Santiago.

1. Giampaolo Caruso (Katusha) | 22 pts

Giampaolo Caruso ha arrasado en las votaciones y se ha convertido en el mejor gregario de esta Vuelta a España 2014. El italiano, siempre a la disposición de Joaquim, ha sido su último hombre y el encargado de acelerar el ritmo del grupo para preceder a un ataque del catalán. Siempre relegado a las órdenes de equipo del equipo a causa de la mala actuación de Dani Moreno en esta carrera, el italiano siempre ha acompañado a Joaquim hasta que las fuerzas le han aguantado, y siempre se ha mostrado dispuesto a cederle la rueda para llevarlo a las posiciones delanteras del grupo cuando la carrera estaba en sus momentos decisivos. Un gregario con mayúsculas.

Los mejores jóvenes

Una de las catgorías más vistosas, más seguidas por aficionados y público en general y más reñidas en cada gran vuelta que se disputa. Ser el mejor joven de una competición puede dar al corredor en cuestión un mejor caché dentro del pelotón profesional y puede ser visto con otros ojos por más de un equipo. Los tres mjeores jóvenes de esta Vuelta a España han sido:

3. Louis Meintjes (MTN - Qhubeka) | 6 pts

Su primera participación en una grande, y su primera gran actuación. Louis Meintjes ha superado con creces sus expectativos y se ha destapado como un gran escalador a sus 22 años. El sudafricano ha cuajado varias fugas (como en el día de La Camperona, donde acabó quinto en meta) y ha estado muy presente en las etapas difícles de la carrera.

2. Warren Barguil (Giant - Shimano) | 22 pts

El joven francés de 23 años sigue demostrando pese a su corta edad y su poca experiencia en las grandes citas que sigue teniendo esa valentía y desparpajo a la hora de correr tan necesaria en el ciclismo actual. Su objetivo principal de esta temporada (después de no ser incluído en el nueve del Tour) era la Vuelta, y cuyas expectativos a superado con creces, no solo por haber hecho un octavo puesto en la general, sino por tener esa agresividad en la montaña que tanto nos gusta de él.

1. Fabio Aru (Astana) | 29 pts

Si el sudafricano Louis Meintjes tenía 22 años, el francés Warren Barguil tenía 23, el siguiente protagonista tiene 24 y casi por unanimindad ha sido elegido como el mejor joven de la carrera. Hablamos, como no, del italiano Fabio Aru, la gran revelación de 2014 y que probablemente será uno de los mejores vueltómanos del ciclismo en dos o tres años como mucho. Ganador en San Miguel de Aralar y Monte Castrove, ha demostrado que está a la altura de los mejores y sus dos victorias se han basado en sufrir para aguantar su rueda y rematar en los últimos metros.

Los mejores equipos

El mejor conjunto de la Vuelta. Por presencia en escapadas, por liderazgo en carrera, por saber gestionar con diferentes corredores cada las infinitas situaciones que puede presentar cada etapa de la ronda española o simplemente por haber conseguido muchas victorias de etapa. El premio al mejor equipo puede ser un premio de segundo nivel, pero muy importante para patrones y patrocinadores.

3. Caja Rural | 8 pts

El equipo español no presentaba ningún corredor para la lucha de la general, y ante la decepcionante actuación de su mejor hombre en montaña, David Arroyo, las actuaciones del equipo navarro se han basado en la lucha día a día y la presencia en las escapadas de la primera y tercera semana. Lluís Más consiguió subirse al pódium gracias al maillot de la montaña y combinada en los primeros días y Luis León Sánchez gracias a su pelea por ese mismo maillot en la tercera semana.

2. Katusha | 20 pts

El equipo de Joaquim Rodríguez ha estado a la altura de las expectativas y pese a no tener el seguro de Dani Moreno en la montaña, el equipo ruso se ha mostrado muy peleón en cada una de las 21 etapas. Su victoria general en la clasificación por equipos demuestra la regularidad del conjunto ruso durante los últimos días de competición, que ha tenido la figura de Giampaolo Caruso su mejor expresión.

1. Sky | 28 pts

El equipo Sky ha sido el que más compacto se ha mostrado en la montaña, y sencillamente el mejor de toda la carrera. Poco a poco se han ido metiendo en carrera y han dominado las etapas de montaña de la última semana gracias al buen estado de forma de su líder Chris Froome, quién ha basado su entrada en el pódium de la Vuelta gracias a esa última semana de carrera. Philipp Deignan, Peter Kennaugh, Mikel Nieve, Dario Cataldo (hasta su abandono) y Vasil Kiryienka han sido los efectivos del equipo británico que han formado la perfecta maquinaria a la que nos tiene acostumbrado Dave Brailsford y que se llevan a casa el segundo cajón del pódium como premio a ese trabajo.

