Lourdes Oyarbide: "Estoy contenta porque lo he dado todo"

La contrarreloj femenina dejó a Lisa Brennauer luciendo el maillot arcoiris, mientras que las españolas Belén López y Lourdes Oyarbide no pudieron pelear por los puestos de honor y acabaron en las meritorias 32ª y 34ª plaza, respectivamente.

La joven Lourdes Oyarbide se mostró contenta con su actuación por ha llegado "fundida", señal de que lo ha dado "todo". Además, reconoció que pudo comparar su rendimiento con el Campeonato de España, porque era "el mismo circuito". Sobre el recorrido, aseguró que se le hizo "largo". "Me gustan las cronos que sean técnicas, con callejeo y no con tanta recta", añadió.

Sobre su actuación, reveló que en la primera parte lo hizo "mejor". " Me ha costado al pasar a la carretera ancha hasta coger el ritmo y luego he sufrido en la subida. He pasado algo de miedo porque empezó a chispear cuando estaba subiendo y pensaba que iba a empezar a llover, pero ha parado y la bajada estaba seca", explicó la alavesa.

Lourdes, de tan solo 20 años, aseguró no tener "presión" porque es "sub 23 de segundo año" y se tomó esta oportunidad para "coger experiencia". Ocupó la plaza de Leire Olaberria, aunque le dio pena que la guipuzcoana no pudiera estar en Ponferrada, ya que llevaba "mucho tiempo" preparando la cita. "Se había ganado el puesto en el Campeonato de España", reconoció.

Belén López: "Cuando vi a todo el mundo animándome me entró el 'tembleque'"

La gaditana Belén López no estaba tan satisfecha como Lourdes Oyarbide con su rendimiento. "Creo que fui mejor en el Campeonato de España", aseguró. Reconoció que no había preparado la crono, ya que no es su "especialidad". "Perdía peso respecto al Campeonato de España, eso me ha restado algo de fuerza en el llano", declaró. Sobre el circuito afirmó que ya lo conocía del Nacional y dijo sobre él que es "demasiado llano y con demasiadas zonas abiertas".

Lo que más le gustó a la gaditana fue correr en España, aunque conlleva "algo más" de presión. "En la salida cuando ví a todo el mundo animándome me ha entrado el 'tembleque'. Ahí me ha entrado más presión, porque estaba todo el mundo apoyándome y esperando más de mí", explicó.

Por último, sobre las opciones españolas en la prueba de línea femenina, la roteña aseguró que dependen del "tiempo". "Si llueve va a ser una carrera muy peligrosa, como ya se vio en los Campeonatos de España sub23, donde hubo muchas caídas. Si hay agua, el inicio será muy, muy nervioso y habrá que tener mucho cuidado", analizó. Recomendó a sus compañeras estar todo el tiempo "adelante" para "evitar caídas". " Que aprieten el culo y que den lo máximo, entonces no se les podrá reprochar nada", finalizó la andaluza.