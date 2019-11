Bradley Wiggins: "Sabía que aquí podría batir a Martin"

El británico Bradley Wiggins se ha proclamado vencedor del Mundial contrarreloj de Ponferrada. Una crono fabulosa del ciclista de Sky superando al tricampeón Tony Martin. El inglés supo jugar sus cartas y llevar un buen ritmo, superior al de sus rivales, para rematar a Martin en el último sector, con un par de subidas que benificiaban a Wiggins.

Wiggins, oro en su último Mundial: "No sé qué decir"

El flamante maillot arcoiris de la disciplina se mostraba emocionado tras conseguir el oro: "Era mi último Campeonato Mundial de contrarreloj por lo que terminar con una medalla de oro, no sé qué decir". A pesar de mostrarse muy contento con el oro, también admitía que no era algo vital para él: "Ya dije después del oro de Londres que todo lo que viniera sería un extra". La victoria hoy, fruto del trabajo y de una buena preparación: "He trabajado duro desde julio. El tiempo resultó bueno y realicé una buena contrarreloj por equipos el domingo, yo sé que estuve fuerte, así que, el trabajo está hecho".

Wiggins no tenía dudas en admitir que era un circuito favorable para batir a Martin. "Sabía que podía conseguirlo si tenía las piernas y cuando vi el recorrido me di cuenta de que si alguna vez iba a batir a Tony de nuevo, sería en un circuito como éste. En determinados circuitos, como Florencia es imbatible", comentaba el británico resaltando la mayor dureza del circuito de Ponferrada.

"Sabía que la diferencia se haría en el bucle final"

El inglés admitía que quiso saber referencias hasta el final. Una táctica moral para intentar no venirse abajo y aprovechar sus puntos fuertes: "He decidido que no me dieran referencias hasta los últimos cinco kilómetros. Quería seguir mi ritmo y llegar con fuerza a la última subida". El británico sabía donde y cuando tenía que forzar la máquina y le salió a la perfección. "Sabía que la diferencia se haría en la bucle final. Rodé a la perfección y todavía tenía gas. Incluso en ese último descenso, oí que estaba 10 segundos por delante", admitiendo también que no quiso confiarse hasta la meta: "Empujé hasta el final y sin tomar ningún riesgo. Fue magnífico".

Uno de los puntos clave de la victoria de Wiggo es su preparación. El inglés no acudió al Tour de Francia (decisión del equipo) y eso le ha beneficiado en su camino a Ponferrada: "No hacer el Tour de Francia me ha permitido centrarme en esta crono. No me arrepiento. Yo he llegado con 36 días de competición y a mí me ha funcionado". Además, su preparación ha sido distinta a la de su máximo rival y le ha salido a pedir de boca: "Mi preparación, por ejemplo, ha sido diferente a la de Tony, lo habitual es disputar la Vuelta antes del Mundial".

El récord de la hora, la pista y París-Roubaix, sus objetivos en 2015

El futuro es un aspecto que parece tener claro el nuevo campeón mundial. Su próximo objetivo será el récord de la hora aunque, se muestra muy satisfecho con lo conseguido hasta el momento: "Sumar el título mundial al título británico y al título olímpico significa que tengo el set, por lo que es muy bueno, fantástico".

El récord de la hora y el ciclismo en pista son ahora sus objetivos prioritarios: "Quiero preparar y centrarme en la persecución de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Me voy a esforzar en ganar la París-Roubaix, al menos en intentarlo, y sobre todo está el récord de la hora. Así que voy a estar entretenido en 2015". Además, admitió que no acudirá a más Mundiales: "No tengo intención de dedicarme demasiado a la ruta. El próximo año no voy a Richmond (Estados Unidos) y en el Mundial de Qatar tendré ya 37 años".

Por tanto, el británico se mostró contento con lo conseguido a la par que asimilando un palmarés de ensueño. Sus objetivos son ambiciosos, aunque dejando algo de lado el ciclismo de carretera.