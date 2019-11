Vuelta a España 2014: el rendimiento de los equipos, al detalle

El pasado domingo 14 de septiembre finalizó la Vuelta a España 2014. La 69ª edición de la ronda española finalizó con un gran podio final, formado por Alberto Contador, Chris Froome y Alejandro Valverde. Cuarto fue Joaquím Rodríguez, quien formaba parte del mejor equipo de la Vuelta, el Katusha Team. Los rusos, a pesar de ello, no han cumplido el objetivo de la victoria en la clasificación general. Quienes sí han cumplido los objetivos son Tinkoff-Saxo, Caja Rural o Astana, mientras que equipos como Team Sky o Movistar Team no se van tan contentos como esperaban. Ahora, el análisis de los 22 equipos participantes, ordenados según la clasificación por equipos de la Vuelta a España 2014.

Team Katusha

Los rusos se van con el premio de ser el mejor equipo de la Vuelta a España 2014. Pero no solo son líderes sobre el papel, sino también en la carretera. Eran el equipo con más presencia en las etapas de montaña, ya que Joaquím Rodríguez siempre iba escoltado en la alta montaña por Giampaolo Caruso, Dani Moreno y Alberto Losada, éste en menor medida. Además Caruso y Moreno han terminado en el top-15 de la general. No se han llevado la victoria en ninguna ocasión, pero por intentarlo no ha sido, ya que Joaquím o Dani la han rondado en varias etapas. El italiano Caruso ha sido de los más destacados, ya que siempre intentaba la arrancada desde lejos en las etapas montañosas.

Movistar Team

Los telefónicos eran el único equipo que tenía a dos líderes en sus filas. Con las cartas jugadas por Nairo Quintana, la caída del colombiano en la contrarreloj de Borja cuando era el líder de la carrera trastocó por completo los planes del equipo de Eusebio Unzué. Desde entonces, la única baza era Alejandro Valverde, el cual llegaba del Tour de Francia y no se sabía cuánto le iba a durar el depósito. Al final, un tercer puesto tras perder la segunda plaza del podio final con Chris Froome en la etapa de Monte Castrove. Se van con tres victorias de etapa: la CRE de Jerez de la Frontera, la de Valverde en La Zubia y la última etapa de Santiago, con victoria de Adriano Malori en la contrarreloj.

Tinkoff-Saxo

El otro equipo ruso ha sido el gran vencedor de la Vuelta a España. Después de tener las miras puestas en el Tour de Francia, la fractura de tibia en la Grande Boucle de su líder les hizo centrarse en la Vuelta a España. Días antes del comienzo de la Vuelta, Alberto Contador confirmó que vendría a disputar la carrera, pero que no se veía capaz de luchar por la victoria general. El final de la historia ya se conoce, el pinteño se ha llevado la victoria después de un recital increíble, y todo ello sin tener un gran grupo de gregarios a su lado, siendo inferior a Sky, Movistar o Katusha. Las dos victorias de etapa se las ha dado Alberto Contador. La nota negativa la dejó Ivan Rovny, que se enzarzó en una pelea con Brambilla en el transcurso de una etapa y fue descalificado.

Cofidis, Solutions Crédits

El equipo continental francés ha sido uno de los equipos más participativos de la Vuelta. Casi siempre que había una fuga numerosa ahí estaban ellos, más en concreto Jérome Coppel, el corredor más combativo del equipo. Pero quien ha aumentado el nivel del equipo frances han sido dos españoles: Luis Ángel Maté y Dani Navarro. El marbellí no ha estado tan protagonista en las fugas como es habitual, pero esto se debe a que ha estado siempre con Dani Navarro. Ha terminado en la 19ª posición. El asturiano Dani Navarro ha dado a Cofidis la única victoria, la obtenida en el Parque de Cabárceno. Además, cumplió con el objetivo top-10 que tenía marcado.

Team Sky

El equipo de Chris Froome no ha podido finalizar la Vuelta cumpliendo el objetivo. La clave estuvo en la contrarreloj de Borja, donde Chris Froome no estuvo a la altura que se esperaba y perdió tiempo que quizás le hubiera acercado más al primer puesto. Tampoco han podido alcanzar la victoria con el británico, que ha obtenido hasta cuatro segundos puestos. Deignan y Kennaugh, pero sobre todo Mikel Nieve, han sido fieles gregarios de Froome, al que han resguardado en todo momento. El británico, siempre pendiente de sus pulsaciones, se ha sabido controlar de todo momento para dar el ataque definitivo, lo que le hizo ser nombrado el corredor más combativo de la Vuelta a España.

