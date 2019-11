Ferrand-Prevot: "No me esperaba ganar"

Probablemente sea la persona más féliz hoy en Ponferrada. Y no es para menos. Porque la fracesa Pauline Ferrand-Prevot se ha impuesto a la dictadura de Marianne Vos, absoluta dominadora de los últimos mundiales con tres oros y cinco platas desde 2006. La ciclista del Rabo Liv se llevó el arcoiris al sprint, en un grupo reducido .

"Tuve suerte de que alemania cerró la diferencia, ¡gracias!"

En sala de prensa, la francesa estaba encantada y sin poder creer lo que acababa de conseguir: "Cuando crucé la meta pensaba que no era posible, ¡no soy yo! Es ahora cuando empiezo a asimilarlo". La campeona del mundo, que acabó llorando de emoción al cruzar la meta, aseguró no haber empezado la prueba con buenas sensaciones. "No me sentía muy bien. Pensaba que estaba cansada después de dos pruebas, y, sinceramente, no me esperaba ganar", afirmaba la francesa. "Sufrí mucho en la última subida, cuando atacó el grupo de cuatro", algo que le hizo pensar que el podio "estaba perdido". Aun así, Ferrand-Prevot se vio favorecida para el control de Alemania: "Tuve la suerte de que Alemania cerró la diferencia, ¡gracias!, y por delante decidieron parar".

"En el sprint, sabía que la rueda de Vos era la buena"

Sobre la estrategia, la francesa aseguró que, tras ver el transcurso de otras pruebas, "el circuito es muy técnico" y lo mejor es esperar a "la última subida". Aunque no escondió que andaba escasa de fuerzas: "Ya no tenía fuerzas pero pudo remontar en la bajada". Tras llegar a la recta de meta sabía lo que tenía que hacer. "En el sprint, sabía que su rueda era la buena", comentó. "Ella salió por la izquierda y yo decidí seguir por la derecha. Esprinté con todas mis fuerzas, no miré atrás y ¡gané!", comentaba emocionada.

"Todas corríamos contra Vos"

Acerca de la sorpresa del día, la derrota de Marianne Vos, que acabó décima y desesperada, tuvo buenas palabras para la neerlandesa: "Quizá no sea que Marianne haya estado más o menos fuerte, sino que todas queríamos batirla y que todas corríamos contra ella. Quiero dar las gracias a todo mi equipo por su apoyo y pienso que ella se alegrara por mi victoria".

Una victoria para una ciclista de 22 años que puede ser dominadora en los próximos tiempos. Este año ya se impuso en los nacionales francesas, tanto en ruta como en crono, en País Vasco y en Flecha Valona, además de acabar segunda en el Giro Rosa y arrasar en invierno, en Mountain Bike.