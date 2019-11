David López: "Froome ha tenido mala suerte y contratiempos"

El español ha sabido ganarse una reputación dentro del Team Sky. El conjunto británico le ha llevado a las últimas dos ediciones del Tour de Francia. En estos momentos, se encuentra trabajando en el gimnasio con ganas ya de coger la bicicleta de carretera y empezar a preparar la próxima temporada. David López ha repasado la actualidad de su equipo en declaraciones recogidas por la web Biciciclismo.

"Brailsford quiere seguir innovando"

En un año en el que el Team Sky no ha logrado ganar ninguna de las tres Grandes Vueltas, el español sabe que se puede mejorar. "El equipo pienso que ha dado un buen nivel, aunque es cierto que no hemos podido ganar como otros años, porque ganar siempre es lo más difícil, y no hay que olvidar la mala suerte en algunos momentos. Yo creo que hay que estar contentos y aprender de los errores", comentó.

Hace unas temporadas, el Team Sky era conocido por pocos, y ahora se ha ganado un hueco. "Cuando empezó, su objetivo era ganar el Tour en cinco años y que el ciclismo creciera en Gran Bretaña. Y mirando atrás, no solo a este año, yo creo que el balance ha sido muy bueno. Se han conseguido muchas cosas, el equipo ha crecido y es uno de los más respetados en el pelotón", afirmó.

De la mano de su jefe, el conjunto británico ha sabido llevar un buen camino temporada tras temporada. "Dave Brailsford quiere seguir innovando, que el equipo destaque por querer ser diferente a los demás. Veremos lo que nos trae el año que viene. Hay corredores buenos y se hacen cosas importantes y todavía hay cosas que mejorar", desveló.

"Se han conseguido muchas cosas"

Que los equipos vayan mejorando a lo largo de las temporadas, hace que el Team Sky se tenga que reencontrar. "Es bueno para el equipo ver que los demás también hacen las cosas bien y cada vez mejor, y para el ciclismo en general, que no siempre dominen los mismos; por ejemplo que en el Tour haya corredores franceses que surgen es bueno para que salgan nuevos sponsors y para todos en definitiva", confirmó.

La próxima temporada, David no duda de que su jefe de filas pueda luchar por las Grandes Vueltas. "Cuando ha estado bien, sí ha estado a su nivel, en Omán, Romandía, Dauphiné, y en el Tour no hubo la oportunidad de saber si estaba bien o no. Y en la Vuelta a España, aun preparándola con prisas, estuvo casi al nivel. Está claro que ha tenido mala suerte y contratiempos todo el año", comentó.

El español se muestra satisfecho con la temporada que ha realizado. "Considero que mi temporada ha sido buena, trabajando para los compañeros. Estoy bien valorado en el equipo y tengo un contrato de larga duración. Con mi edad, tampoco espero una progresión desmesurada. Quizá cambiamos el calendario, pero ya veremos, aún es pronto porque no hace ni un mes que terminó la temporada", afirmó.

"Físicamente he acabado bien la temporada"

Al final de esta temporada, David pudo disfrutar de una buena concentración con su equipo. "La pena fue que tuvimos mal tiempo y no fueron las mejores condiciones. Fue una buena experiencia y entretenida para aprender cómo se trabaja en grupo", desveló.

El español, se muestra contento con la llegada de Xabier Artetxe a la estructura británica. "La verdad es que no le conocía mucho y hemos empezado ya a trabajar juntos. En el equipo tienen confianza ciega en él. De hecho, entra al mismo nivel que otros preparadores que llevan tiempo. De paso, los de aquí estamos más respaldados. Yo creo que es muy bueno para todos, que haya más variedad. Tiene buena pinta", explicó.

Para terminar, David sabe lo que ha realizado bien y mal esta temporada. "No he terminado demasiado cansado porque después del Tour no tuve entrenamientos intensos y tampoco corrí tanto como el año anterior. Pero está claro que de cabeza cuesta mucho; necesitas un invierno más largo para desconectar. Físicamente, estas dos temporadas he acabado bastante bien", concluyó.