Astana Pro Team

El equipo Astaná no ha conseguido meter al italiano Aru en el podio final, pero tiene motivos para irse contento de la Vuelta a España. Fabio Aru terminó en la quinta posición, pero se apuntó hasta dos victorias parciales, en San Miguel de Aralar y en Monte Castrove, dando un recital de potencia y sin mirar para atrás, pensando sólo en sí mismo. Mikel Landa ha sido un gran gregario para el joven italiano de 24, que fue la revelación del Giro de Italia. Una de las decepciones del equipo ha sido su esprinter Andrea Guarnieri, que no se ha metido en ninguna volata y ha finalizado como farolillo rojo de la clasificación general.

Garmin Sharp

Era, sobre el papel, uno de los equipos a seguir en esta Vuelta a España. Contaban en sus filas con Ryder Hesjedal, Dan Martin y Andrew Talansky. El canadiense, que estuvo en el ojo del huracán por los rumores de que llevara un motor en su bicicleta, demostró su valentía y se llevó la etapa de La Camperona tras estar fugado todo el día. Dan Martin estuvo muy activo durante toda la Vuelta, incluyendo varios top-10 en las etapas. Finalizó en la 7ª posición de la general. Por último, Andrew Talansky ha sido una de las grandes decepciones de la carrera. No se le ha visto nunca, y ha finalizado en una triste 51ª posición. André Cardoso ha sido un gran gregario de equipo.

BMC Racing Team

El equipo estadounidense no ha tenido una gran actuación en la carrera. Salvo Samuel Sánchez, el resto no ha cumplido las espectativas. El asturiano llegaba a BMC con la promesa de que iba a ser el líder de la Vuelta a España. Su actuación no ha sido magnífica, pero ha cumplido terminando en una honrosa 6ª posición, siendo el más fuerte de los débiles, por detrás del poderoso quinteto de cabeza. Rohan Dennis ha sido también protagonista, sobre todo en algunas escapadas y en las cronos. En cambio, Philippe Gilbert y sobre todo Cadel Evans no han dado la talla y han decepcionado, consiguiendo ambos top-10 en dos etapas que no les vale de mucho.

Belkin-Pro Cycling Team

El equipo Belkin llega a España con hasta tres opciones de top-10 en la carrera. Wilco Kelderman, una de las revelaciones del Giro '14, no estuvo bien en las etapas de alta montaña y sólo pudo terminar en la 14ª posición, rozando la victoria de etapa en dos etapas de media montaña. De Laurens Ten Dam no se esperaba una gran actuación debido a que llegaba del Tour de Francia, y así fue. En cambio, la sorpresa fue Robert Gesink, que tras correr muy poco durante todo el año debido a un problema cardiaco, llegaba a la Vuelta sin marcarse objetivos. Hasta la etapa 18 estaba completando una buena Vuelta, ya que iba en la séptima posición, pero unos problemas de salud de su esposa le hicieron marcharse a su país. Su esprinter Moreno Holfland tuvo algunas opciones de conseguir etapa pero se retiró en la 9ª etapa.

Lotto Belisol

Sin duda, han sido uno de los peores equipos de la Vuelta a España. Aunque han conseguido la victoria de Adam Hansen en la 19ª etapa con final en Cangas do Morrazo gracias a una escapada a pocos kilómetros de meta, el equipo belga llegaba con la intención de meter en cabeza a su líder Van den Broeck, pero Jurgen se retiró en la 13ª etapa. Salvo Pim Lightart, protagonista en varias escapadas, y Maxime Monfort, el único que dio la cara en la montaña, el resto no ha tenido el protagonismo que se le requiere a un equipo WT en las grandes vueltas, algo que tampoco hicieron en el Tour de Francia.

Omega Pharma-Quick Step

El potente equipo de Patrick Lefevere es otro de los que ha rendido peor de lo esperado. Algunos corredores como Tom Boonen o Tony Martin iban a preparar el Mundial, por lo que no acabaron la carrera. Antes de retirarse, Boonen rozó la 12ª etapa y Tony se apuntó la contrarreloj de Borja como era de esperar. Su líder Rigoberto Uran era sexto en la general cuando sufrió una bronquitis asmástica y no pudo conseguir el objetivo de podio. La nota negativa del equipo y de la carrera la puso Gianluca Brambilla, que fue quien se peleó con Ivan Rovny porque, según el italiano, el ruso no colaboraba en la escapada.

