Samuel Sánchez: "He hecho todo lo que se me ha pedido"

Samuel Sánchez concluyó su temporada 2014 en el Tour de Pekín. Tras un final de campaña más que aceptable, siendo sexto en la Vuelta a España y quinto en Lombardía, Samuel afronta ahora una situación que ya vivió la pasada campaña. La incertidumbre de si algún equipo World Tour querrá contar con sus servicios azota el futuro del campeón español.

En declaraciones recogidas por el portal web Biciciclismo, Samuel hizo una valoración positiva de la temporada y sobe todo destacó la labor de gregario que ha tenido que realizar para el beneficio de ciclistas como Evans, Van Garderen o Gilbert. “Para mí, la temporada ha sido muy buena, he hecho todo lo que se me han pedido, he asumido la responsabilidad cuando me lo han exigido, en la Vuelta a España y otras carreres. He ayudado a mis compañeros, tanto a Cadel, como a Philippe como a Tejay en carreras importantes. Todas las carreras que ha ganado Philippe he sido partícipe en todas, ayudándole, y estoy muy contento de esta primera temporada en el equipo”, reconoció Samuel.

Tras 13 temporadas en las filas del conjunto Euskaltel Euskadi, Samuel Sánchez encontró un hueco a última hora en la potente estructura americana. Debutó en febrero en el Haut Var y su labor ha sido fundamentalmente de gregario. Tras correr varias clásicas de un día en las que no destacó por su baja forma, Samuel corrió dos carreras claves en el calendario como son Catalunya y País Vasco. En territorio catalán trabajó para Van Garderen y en su tierra adoptiva, el País Vasco, tuvo más libertad y los resultados le acompañaron. Su mejor resultado fue la tercera posición en la cuarta etapa de la ronda vasca con final en el alto de Arrate. En la general acabó en la 15ª posición.

Los siguientes pasos del corredor de 36 años consistieron en ayudar a Philippe Gilbert en la conquista de las clásicas de primavera. Samuel disputó la Amstel Gold Race, la Flecha Wallone y la Liege-Bastogne-Liege. Tras las clásicas, el Giro de Italia fue su siguiente objetivo. El asturiano ayudó a Cadel Evans y no pudo brillar de manera individual. Sin ningún puesto de honor en los parciales, finalizó la ronda italiana en la 24ª posición de la general.

El Ster ZLM Toer GP Jan van Heeswijk y el Tour de Polonia fueron las carreras intermedias para preparar a fondo la gran cita de la temporada, la Vuelta a España, donde Sánchez fue el líder del equipo BMC. Samuel fue 23º en Holanda y 12º en Polonia. Su progresión seguía siendo ascendente y se presentó a la ronda española para firmar una buena carrera. El de BMC hizo de la regularidad su mejor baza y consiguió una meritoria sexta posición en la general final.

En la última parte de la campaña mostró su mejor cara. Tras brillar en la Vuelta, fue quinto en Lombardía. Tras un final discutible con su compañero Gilbert, el español llegó en el segundo grupo y esprintó para conseguir una posición de honor. La clásica de las hojas muertas demostró el buen punto de forma de Samuel Sánchez. El equipo lo aprovechó y lo envió al Tour de Pekín para cerrar la campaña.

En China el ciclista de BMC ayudó a su compañero Philippe Gilbert a conseguir la victoria final en el Tour de Pekín. El asturiano realizó una gran labor para su líder en la cuarta etapa con un final en alto. Gilbert agradeció su trabajo ya que fue fundamental en la conquista del maillot rojo de ganador. “Es la mejor manera de acabar la temporada, ganando una etapa y la Clasificación General y hacemos segundos por equipos en el WorldTour. Todos estamos muy contentos porque el equipo lo trabajó desde el primer día hasta el último en el circuito. Enhorabuena a Philippe y a todo el staff que hemos venido a Pekín”, comentó Sánchez al término de la carrera.

Con la temporada ya finalizada, Samuel Sánchez afronta ahora una situación complicada. Como ya le pasó el año anterior, su futuro es incierto. El conjunto BMC le fichó por una temporada y no está nada clara su renovación. En la carretera el ciclista de 36 años ha demostrado que aún tiene mucho ciclismo que enseñar. No le han pesado los anillos y no se ha quejado a la hora de trabajar. Cuando ha tenido libertad, como en País Vasco o Vuelta a España, ha respondido. Ahora le toca luchar en los despachos para volver a disfrutar de una oportunidad que se ha ganado a pulso trabajando en favor de sus compañeros, cosa que nunca había tenido que hacer. Samuel ha demostrado que sigue valiendo y los equipos World Tour tienen en él a un ciclista dispuesto a hacer cualquier cosa para continuar haciendo lo que más le gusta, ser ciclista profesional.