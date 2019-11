Pedaladas diarias: 30 de octubre

La actualidad ciclista no descansa pero los resultados y las carreras importantes ahora han dado paso a las últimas incorporaciones del mercado de fichajes, las últimas carreras en Sudamérica y Asia, y las reestructuraciones de los equipos, con nuevos patrocinadores o nuevos miembros del staff técnico. Seguimos repasando toda la actualidad ciclista del momento en VAVEL.

Doble final en alto para la Vuelta a Andalucía

La Vuelta a Andalucía contará en su próxima edición de 2015 hasta dos finales en alto (en la segunda y tercera etapa), dato que ha sido revelado hoy por la organización de la carrera. Con inicio y final en el 18 y 22 de febrero, la ronda andaluza recorrerá seis de las ocho capitales de província de Andalucía y no tendrá ninguna crono, según el portal de notícias Biciciclismo.

Otro de los cambios que plantea Depointer, empresa organizadora de la vuelta por etapas, es cambiar la categoría de la prueba y aumentarla hasta el 2.HC, atrayendo a mejores equipos y corredores cuando la mayoría de ellos están en la primera parte de su calendario. Con el adelanto de la Vuelta a Murcia y la Clásica de Almería a los días 14 y 15 de febrero, la ronda andaluza queda en una buena posición del calendario para una participación de mayor nivel.

Nuevo acuerdo entre Androni y Venezuela

Dos años más de patrocinio tendrá el acuerdo entre la federación venezolana de ciclismo y el conjunto italiano dirigido por Gianni Savio, junto con dos nuevas incorporaciones al equipo. Las dos nuevas caras del equipo se sumarán a las de Carlos Gálviz, Yonder Godoy, Jackson Rodríguez y el neoprofesional Carlos Giménez para "el desarrollo del ciclismo venezolano a nivel internacional", en palabras del directos italiano. Los juegos Panamericanos de Toronto de 2015 y los Juegos Olímpicos de Ríode Janeiro de 2016 serán los objetivos de la federación de ciclismo venezolana, que seguirá confiando en el mánager italiano para su formación.

Algunos de los fichajes del equipo esta temporada tienen la calidad de Oscar Gatto (Cannondale) o Davide Apollonio (Ag2r), ciclistas de World Tour que aportarán experiencia al joven equipo, junto a los corredores que aún poseen contrato como Franco Pellizotti, Andrea Zordan, Gianfranco Zilioli, Alessio Taliani o Emanuele Sella.

18 caras para el Team Novo Nordisk

El conjunto de Estados Unidos sigue siendo fiel a su estilo y en 2015 la plantilla la formación un total de 18 corredores, todos ellos diabéticos. Cuatro nuevas caras habrá a partir del próximo uno de enero, y serán el australiano James Glasspool, el francés Corentin Cherhal, el alemán Simon Strobel y el holandés Gerd de Keijzer, aumentando hasta once las nacionalidades que conforma su equipo. Uno de esos países será España, con la representación de David Lozano y Álvaro Mejía.

“Después de sólo dos años, la inversión en nuestros equipos juveniles y de desarrollo está comenzando a dar sus frutos y no podríamos estar más contentos de dar la bienvenida a cuatro corredores desde dentro de nuestro programa a las filas profesionales”, destacó Phil Southerland, ya que tres de las nuevas caras del equipo suben desde el filial hasta el equipo principal.

“La promoción de estos cuatro corredores a nuestro equipo profesional pone de relieve la fortaleza de nuestros programas de identificación y de desarrollo de talentos. A diferencia de cualquier otro equipo, tenemos un grupo mucho más reducido de atletas para reclutar y es de vital importancia fomentar nuestro propio talento con el fin de alcanzar nuestras metas", dijo Vassili Davidenok, mánager del equipo.

Lampre y Neri - Sottoli siguen renovando

Davide Cimolai y Mauro Finetto seguirán en las filas de sus equipos con sus respectivas renovaciones, con Lampre - Mérida y Neri - Sottoli respectivamente. Los dos italianos coincidieron con el conjunto Liquigas hasta la temporada 2011 con Liquigas. El más joven de ellos, Cimolai, de 25 años, valoraba así su nueva extensión de contrato: "Estoy muy satisfecho por la prolongación del contrato por dos temporadas: es una gran satisfacción, viendo la confianza del equipo, el staff, de la familia Galbusera, de Lampre y de Merida. En los últimos tres años, progresé bastante y estoy seguro que la próxima temporada será importante para mi definitiva madurez".

Mauro Finetto, en las filas del conjunto de Luca Scinto desde 2013 cuando después de una temporada sin equipo, se mostró satisfecho con su acuerdo: "Estoy muy satisfecho con mi rendimiento en los últimos dos años: me he podido medir con los mejores en Italia y he podido dar un salto de calidad definitivo. El equipo me ha permitido crecer y he podido conseguir grandes resultados, devolviendo la confianza que el Neri Sottoli ha depositado en mí".

Martinj Maaskant dice adiós

Con 31 años y después de una vida profesional luchando en las clásicas del norte, el corredor holandés ha dicho adiós a su carrera después de unas temporadas prácticamente desaparecido. "Desde mi caída en la París-Niza de 2011 he intentado volver a mi anterior nivel. Al final he aceptado que no podía llegar a ese nivel que necesito para llegar al máximo", admitía el holandés.

Después de un dominio en el calendario sub - 23 cuando corría para filial de Rabobank, su paso a Garmin en 2008 pasó sin pena ni gloria para Maaksant, que con un cuarto lugar en la París Roubaix (2008) y el Tour de Flandes (2009) alumbró una carrera deportiva sin ningún otro éxito reseñable. Esta temporada, después de un testimonial paso por United Healtcare, dirá adiós definitivamente al ciclismo.

"A pesar de las lesiones y los problemas de las últimas temporadas, estoy orgulloso de mi carrera profesional. He corrido para grandes equipos y he competido a un alto nivel para conseguir victorias", concluyó el holandés.

"Hacer Giro y Tour es demasiado para Nibali"

Semanas después, la propuesta de Oleg Tinkov sigue dando que hablar. Hoy, uno de los preparadores físicos del conjunto Astana, Paolo Slongo, ha salido a decir que el reto del Giro y Tour que la estrella del conjunto kazajo se llagó a plantear para la temporada de 2015 sería "demasiado".

"Si tienes el Giro y la Vuelta, tienes más tiempo para recuperar y para coger otro pico de forma. Si te enfrentas a Froome en el Giro y a Quintana en el Tour, podrías no estar al 100% y perder contra ambos. Y no queremos asumir ese riesgo", contestó Slongo. "A Vincenzo le gustó la ruta del Tour cuando se presentó en París. La crono es corta, Astana tiene un buen equipo en la crono por equipos, las numerosas etapas de montaña son buenas y el pavé es un plus. Es un buen Tour para Nibali", admitió el italiano.

La decisión del calendario del ciclista italiano para el año de 2015, como avanza su preparador físico, se hará a finales del mes de noviembre.

Óscar Sevilla vuelve a dar en la diana

No hubo sorpresa en la quinta etapa de la Vuelta a Guatemala y fue el español Óscar Sevilla el ganador de la jornada. El corredor del EPM fue el vencedor de la corta jornada y se coloca segundo de la clasificación general con el mismo tiempo que el líder en estos momentos de la carrera, el colombiano Álex Cano Ardila.