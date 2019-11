Entrevista. Miguel Ángel Benito: "Correr un Mundial en casa es algo muy grande"

Miguel Ángel Benito (León, 1993) afronta su primer Mundial muy cerca de su ciudad natal. El leonés está viviendo unos meses en los que todo pasa muy deprisa en el que, sin duda, está siendo su mejor temporada. Ha ganado la Copa de España sub23 y ha sido subcampeón en la absoluta, ha ganado su primera carrera por etapas (Vuelta a Palencia), ha debutado con el Caja Rural profesional y ahora se enfrenta al bonito reto de representar a su país en un Campeonato del Mundo en suelo español.

Pregunta: ¿Cómo valoras la actuación de Mario González y Juan Camacho en la contrarreloj?

Respuesta: Muy bueno. Hemos estado en Sierra Nevada compartiendo dos semanas y han ido los dos muy bien. Mario venía de estar sin ritmo de competición, de tener dos lesiones seguidas y aun así se ha defendido con uñas y dientes. Con Juan compartía habitación y acabábamos todos los días destrozados de los entrenamientos, pero al final han surtido el efecto que buscaba el entrenador. Se daba unas palizas considerables tras coche. Todos entrenábamos con la bici de ruta y él se iba con la cabra a hacer un entrenamiento paralelo. Por ejemplo, nosotros entrenábamos por la mañana y Juan rodaba un poco y por la tarde, tras coche. Lo ha hecho muy bien, es de primer día y me decía que él iba a aprender y a disfrutar. Yo le dije que aprendiese, que en dos años le toca estar en el podio.

P: Hablando de tu prueba, ¿qué opinión te merece el circuito?

R: Muy duro y con agua muy peligroso. Si llueve es peligroso, se te hinchan las piernas y se te hincha todo. En el Campeonato de España no llevamos ni la mitad de ritmo y se hizo bastante duro, en el Campeonato del Mundo no quiero ni pensarlo.

"La carrera se va a decidir en un grupo pequeño que arranque en la última vuelta"

P: ¿Cuál va a ser la clave del Campeonato?

R: Creo que la carrera se va a decidir en un grupo pequeño que arranque en la última vuelta. Un grupo de gente poco relevante que se le deje caminar va a jugarse el oro.

P: ¿Qué resultado esperas que logre el equipo español?

R: Hay gente que va muy bien. Marc Soler, Imanol Estévez y Mario González están muy bien, incluso Iturria que, aunque lleven tiempo sin competir, tienen un buen ritmo. Creo que llevamos una buena selección, no sé para optar a qué. El trabajo lo llevamos hecho, ahora solo queda que salgan las cosas bien.

P: ¿Qué situación sería la ideal para vosotros?

R: Creo que no tenemos a nadie que sea el más rápido, así que nos interesa que llegue algo por delante. Hay gente con suficiente motor como para afrontar esa situación, como Marc Soler, que tiene un motor exagerado.

P: ¿La lluvia os podría favorecer?

R: La lluvia no ayuda a nadie, pero a unos les perjudica más que a otros. Por las zonas en las que vivimos, normalmente nos desenvolvemos bien con lluvia frío, por lo que creo que no sería un problema. Habría gente que lo pasaría peor que nosotros.

P: ¿Crees que el estado de forma en el que llegas es el mejor?

R: Probablemente sí. Vengo de entrenar muy bien en altura y con ese punto que te da el correr tres días con el equipo profesional en el tríptico lombardo. Creo que llego casi como me gustaría. Si hubiese pensado como me gustaría llegar, probablemente sería así, como debo.

"Somos gente que nos desenvolvemos bien en grupos pequeños"

P: ¿Cuál es el rol que cree que te va a dar Momparler?

R: No lo sabemos aun, imagino que antes de la salida nos de algunas pautas. Somos gente que en grupos pequeños nos desenvolvemos bien, si hay que tirar para adelante somos gente que rueda también y esos repechos los pasamos bien. Creo que vamos a tener todos un poco de libertad a no ser que la carrera diga lo contrario y tengamos que ponernos a tirar. Personalmente, apostaría por Marc Soler como líder porque en Sierra Nevada ha demostrado estar muy bien y que es capaz de aguantar una carrera tan larga.

P: ¿Qué objetivo personal te marcas?

R: Aprender y disfrutar del tercer año de sub23. Tengo que disfrutar y aprovechar esta experiencia de correr un Mundial, en mi casa y con mi gente alrededor.

P: ¿Qué supone para ti correr un Mundial tan cerca de tu casa?

R: Es prácticamente en casa. Es algo muy grande. Correr un Mundial es el sueño de todo deportista y correr en tu casa siempre gusta. Si juntas los dos, solo puede salir algo bueno.

P: Hablabas de Marc Soler como la baza española, ¿ves alguna más?

R: No sé lo que piensa el seleccionador, el buen estado de forma de Soler es la impresión que me llevo de Sierra Nevada. De otras selecciones no conozco mucho porque no he salido a correr demasiado fuera. Creo que Australia viene con un equipo bastante potente. Colombia también está fuerte, con Miguel Ángel López que viene muy bien. Además, también están los belgas y holandeses que siempre están ahí. No hay que sacar de esa lista prácticamente a ninguna selección.

"La opción más clara de medalla es Alejandro Valverde"

P: ¿Cómo ves las opciones de medalla en las otras pruebas?

R: Los júnior van rápido, pero siempre hay otras federaciones que llevan mejor la base como Australia o Bélgica. En estos países los corredores están más desarrollados que los nuestros y eso se nota. Creo que en júnior femenina sí que hay más opciones de subirse al podio. En élite femenina hay gente que camina mucho, pero no sé cómo llegan de forma. Han estado con nosotros en Sierra Nevada y Anna Sanchís ha tenido problemas físicos, Santesteban se ha pasado tres semanas sin correr. En la élite masculina la opción más clara es Valverde por lo que viene haciendo, pero aun así puede haber sorpresas. No es un circuito en el que las cosas estén muy claras desde el principio como en otras ocasiones. Es un circuito que da mucho juego, que no permite controlar la carrera y hay un abanico de candidatos muy grande.

P: Por último, ¿te vemos el año que viene de profesional?

R: No lo sé. De momento no tengo nada, no me ha llegado ninguna oferta, así que seguiré en amateur. De Caja Rural no he tenido noticias desde que volví de Italia. Vine a casa a descansar y el único contacto que he tenido con el equipo ha sido para que me mandasen las bicis de repuesto.