Sergio Henao: "Tengo ganas e ilusión por volver a competir"

Después de su operación en Pamplona donde le reconstruyeron con éxito la rótula de su rodilla derecha, el colombiano Sergio Henao va mejorando en busca de estar a tope para la próxima temporada, en la cual su papel irá más allá de ser un gregario de lujo para Chris Froome, sino que liderará a la escuadra en algunas carreras.

"Me encuentro bien"

Poco a poco sin prisa es como se va moviendo la recuperación del colombiano. "Me encuentro bien, recuperándome y trabajando la lesión en Colombia, cada día mejor, fortaleciendo la pierna, haciendo rodillo una hora. Bien, todo va sobre lo planeado. Los fisios del equipo me dieron en Londres el visto bueno de que toda estaba bien y de que podía seguir la rehabilitación en Colombia. Eso es importante. Me han apoyado al cien por cien", comentó ante los medios Henao.

A pesar de no poder montar en bicicleta, el colombiano aprovecha para mejorar. "Hemos empezado a dar volumen al músculo, a la rótula, para ganar fuerza, para conseguir más movimiento y flexibilidad y alcanzar la flexión total. El objetivo es claro, poder pedalear normalmente encima de la bici", afirmó.

La caída en Suiza fue dura, y Henao eso lo tiene claro. "Tengo ganas e ilusión por volver a competir. Este año prácticamente no he corrido por las circunstancias. Se juntó todo. Volver a correr en Suiza fue importante para mí. Luego, la caída pudo ser peor. Me siento afortunado. Sobre todo quiero entrenar y hacer una vida normal. Ahora tengo la oportunidad de continuar mi recuperación con el objetivo de volver a coger la bici", confirmó

"Cada día avanzo para competir"

La fuerte mentalidad de Henao le hará volver con más ganas a las carreteras. "Ha sido un año duro, para olvidar, pero del que también se puede aprender. Siempre se puede sacar algo bueno para el futuro de tantas cosas malas. El pasado ya es pasado, yo pienso ahora en el presente y en lo que me pueda deparar el futuro que pienso que es mucho", desveló.

En los duros momentos que ha pasado, el colombiano agradece todos los apoyos recibidos. "El poder volver a competir normalmente es lo que me da moral y motivación para continuar trabajando. Mi novia y mi familia me han apoyado, y también mi equipo, nunca me ha faltado nada, siempre me ha apoyado en los dos casos. Cada día ver que avanzas un poco más para volver a competir y llevar una vida normal es lo que me hace estar firme y concentrado", comentó.

Para terminar, Henao piensa en un buen futuro cada día de recuperación. "Cada día que pasa es un día menos y ver cómo progresa la pierna, el mero hecho de hacer una hora de rodillo, significa mucho para mí porque me empiezo a sentir ciclista. Ver que podía montar fue un punto de inflexión y me dio un plus más para seguir trabajando duro", concluyó.