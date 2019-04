Entrevista. Miguel Madariaga: “Me arrepiento de haber sacado equipo continental en 2014”

Fiel a su cita anual, Miguel Madariaga acudió a la fiesta de la bicicleta que organiza la Fundación Ciclista Euskadi en su sede de Derio (Vizcaya). Durante el acto, el presidente de la entidad organizadora atendió a los niños inscritos al paseo en bici - más de 200 - , charló con los políticos y finalmente sacó un hueco en su ajetreada mañana para atender a VAVEL, con quien habló del nuevo proyecto amateur sub 23, del estado de la fundación y como no, del futuro del ciclismo.

Pregunta: ¿Cuál es su estado anímico en estos momentos?

Respuesta: Bien, bueno. El estado anímico es bueno. Las cosas cuestan, las cosas son distintas, pero ahora hay que darle la vuelta a la vida y hay que darle la vuelta al ciclismo y yo estoy para ello.

P: Entrando en materia, ¿descartado equipo continental para 2015?

R: Sí, sí. Las cosas hay que prepararlas mucho antes, en ningún momento voy a empezar yo ahora a contrarreloj a sacar las cosas, en absoluto.

P: Es que Miguel Madariaga siempre ha sido muy de jugar al despiste. El año pasado iba a desaparecer el equipo y lo sacó.

R: Pues sí, lo saqué porque no había nada y me arrepiento de haberlo sacado, pero muchísimo. Los que me prometieron un apoyo económico no apoyaron o no pudieron apoyar y luego tampoco he tenido el apoyo que necesito de las altas esferas del deporte y del Gobierno Vasco.

P: ¿En serio está diciendo que se arrepiente de sacar equipo en 2014?

R: ¿El equipo continental? Sí, sí, me he arrepentido muchísimo y te lo he dicho claramente. Por eso lo tuve que cortar después de la Vuelta a Burgos, antes de hacer un agujero grande.

P: ¿Cree entonces que había que haber apostado antes por el proyecto amateur sub 23 y no centrarse en el equipo continental?

R: No, no. El equipo continental es totalmente necesario. Aquí en Euskadi hacen falta dos equipos continentales que hay que sacarlos ya. Yo sé que aún hay tiempo, pero a ver quién lo saca. Todavía pueden salir. Pero por lo menos dos equipos hacen falta.

P: Nadie parece capaz de sacar equipo. El año pasado iba a desaparecer el equipo Euskadi, se anunció el proyecto de la Federación Vasca y el de Jon Odriozola, no salieron. Este año desparece el equipo de la fundación, se anuncia el equipo del Gobierno Vasco y tampoco sale. ¿Qué le pasa al ciclismo en Euskadi?

El ciclismo hay que solucionarlo en torno a una mesa con personas que saben R: Bueno, lo que siempre he dicho yo, que está herido de muerte porque los equipos ni se realizan en los despachos, ni se realizan en los bares ni en las comidas famosas de los restaurantes. El ciclismo hay que solucionarlo en torno a una mesa, claramente, con personas que saben lo que es el ciclismo y no con personas que sueñen. Entonces nosotros vamos a seguir en ello.

P: ¿Qué cree que le ha faltado a esos proyectos para que no hayan pasado de ser meras ideas?

R: Les pasa lo que he dicho. Los proyectos no se hacen en cuatro ni en cinco meses. Por ejemplo, si quieren sacar un equipo para el 2016 había que estar trabajando en ello ya. Primero, para hacer todo hay que tener unas bases y las bases en ningún momento se hacen de la noche a la mañana ni se hacen en los bares, se hacen entorno a una mesa, que es donde hay que hacer las cosas.

P: Recientemente indicaste que la mejor salida para los corredores del nuevo proyecto amateur sub 23 que ha anunciado la Fundación era el equipo del Gobierno Vasco. Ese equipo finalmente no sale.

R: Bueno, sí. Ha habido mucha incertidumbre, me han tenido preocupado y finalmente no ha podido salir. Para mí ha sido un batacazo importante porque pienso que el que no haya equipo del gobierno hace que los chavales no tengan ningún espejo donde mirarse en el ciclismo.

P: ¿Cómo afecta a la fundación que no salga el proyecto del Gobierno Vasco?

R: Todos los proyectos que no salen, todos, de alguna forma nos fastidian. Y una de las cosas que más me fastidia es en qué espejo se van a mirar los corredores que vienen, porque eso hace, no solo que esté mal el ciclismo, si no que la base no tenga futuro. ¿A dónde van? ¿Qué miran? ¿Qué hacen? Ahora parece que hay otro nuevo proyecto que ojalá salga bien, que es el Café Baqué - Conservas Campos.

