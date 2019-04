Daniel Martin: "Es increíble, no tengo palabras"

Este domingo el día estaba marcado para muchos con una cruz, algunos ya que era su última carrera de la temporada y otros porque se veían con opciones de imponerse en la 108º edición de la carrera italiana. Al finak fue Daniel Martin el que de manera silenciosa se imponía rompiendo todos los esquemas de los favoritos.

"Ha sido un año difícil"

El irlandés afincado en España se muestra contento con esta victoria. "Vi un momento de vacilación. Creo que el resto de corredores ni siquiera sabía que estaba allí, porque estuve en la última posición todo el tiempo. Una vez cogí un poco de velocidad, sabía que tendría un hueco, y entonces era una cuestión de no caerse. Tengo una historia de caídas en la última curva - en Lombardía el año pasado y en la Lieja-Bastogne-Lieja. Es increíble. No tengo palabras", comentó sonriente en la rueda de prensa oficial.

Tras eso, Martin saborea el éxito de coronarse en una carrera histórica. "Ha sido un año difícil, después de los accidentes que sufrí en la Lieja-Bastogne-Lieja y en el Giro de Italia, y también me caí en la Vuelta, en un muy mal momento. Incluso la semana pasada, en el Mundial, la gente cayó delante de mí, y me dejó fuera de la pelea. He tenido sobre todo buena suerte en mi carrera, así que es normal tener una temporada de mala suerte", afirmó.

Como no podía ser de otra manera, Daniel está más que agradecido a sus compañeros de equipo. "El equipo me ayudó. Realmente creían que podía ganar hoy, así que ha sido más fácil mantener la motivación y entrenar duro para estas últimas carreras. No quería terminar la temporada sin ganar. Después de la Vuelta, he trabajado al 100%; quería ganar aquí o en Pekín, y he ganado aquí, así que es una victoria especial", confirmó.

"Lombardía es uno de mis primeros recuerdos del ciclismo"

Martin no se olvida de que corredores han ganado la misma carrera que él. "Lombardía es uno de mis primeros recuerdos del ciclismo. Recuerdo haber visto esta carrera cuando empecé a andar en bicicleta, cuando ganó Paolo Bettini. Es increíble ganar ahora. He estado en el Santuario del Ghisallo muchas veces. Me encanta la historia del ciclismo y es una de las carreras más importantes del año, por lo que tener mi nombre en el palmarés es increíble", comentó.

Para terminar, el irlandés rememora carreras. "Lombardía siempre ha sido una de mis carreras favoritas. Vi por primera vez que podía hacerlo bien en estas carreras largas en 2009, cuando llegué octavo en Como. Es una de las más bellas Clásicas, aunque es un tipo diferente de carrera. El pelotón está cansado, pero todavía tienes a los mejores escaladores del mundo. El recorrido hace que sea hermosa, y es genial porque está cerca de los mundos y se forma un gran pelotón", concluyó.