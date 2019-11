Nacer Bouhanni: "Me centraré en el Tour de Francia y en las Clásicas"

El velocista Nacer Bouhanni ya está pensando en 2015. A pesar de estar de vacaciones, algo que se toma con mucha tranquilidad tal y como afirma, el francés ya tiene claros sus objetivos de cara al curso siguiente. Además, lo afronta con la novedad de cambiar de equipo. Tras ser poco valorado en FDJ, donde prefirieron decantarse por Demaré, Bouhanni afronta la temporada en Cofidis, dentro de la categoría continental. A pesar de no tener plaza fija en todas las pruebas, confía en estar presente en muchas de las grandes carreras.

El pasado año, Bouhanni se quedó fuera del Tour y de gran parte de las Clásicas importantes debido a la mayor confianza de su equipo en Arnaud Demaré. Aun así, el de Epinal consiguió nada menos que once victorias: tres etapas y la maglia rosa en el Giro de Italia y dos etapas en la Vuelta a España, además de victorias parciales en la Estrella de Besseges, París - Niza, Critérium Internacional, Circuito de la Sarthe, GP de Denain y Eneco Tour. Además, fue segundo en los nacionales franceses y décimo en el Mundial de Ponferrada.

"Tenemos grandes esperanzas de estar en Milán-Sanremo"

Bouhanni ha dejado claro que sus objetivos serán las Clásicas y el Tour de Francia, tal y como ha reconocido en una entrevista a la web Velochrono. "Están en todas las Clásicas", afirma el francés sobre su nuevo equipo. No está preocupado por el hecho de necesitar invitaciones. "Para Milán-Sanremo todavía estamos esperando la invitación de RCS Sport, pero tenemos grandes esperanzas. Aun así, mi temporada no va a cambiar mucho. Me centraré en el Tour de Francia y hacer carreras como París-Niza, Gante-Wevelgem... Esos serán mis principales objetivos para el próximo año", comentó Bouhanni.

El velocista quiso repasar su calendario al comienzo del año: "Voy a hacer el Tour de Qatar y el Tour de Omán. Después afrontaré París-Niza y las primeras Clásicas, con Milán-San Remo y Gante-Wevelgem. Después del primer bloque de carreras, el segundo estará centrado en el Tour de Francia". Para Bouhanni fue una gran decepción quedarse fuera de Milán-Sanremo el pasado año y ahora se ha convertido casi en una obsesión. Lo que más le preocupa de las carreras de un día, es la distancia: "La única vez que lo hice carreras de 250 kilometros fue en los Campeonatos de Francia y en los Campeonatos del Mundo de este año. También tuvimos etapas muy largas en el Giro, incluso una etapa de 260 kilometros".

Los adoquines de Roubaix no son los que más me motivan"

Aunque también ha mostrado mucha ilusión por las clásicas de pavé, un calendario del que Bouhanni ha permanecido alejado mientras estaba en FDJ debido a la figura de Arnaud Demaré. "Los adoquines de Roubaix no son los que más me motivan. En lugar de ello, me centraré en carreras como Gent-Wevelgem, Kuurne-Bruselas-Kuurne, Scheldeprijs...y no nos olvidemos de París-Tours o Vattenfall Cyclassics. Son clásicas que se adaptan a mí", aseguró el de los Vosgos.

Su segundo bloque de carreras en el calendario estará basado en el Tour, cota alejada de Bouhanni (en 2013 abandonó a las primeras de cambio por una caída y en 2014 quedó fuera del equipo de FDJ). "El Tour es importante. Estoy haciendo temporadas completas de febrero a octubre pero el Tour un objetivo importantísimo. Puedes tener una mala temporada, ganar una etapa en el Tour y entonces, de pronto, es un año exitoso", manifestó Bouhanni. "Va a ser el objetivo número uno pero también hay que llegar al Tour con victorias", concluyó.

Bouhanni sobre los fichajes de Cofidis: "Propuse algunos nombres"

Pero ya pasando del calendario y hablando de su llegada a Cofidis, Bouhanni comentó que se había llevado personas de su confianza para ayudarle a conseguir victorias. "Propuse algunos nombres", admite. Bouhanni se congratulaba de contar con gregarios de confianza: "Elegí personas con las que estoy acostumbrado a trabajar. Mi tren se compondrá de ciclistas que yo quería, corredores como Geoffrey Soupe, Dominique Rollin. Steve Chainel tendrá la misión de protegerme durante la carrera. También está Adrien Petit, Jonas Alhstrand... Todos van a trabajar para mí". Además, ha reconocido que el equipo le consultó a la hora de hacer los fichajes. "Cuando me hablaron de Ahlstrand, dije que era una buena idea, pero no conozco mucho a los belgas (Vanbilsen y Van Staeyen)", aceptaba el francés.

Bouhanni está muy contento de poder contar con personas de confianza, incluso con su entrenador: "Ahora tengo todas las cartas en la mano para triunfar. Tengo un tren de ciclistas a mi disposición. Todavía tengo a mi entrenador Jacques Decrion. La clave es también la cabeza. Esto es esencial en el deporte de alto nivel".

También fue cuestionado sobre la gran rivalidad en las llegadas masivas. Hombres como Kittel, Degenkolb, Bouhanni, Cavendish, Sagan... muchos optan a las victorias. Bouhanni es un ciclista que depende de algo más que su velocidad debido a la mayor punta que hombres como Kittel o Cavendish. "Puedo correr en todas las circunstancias", aseguró. "Cuando Kittel salta con 200 metros por delante, tiene una gran ventaja. Nosotros somos los que tenemos que tratar de revertir los papeles. De esa manera, vamos a ganar más carreras. Ahora estoy en una situación menos estresante, hay menos riesgos, menos presión", admitió el velocista de Epinal.

"Yo siempre voy a intentar el sprint, otros no lo harán si no tienen a su equipo con ellos"

Un hombre que no se rinde, tal y como se pudo ver en Bari, en el pasado Giro de Italia, cuando venció tras caerse a pocos kilómetros de meta, en una jornada marcada por las malas condiciones climáticas. También supo rehacerse en la Vuelta a España, en la etapa de Albacete, con un fuerte viento que le dejó cortado. Al final, Bouhanni se rehizo y acabó ganando la etapa. "Yo soy una persona que nunca se da por vencida. Mientras hay esperanza, voy a seguir. Nunca debes relajarte, siempre hay que estar alerta y mantener el control", argumentó. Y proseguía con su carácter, fuerte y ambicioso: "Si hay una oportunidad, voy a perseguirla", dejando un recado a otros velocistas que se "rinden" antes: "Mientras haya esperanza, voy a intentar el sprint. Otros no lo harán si no tienen su equipo con ellos".

Por tanto, Bouhanni espera un año de luces, dejando atrás las sombras del pasado con un equipo que no confiaba en él a pesar de conseguir victorias de nivel. Veremos a ver quién tiene razón, si Bouhanni y tiene un año redondo en Cofidis, o FDJ dejando a un lado a este gran velocista.