Los peores equipos

La contraposición. Las plantillas que no se han visto durante los 21 días o no han actuado como equipo. Por unas cosas o otras, los peores equipos de esta Vuelta a España han sido:

3. Movistar y Belkin | 8 pts

Empate entre Movistar y Belkin por el tercer peor equipo de la Vuelta. Al conjunto español le ha faltado más presencia junto a Alejandro Valverde en los momentos decisivos y han tenido que correr media carrera con la baja de su líder de filas y primera opción de victoria general, Nairo Quintana. Un tercer cajón del pódium conseguido por el murciano que no quita la decepción general como equipo.

El equipo holandés venía aquí con Kelderman como líder después de su gran Giro, pero que Robert Gesink haya sido el corredor del equipo holandés que más se ha visto en carrera dice mucho de los holandeses. Pocas fugas han conseguido en carrera, la retirada de Hofland les ha llevado a no tener presencia en las llegas masivas y en la montaña los esporádicos movimientos de Gesink han sido los únicos momentos en los que un ciclista del equipo holandés daba la cara. Una Vuelta para olvidar.

2. IAM Cycling y Ag2r| 10 pts

Otro empate técnico, pero en este caso por la segunda plaza de peor equipo de la carrera. Por un lado, IAM, invitado con motivos a la Vuleta después de una buena temporada pero donde no se ha visto a ninguno de sus hombres en carrera. Un total de cuatro abandonos y Vicente Reynes como mejor clasificado de la general a más de dos horas y media de Contador ensombrecen la participación del equipo suizo.

Por otra parte, Ag2r venía a la Vuelta siendo uno de los equipos revelación del año y sin sus mejores hombres, las expectativas aún eran altas, pero la carretera se ha encargado de poner las buenas expectativas en su sitio. Ninguna fuga, ningún puesto de honor y ningún síntoma de la armonía como equipo han demostrado los de Vincent Lavenu, que acaban el año con el sabor de una muy mala actuación.

1. FDJ | 14 pts

Sin duda alguna el peor equipo de esta ronda española ha sido el francés FDJ, que venía con mucho que decir pero se ha ido sin decir nada. Vuelta para olvidar para los chicos de Marc Madiot que han visto como sus dos líderes en carretera (Thibaut Pinot y Nacer Bouhanni) se retiraban de la carrera y no han sabido reponerse de ello. Tras el pódium del Tour y la temporada más que salvada, los franceses no han aportado nada a la carrera y su actuación ha sido muy decepcionante.

Los más combativos

El pódium del ciclista más combativo, la última sección de este gran repaso y una de las más difíciles de conseguir, que ha estado peleada tanto en la carretera como en las votaciones. Constantes ataques en montaña, muchos kilómetros de escapada o movimientos por darle la presencia tan necesaria al equipo delante de las cámaras, los más combativos de esta Vuelta a España han sido:

3. Chris Froome y Przemyslaw Niemiec| 9 pts

El británico y el polaco han empatado en la tercera posición, pero no les faltan motivos para estar en el pódium. Froome se ha mostrado muy activo la última semana de carrera, con constantes ataques y cambios de ritmo que han puesto en jaque a todos menos a Contador y gracias a ello ha escalado desde la cuarta posicióna antes de empezar el tríptico La Camperona - Covadonga - Farrapona a la segunda en Santiago.

Niemiec ha basado su pódium en esta clasificación con dos fugas en el tríptico astur - leonés y una victoria a lo grande en los Lagos de Covadonga. El polaco llevada una temporada muy difícil y a sus 34 años se reivindicó en la cima asturiana como el buen corredor que es y al cuál siempre le ha tocado trabajar como gregario para todo sus líderes en carrera.

2. Alessandro De Marchi (Cannondale) | 10 pts

Corredor más combativo en el Tour y segundo más peleón en la Vuelta. Alessandro de Marchi se ha destapado esta temporada como un ciclista completo y sus fugas en cualquier tipo de terrenos lo demuestran. Dentro de la gris actuación del equipo Cannondale tras la decepción de Peter Sagan, De Marchi ha sabido darle la presencia al equipo y varios sustos al pelotón, porque consiguió imponerse en Alcaudete y estuvo a punto de ganar en La Farrapona después de una larga fuga.

1. Lluís Más (Caja Rural) | 17 pts

Y el corredor más peleón de esta edición de la carrera española ha sido Lluís Más, corredor del Caja Rural. Dentro de la excelente participación de su equipo en la Vuelta, Lluís Más ha destacado por encima de sus compañeros. Vestido con el maillot de la montaña durante los primeros días y con fugas camino a Arcos de la Frontera, La Zubia, Valdelinares y A Coruña, la presencia que le ha dado Mas al equipo ha sido impagable. Más de 600 kilómetros en fuga y haber subido muchas veces al pódium para recoger maillot del liderato de la montaña y la combinada son más que suficientes para darle el premio al más combativo de la Vuelta.

*Todas las fotos de este reportaje pertenecen a La Vuelta o son propiedad de Alberto Brevers.