Pedaladas diarias: 31 de octubre

VAVEL Ciclismo sigue repasando día tras día las noticias más relevantes del mundo ciclista en formato de breves. Este viernes, la victoria de Francisco Colorado en la Vuelta a Guatemala o el fichaje de Grega Bole por el CCC Polsat son las más relevantes, aunque hay muchas otras noticias.

Francisco Colorado vence en Guatemala y Alex Cano sigue líder

Francisco Colorado, del equipo Canel's Turbo, venció este jueves en la sexta etapa de la Vuelta a Guatemala, de categoría 2.2. La etapa, de 150 km disputada entre Totonicapán y Quiche, acababa en alto. Por detrás de Colorado llegó Alex Cano, que es más líder ya que Óscar Sevilla, que era segundo, ha perdido casi tres minutos con respecto a Cano.

El líder de la carrera atacó junto a Mauricio Ortega en los últimos kilómetros y sólo le siguieron Francisco Colorado y Alexis Camacho, todos ellos en busca de dejar atrás a Óscar Sevilla, uno de los favoritos a la victoria general. Al final, victoria para Colorado que se coloca segundo en la general a 53'' de Alex Cano, que sigue líder a falta de dos etapas.

<h2>El colombiano Bryan Ramírez ficha por el Team Colombia</h2> <p> </p> <h2>Phinney continúa su recuperación de la fractura de pierna</h2> <p> </p> <h2>El joven sprinter noruego Jo Kogstad Ringheim se retira</h2> <p> </p> <h2>Andrey Amador: "Quiero levantar mis brazos otra vez"</h2> <p> </p> <h2>La Molina volverá a subirse en el recorrido de la Volta Catalunya 2015</h2> <p> </p> <h2>Grega Bole , nuevo coredor del CCC polaco</h2> <p> </p>

El colombiano Bryan Ramírez ficha por el Team Colombia

El Team Colombia sigue ampliando su lista de corredores para la temporada 2015, y el último en formar parte de ella es el escalador Bryan Ramírez. El corredor colombiano de 21 años, que es uno de los jóvenes talentos del país cafetero, correrá para el equipo continental de su país. Procede del Movistar Team América, donde corrió la temporada pasada.

El joven corredor ya fue medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2010, mientras que en 2012 fue medalla de plata en el Campeonato de Colombia en ruta por detrás de Félix Cárdenas. Además, esta temporada ha sido el gregario más fiel de Miguel Ángel López en el Tour de l'Avenir, al que llevó hacia la victoria. También corrió el Campeonato Mundial de Ponferrada, donde fue el mejor ciclista colombiano Sub-23 y se dejó ver varias veces en busca de la victoria.

Phinney continúa su recuperación de la fractura de pierna

El ciclista americano Taylor Phinney, del equipo BMC, sigue adelante en su recuperación de la fractura de tibia y peroné que sufrió en los Campeonatos Nacionales de Estados Unidos en ruta en mayo de 2014, lo que le hizo terminar su temporada muy pronto. A pesar de ello, todavía le queda algún que otro mes para volver a la competición, ya que la recuperación de esta lesión es lenta.

"Tuve el accidente y me dijeron que sería un proceso de entre seis y nueve meses, siendo seis meses la recuperación más optimista", dijo Phinney a Cyclingnews. "Creo que esto me lo dijeron para hacerme sentir mejor, pero esto será una recuperación de entre nueve y doce meses. Me hice mucho daño".

Phinney nota que algunos días son mejores que otros, aunque a veces monta en bici sin dolor. Sus mejores días llegan después de hacer otro tipo de rehabilitación. "Cada vez que hago yoga o fortalecimiento me siento mejor en la bicicleta", declaró el ciclista estadounidense.

El joven sprinter noruego Jo Kogstad Ringheim se retira

El Team Joker anunció esta semana su lista de corredores para la temporada 2015. En esa lista destaca la baja del sprinter Jo Kogstad Ringheim. Este jueves se ha conocido el motivo por el que el noruego no aparece en la lista de corredores del equipo de su país, y es que el joven ciclista ha decidido retirarse para centrarse en sus estudios de economía industrial en la Universidad noruega de Trondheim.

Su mejor resultado en 2014 fue un segundo puesto en una etapa de Okolo Jiznich Cech por detrás de Daniel Hoelgard, casualmente el corredor que le sustituye en el Team Joker. "Este año he tenido grandes ambiciones, pero las cosas no salieron como yo esperaba, por lo que decidí concentrarme en mis estudios", explicó a procycling.no.

El ya ex corredor del Team Joker cree que sólo ha sido culpa suya el rendimiento dado la temporada pasada, donde no estuvo a la altura de las expectativas. "Tengo que agradecer al equipo todas las oportunidades que me ha dado, y era sólo mi culpa que no diera buenos resultados. Ahora me doy cuenta de que las posibilidades de conseguir un contrato con un equipo de mayor nivel son cero", finalizó el noruego.

Andrey Amador: "Quiero levantar mis brazos otra vez"

El ciclista costarricense del equipo Movistar Team, Andrey Amador, fue entrevistado por Radio ADN y el periódico Al Día después de pasar unos días de vacaciones tras cerrar hace más de un mes la temporada ciclista 2014, donde no consiguió ninguna victoria.

Habló sobre sus próximos retos para el 2015 y analizó el 2014. "Quiero volver a levantar mis brazos y estar con nuestros líderes en las grandes carreras. Podemos estar satisfechos con la temporada 2014. Es un honor tener a Nairo Quintana en nuestro equipo, me motiva mucho. El próximo año Nairo se centrará en el Tour, pero yo no se todavía si estaré con él o no".

"Tenemos dos grandes líderes. Por ello, en el Giro, que es la carrera de tres semanas que más me gusta, el objetivo será ir a por las victorias de etapa, por lo que esto abre las puertas a corredores como yo que vamos en busca de escapadas. Claro que con los dos excelentes corredores que tenemos, las oportunidades son menores, pero hay muchas carreras donde no participan y podemos tener nuestra oportunidad", declaró el ciclista de Costa Rica.

La Molina volverá a subirse en el recorrido de la Volta Catalunya 2015

La estación de esquí de La Molina acogerá la llegada de la etapa reina en la Volta a Catalunya 2015, que se celebrará entre el 23 y el 29 de marzo del próximo año. Esta llegada ya estuvo presente en la edición de 2014, donde venció el catalán Joaquím Rodríguez ante Froome, Quintana o Contador.

La Molina, la cual en 2014 se ascendió después de superar La Creueta, de Categoría Especial, es un puerto de primera categoría de siete kilómetros, donde la parte final tiene un 7% de pendiente y una constante entre el 5-6%.

Grega Bole, nuevo corredor del CCC polaco

El sprinter Grega Bole, de 29 años, ha sido confirmado este viernes como nuevo fichaje del equipo CCC Polsat - Polkowice, que en 2015 pasará a llamarse CCC Sprandi - Polkowice. El esloveno, que firma por un año, corrió esta temporada para el equipo Vini Fantini-Nippo.

A pesar de que no ha sido un gran año para el sprinter esloveno, el de Jesenice ha obtenido en este 2014 cuatro victorias de etapa (Tour of Qinghai Lake, Tour de Korea, Szlakiem Grodòw Piastowskich y Circuit des Ardennes International), además de acumular varios maillots verdes en distintas carreras de la temporada.

Este no ha sido el único fichaje de los polacos, ya que también han firmado a Stefan Schumacher, Piotr Brozyna, Jakub Kaczmarek, Eryk Laron y Michael Poluta.