MTN-Qhubeka

El bloque sudafricano corría su primera gran vuelta con la intención de ser protagonista en las escapadas y, si se producía el milagro, conseguir una etapa. Lo segundo ni lo han rozado, pero lo primero sí lo han cumplido. Sin opciones para Sergio Pardilla (17º) en la montaña a pesar de haberlo intentado, o de Gerald Ciolek en las llegadas rápidas, se han dejado ver bastante en las escapadas. Jacques Janse van Rensburg y Daniel Teklehaimanot han dejado la marca sudafricana en las fugas de la Vuelta España. Mención especial para el joven de 22 Louis Meintjes. El campeón sudafricano ha sido una de las revelaciones jóvenes de la Vuelta a España a pesar de terminar muy lejos en la general. Hay corredor para el futuro.

Lampre-Merida

Lampre-Merida no comenzaba bien esta Vuelta a España 2014. Unos días antes del inicio de la carrera se conocía la baja de Chris Horner por bajos niveles de cortisol. El bloque italiano se debilitaba con esta baja, quedando huérfano de líder. Pero quizás esto le pudo venir bien, porque sus corredores no se centraban en ningún compañero y corrían en busca de sus intereses. Al estadounidense lo sustituyó el joven Valerio Conti. Los italianos se han apuntado dos victorias parciales en España. La primera fue de Winner Anacona tras una larga escapada en Aramón Valdelinares, algo que le hizo subir muchos puestos en la general. La segunda fue para el polaco Niemiec, que ganó el duelo ante Cameron Meyer en los míticos Lagos de Covadonga. Su esprínter Roberto Ferrari no estuvo a gran altura, y de Damiano Cunego no se esperaba más de lo que ya se ha visto de el en los últimos años.

Caja Rural-Seguros RGA

El segundo equipo español en esta Vuelta a España tras la desaparición de Euskaltel-Euskadi. Los navarros, con un gran nueve, tenían en mente protagonizar las escapadas durante toda la carrera, pero se llevaron un premio que no esperaban. Todo comenzó con el balear Lluis Más, que en la tercera etapa se puso el maillot de la montaña y no lo soltó hasta la 14ª etapa, cuando su compañero Luis León Sánchez se lo arrebató. Tras perderlo al día siguiente, el murciano volvió a recuperarlo y lo mantuvo hasta Santiago, llevándose una clasificación que no estaba entre sus objetivos. David Arroyo terminó en una vigésima posición que estaba entre lo esperado. Javier Aramendia, Pello Bilbao y Lluis Más estuvieron alternándose en las fugas de las etapas, donde se echó de menos a Amets Txurruka, uno de los corredores más combativos del pelotón mundial. Al sevillano Antonio Piedra no se le vio mucho al ser el gregario de David Arroyo y no tener libertad.

Team Europcar

A la casa de alquileres de vehículos no se le puede valorar demasiado su actuación, ya que salvo algunas tímidas arrancadas de Romain Sicard y las peculiares barbas de Dan Craven apenas han tenido protagonismo. El francés ha sido una de las revelaciones y ha terminado en la 13ª posición de la Vuelta, demostrando que si sigue así tendrán corredor para rato. Su esprinter Yannick Martínez no estuvo entre los grandes de las volatas y obtuvo un 5º puesto como mejor clasificación. Jérôme Cousin fue el más activo filtrándose varios días en las escapadas.

Team Giant-Shimano

A pesar de su mala clasificación por equipos, los holandeses han sido uno de los mejores equipos de la Vuelta, quizás el mejor. Han sacado la cabeza tanto en las etapas llanas como en las montañosas. En las llegadas al sprint tenían a uno de los mejores velocistas del pelotón mundial, John Degenkolb. El alemán consiguió cuatro etapas y a punto estuvo de conseguir la quinta en Cangas do Morrazo. Por si fuera poco, no ha tenido rival en el maillot verde de la regularidad. Uno de sus gregarios para el treno del sprint era también el encargado de dar protagonismo a los holandeses en la montaña. Warren Barguil tenía que desquitarse de la no convocatoria para el Tour de Francia, y no ha desperdiciado la oportunidad. Además de implicarse en otras tareas, su octava posición le sitúa entre los corredores revelacion de esta Vuelta a España, siempre intentando conseguir la victoria en la montaña arrancando desde lejos.

