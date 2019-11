Juanjo Lobato: "La temporada no se me ha hecho larga"

Tras terminar la temporada, uno de los esprínters más potentes con los que cuenta Movistar Team tiene claro que después de esta campaña la siguiente será mucho mejor en cuenta a resultados se refiere, la confianza irá aumentando al igual que los objetivos, tal y como ha comentado en una entrevista a Biciciclismo.

"Me veo ganando algo grande"

Lobato no se siente decepcionado por el hecho de no conseguir todos los resultados que esperaba. "Creo que es el primer año que he estado un mes entero sin coger la bici para nada. La verdad que me hacía falta porque al final estaba un poco saturado psicológicamente aunque la temporada no se me ha hecho larga”, comentó.

Uno de los mejores resultados del esprínter fue terminar cuarto en Milán-San Remo, la cual le dejó una espinita clavada. "Más que el cuarto puesto, valoro cómo me encontraba físicamente, estaba para hacer podio seguro. Me queda esa espina, pero volveré. En la Cipressa, hablé con Ventoso le dije que nunca había tenido esas piernas y que en el Poggio si arrancaba alguien me iba a mover porque me favorecía llegar con poca gente. Cuando vi que había pasado Cavendish, yo confiaba que él era el hombre a batir; sin embargo, cuando enfilamos la recta vi que no tiene tanto gas como otros años. Me confundí de rueda. Y cuando quise reaccionar empezaron los bandazos y con 280 kilómetros encima no es lo mismo", desveló.

Como no podría ser de otra manera, Lobato ambiciona objetivos más grandes para la próxima temporada. "Yo me veo ganando algo grande. Es fácil decirlo, pero cada año me encuentro mejor y el próximo confío en dar un buen paso. Me gustaría ganar una clásica más que una etapa en las tres grandes. Hay que ponerse alguna meta y yo me pongo esa. Me encantaría volver a San Remo. Está en mi mente. Las dos carreras que más me gustan son San Remo y el Mundial. El Mundial todavía no he podido correrlo y espero correr alguno un día”, afirmó.

"Hemos empezado a entrenar antes"

De cara a la próxima, el gaditano ya ha comenzado a prepararse. "Este año hemos empezado a entrenar antes y espero encontrarme bien. Si pudiera entrar en el equipo de la Vuelta a Andalucía, me haría bastante ilusión. Otros años era un hándicap para mí. Entrenaba fuerte, pero no me encontraba a gusto hasta después de un mes", comentó.

No solo se trata de dar pedales sobre una bicicleta, sino que se tienen que combinar varias cosas. "Nos centramos bastante en la fuerza que es lo que debo mejorar, sin olvidar la resistencia. Con series específicas, cada semana intento hacer dos o tres sesiones a la semana. En principio, no estoy haciendo gimnasio, aunque sí hago gimnasia por la tarde en mi casa”, confirmó.

En el equipo muchas son las victorias que hay, y a él le gustaría aportar más. "Nairo y Valverde llegan y ganan. Yo llego 15 y puedo ganar una. De momento, nos hemos planteado tener dos corredores a mi lado por ejemplo. A día de hoy no he demostrado eso. Primero tengo que demostrar y dar ese paso para que el equipo diga ahora sí. Ese es mi objetivo este año y para eso estoy trabajando bastante. Me falta ese punto y creo que lo puedo dar. Ganar más. He hecho siete segundos, si hubieran entrado la mitad, habría ganado cinco o seis, sería muy diferente. Llevo con mi preparador tres años y creo que cada año mejoro y el próximo año va ser bueno”, desveló.

"El año que viene quiero correr una grande"

Para terminar, Lobato explica el por qué no participó en ninguna de las tres grandes. "A mí no me comentaron nada. No tuve la oportunidad. Entiendo que soy nuevo, tampoco habré hecho tantos méritos… Lo que diga el jefe, bien está. El año que viene claro que quiero correr una grande. He demostrado que puedo correrla, pero en este equipo ¿a quién quitas? Son los mejores. Es el mejor equipo para correr vueltas de tres semanas”, concluyó.