P: ¿Es cierto que uno de los requisitos que exigió el Gobierno Vasco para sacar equipo era que Miguel Madariaga se apartase?

R: Sí, sí. Querían que me apartase de la primera fila del ciclismo porque bueno, a alguien o a algunos les molestaba, pero no pasa nada, Miguel Madariaga se ha apartado de la primera fila como todos lo habéis visto. Miguel no ha molestado a nadie. Ellos tenían su equipo, su asociación, todo tenían hecho y ahora es lo que hay.

P: No deja de ser chocante que usted acceda a dar ese paso de apartarse y luego el equipo no salga.

R: Chocante es. En este tema ha habido muchas cosas, pero si yo miraría que esas cosas son chocantes y que de alguna forma tengo que guardar todo eso, pues hoy no se podría estar en el ciclismo ni habría lo que has visto hoy aquí – en referencia a la fiesta de la bicicleta – de trescientos y pico niños por los que creo que tenemos que trabajar. Pero bueno, tengo que olvidar las cosas, pasar página y seguir en el camino de que el ciclismo en España y en Euskadi está herido y a ver si lo podemos curar o me ayudan a curarlo.

P: ¿Ha estado usted en contacto con alguien del Gobierno Vasco durante todo el proceso?

R: No. He sabido todo por terceras o cuartas personas, pero no he tenido nada. Me pidieron que me apartase y si te piden que te apartes no se dirigen para nada a ti.

P: ¿Cómo es su relación con la dirección de deportes del Gobierno Vasco?

R: Buena. Está trabajando muy bien en todos los frentes y que no estemos de acuerdo no quiere decir que la relación sea mala.

P: ¿Cuáles son las principales discrepancias entre ambos?

"El Gobierno Vasco debe curar el ciclismo en Euskadi" R: Pues que el ciclismo se está muriendo y creo que el que tiene que poner verdaderamente una salida a todo esto y una curación a todo esto es el Gobierno Vasco.

P: ¿Está admitiendo que el futuro, al menos en categorías superiores, ya no pasa por la Fundación Ciclista Euskadi?

R: Puede no pasar.

P: Surgisteis como el abanderado del futuro profesional del ciclismo vasco, ¿dejar de ser ese referente no supondría un golpe para la estructura?

R: En absoluto. 22 años siendo el referente del ciclismo vasco. 22 años dan para mucho, han dado para mucho y Miguel Madariaga y la Fundación Euskadi siguen estando aquí.

P: Efectivamente, 22 muy cambiantes, porque entrasteis con Euskaltel en 1997 y la ruptura no fue buena.

R: Empezamos con Euskatel en 1997, pero antes fue la Fundación y el Euskadi tres años. Hemos subido a lo máximo que se puede subir en el ciclismo, más no se puede.

P: Realmente, ¿se puede entender la evolución de la Fundación Ciclista Euskadi sin Euskaltel?

R: Sí, claro que se puede. La Fundación Ciclista Euskadi has visto que en dos años ha tenido equipo de categoría continental y ahora mismo tiene un proyecto sin Euskaltel. Llevamos tres años trabajando por los chavales, cosas más importantes no se pueden hacer. Yo tengo la conciencia tranquila y el que no la tenga que venga donde mí y me explique.

P: La entrada de Euskaltel sí que ha tenido una incidencia directa en que la Fundación haya gestionado un equipo World Tour, aunque saliese por la puerta de atrás.

R: Euskaltel no ha estado solo en el WT. Si Euskatel ha estado ahí es por la Fundación, entonces yo creo que no es una salida por la puerta de atrás porque la Fundación Ciclista Euskadi ha seguido adelante y Euskaltel se ha muerto, ellos sabrán por qué. A mí la palabra o la frase que más me dolió y la que más me ha traído de cabeza ha sido que dije que me han quitado un hijo y en seis meses me lo han entregado muerto.

P: ¿Le sigue guardando rencor a Euskaltel?

R: Hombre, dejaron tirada a la Fundación y aparte de tirada, dejaron pisada, pero no había más remedio porque ellos tenían la sartén por el mango. Tenían el dinero y si yo no accedía dejaban una deuda imposible de pagar por Miguel Madariaga y por la Fundación.

P: Por entrar ya de lleno en lo va a ser el futuro, presentáis un nuevo proyecto amateur sub 23 para 2015, ¿proyecto básicamente de formación?

R: Total formación como la que no se conoce en estos momentos en España. Se conoce fuera, en Bélgica, en Estados Unidos, etc. A los corredores se les da todo lo que necesitan para que puedan salir adelante.