Cannondale

El equipo Cannondale no ha sabido aprovechar su última gran vuelta antes de su fusión con Garmin. Los italianos comenzaron muy bien la Vuelta a España con la 2ª posición en al CRE, donde si no fuera por Movistar habrían conseguido una inesperada victoria inicial. Después, De Marchi les dio una combativa victoria en la etapa de Alcaudete, demostrando que está ante su mejor año. Damiano Caruso le dio protagonismo a Cannondale en la clasificación final con el 9º puesto, además de estar siempre con los mejores en las etapas montañosas. La gran decepción ha sido Peter Sagan, que no ha cumplido las espectativas en ningún momento y optó por retirarse en la decimocuarta etapa para pensar en el Mundial de Ponferrada.

Orica GreenEDGE

El bloque de Neil Stephens quería quitarse el mal sabor de boca que les dejó el pasado Tour de Francia, donde no estuvieron bien. En la CRE inicial finalizaron en la 3ª posición, demostrando que comenzaban con ganas. Los aussies no tenían a ningún corredor potente para la general, pero si contaban con posibles sorpresas como Meyer, Chaves o Adam Yates. Todos ellos comenzaron bien la ronda española, pero fueron perdiendo protagonismo con el paso de los días. Ésta vez, y al contrario que en el Tour, si consiguieron victoria de etapa. Fue Michael Matthews en Arcos de la Frontera quien les llevó al podio. El joven de Orica no pudo repetir victoria debido al dominio que impusieron Bouhanni y Degenkolb en las volatas.

Trek Factory Racing

El equipo Trek tenía muchas esperanzas puestas en esta Vuelta 2014. Julián Arredondo y Haimar Zubeldia eran los encargador de obtener una buena clasificación general. El colombiano fue una de las revelaciones del Giro de Italia tras obtener el difícil maillot de la montaña, pero nunca llegó a estar delante y acabó por retirarse al igual que Haimar Zubeldia, fatigado tras el Tour de Francia. El mismo camino tomó Fabian Cancellara, que iba a la Vuelta a entrenar para el Mundial de ruta hasta que abandonó en la 18ª etapa. Uno de los protagonistas secundarios de esta Vuelta a España ha sido Jasper Stuyven, que con 22 años se ha codeado con los mejores esprinters y ha estado cerca de la victoria hasta en cinco ocasiones.

AG2R La Mondiale

Los franceses no tenían un líder claro para la carrera española, o lo que es lo mismo, tenían a Carlos Alberto Betancur. El colombiano, muy cuestionado desde su no convocatoria para el Tour de Francia por sobrepeso, ha dado la nota negativa de la carrera. Después de acabar último en la Vuelta a Burgos, se esperaba que en la Vuelta a España se implicara más y buscara estar más arriba, pero su actitud no cambió: llegó con sobrepeso de nuevo y finalizó en la penúltima posición de la carrera, sin aparecer por la cabeza del grupo en ningún momento. Hubert Dupont estuvo cerca de conseguir la victoria en Alcaudete, y Lloyd Mondory hizo lo mismo en varias etapas, pero sin suerte.

FDJ.fr

La casa de loterías francesa venía con la moral por las nubes tras el podio obtenido en el Tour de Francia. Por ello, Thibaut Pinot decidió ir a la Vuelta a España. Pero el joven francés no corrió la misma suerte que en la Grande Boucle y hasta que decidiera retirarse en la 11ª etapa nunca se le vio en las etapas donde se le esperaba, las de montaña. Por ello, decidió irse para casa. Quien si ha dado victorias al conjunto francés ha sido su esprinter Nacer Bouhanni, demostrando que se equivocan al decantarse por Arnaud Demarè. El velocista obtuvo dos victorias y un segundo puesto antes de que también decidiera levantar el pie de la bici y retirarse antes de iniciar la etapa de La Camperona, sabiendo que no le quedaban muchas oportunidades.

IAM Cycling

El conjunto continental repetía gran vuelta tras participar en el Tour de Francia. Eran otro de los equipos que iba a buscar la victoria a través de la escapada, pero cuando más cerca lo tuvo fue al sprint. El español Vicent Reynes acabó en segunda posición en la etapa con final en Córdoba, siendo superado por John Degenkolb. Matteo Pelucchi, otro de los hombres rápidos del equipo suizo, sólo peleó una etapa, la décima, donde hizo un décimo puesto. Johann Tschopp ha sido el mejor IAM en una escapada, ya que en la etapa con final en Alcaudete acabó en el 4º puesto.