P: En esta nueva andadura se va a rodear de caras conocidas, sigue Gorka Gerrikagoitia, incorpora a Jorge Azanza. ¿Es un proyecto continuista con lo que ha sido la Fundación en el pasado?

R: Porsupuestísimo. Me he rodeado de gente de confianza, responsable como Gorka, Azanza, Jesus Aizkorbe - jefe de prensa - o Dorleta Zorrilla - directora del aula pedagógica. Son gente que saben lo que quiero hacer y que saben a dónde quiero que vaya la Fundación. Yo ya he delegado mucho pero tengo que seguir delegando muchas cosas.

P: ¿Insinúa que va a abandonar pronto la presidencia de la Fundación?

"Tengo ganas de traspasar la presidencia, pero nadie la quiere" R: La presidencia de la Fundación no la quiere nadie. Si la hubiese querido alguien ya estaba yo con ganas de traspasarla, pero no lo quiere nadie porque hay que trabajar mucho y hay que traer dinero. Todo lo que está en el ciclismo en estos momentos es, si quiero hacerlo, si quiero traer dinero, pero para mí. Yo no necesito dinero para mí, yo necesito que esta Fundación viva.

P: ¿Tiene ganas de jubilarse?

R: Del ciclismo no, por la sencilla razón de que no veo relevo. Los relevos que hay son egoístas y además de egoístas, poco serios.

P: Con ese relevo tan negro que usted pinta, ¿qué va a ser de la Fundación cuando llegue el momento de su jubilación?

R: Yo tengo ya edad de jubilarme, pero voy a decir una cosa: si no hay una persona responsable para llevar esto y tengo que seguir, seguiré hasta donde pueda. Aquí lo que veo son personas que hablan mucho y trabajan poco.

P: ¿Desde que pasó todo el tema con Euskaltel, vigila mejor los socios?

"A Euskaltel no le debo nada, ellos me deben a mí" R: Los socios que tengo son una maravilla, a ellos les debo todo y a Euskaltel no le debo nada, ellos me deben a mí. Pero bueno, pasó lo que pasó, que vayan por donde quieren ir, que yo no les voy a molestar aunque ellos me molesten a mí.

P: Volviendo al tema del equipo amateur sub 23, ¿nos puede adelantar algo del calendario?

R: El máximo que podamos. Ahora estamos invitados e inscritos en la Copa España y luego tenemos cinco vueltas aseguradas en Francia que a ver si pueden ser tres más. Aparte, también tenemos asegurada una Vuelta en Portugal, a falta de ver si podemos conseguir alguna más.

P: Ha hablado del calendario, corredores, ¿número de corredores?

R: Veinte

P: ¿Alguno que continúe del equipo Euskadi?

R: Estamos hablando con cuatro de ellos. Ahora mismo fijos tenemos 16 corredores - siete nuevos de distintas sociedades, siete del EDP y dos de Lizarte - si vienen los cuatro, veinte, y si no vienen esos cuatro vendrán otros cuatro. Hay gente para poder tener el equipo completo.

P: ¿Quiénes son los corredores del equipo Euskadi con los que están hablando?

R: No puedo decirte nada para no perjudicarles a ellos. Nosotros ahora estamos esperando a que los corredores arreglen su vida, su entorno y si no nos pueden contestar, nosotros seguiremos adelante con los dieciséis fijos y el diecisiete que está al caer.

P: Objetivos más allá de la formación, ¿objetivos en carretera?

R: ¿Objetivos en carretera? Formación. En las carreras, formación, y en su vida personal formación en los estudios principalmente.

P: Centrándose en resultados, ¿haciendo qué se darían por satisfechos?

R: No hay un número de victorias determinado. Lo que ellos puedan hacer. Ganar carreras no es la prioridad. Ante todo la prioridad es la formación.

P: ¿Puede ser que este equipo amateur sub 23 sea la base de un posible equipo Continental en 2016?

"Me gustaría mantener el equipo amateur – sub 23 al menos cuatro años" R: Esta base me gustaría, quiero y voy a trabajar para ello, que dure cuatro años. Y luego si tiene que salir un equipo Continental… Aunque creo que son los han intentado sacar proyectos y los que han llevado corredores muy buenos a sus equipos, prometiéndoles un equipo continental los que tienen que sacarlo adelante.

P: ¿Está dando a entender que no es partidario de volver a sacar un equipo Continental de la Fundación?

R: A ver como se presentan las cosas. Si no sacan los demás, Miguel tendrá que trabajar para intentar sacar algo. Pero los que lo han prometido tienen que cumplir eso que han prometido, si no que estén callados en sus casas. Que no engañen a nadie. Hay equipos, hay personas, hay entidades que dicen que tienen un proyecto hecho y no tienen nada, eso es engañar.