Dani Navarro: "El Tour es la carrera que más me gusta"

Pocos días después de dar a conocer su calendario para la temporada 2015, Dani Navarro concedió una entrevista al portal web Biciciclismo donde repasó las novedades de Cofidis y sus ambiciones de cara a una nueva campaña llena de ilusión y retos.

La llegada de Nacer Bouhanni al equipo rojo puede significar un cambio en cuanto a las aspiraciones del conjunto francés. Para Navarro, la llegada del talentoso sprinter quitará presión a él mismo y a sus compañeros. “Teníamos un buen grupo estos años, el problema era que no teníamos gente ganadora. Y ahora han apostado fuerte por Bouhanni, un gran velocista de presente y seguro, y se ha hecho un equipo en torno hay él, aunque hay otros corredores, de tipo escalador como yo, que esperamos dar la talla. La llegada de Bouhanni nos va a quitar bastante presión porque el equipo va a estar cubierto”, reconoció el español.

Dani Navarro tuvo que abandonar el Tour de Francia 2014 en la 13ª etapa envuelto en una enorme tristeza. Tras recuperarse, volvió a competir oficialmente en la Vuelta a España y firmó una magnífica actuación. El ciclista asturiano se quitó la espina de la Grande Boucle y además de ganar una etapa, fue décimo en la clasificación general. “El Tour es la carrera que más me gusta. Este año había llegado en muy buena condición y por eso marcharse así para casa me entristeció mucho hasta tal punto que no me apetecía entrenar pero fueron dos o tres días, después me mentalicé para la Vuelta. Y el haber hecho solo 13 etapas me dio un punto muy bueno en la Vuelta, no estaba fatigado y pude trabajar bien en casa, lo que me dio un nivel muy alto. No solo fue ganar la etapa y acabar décimo, sino que sobre todo me quedó el buen sabor de boca de estar en el grupo de elegidos y atacando. Eso me ha quedado grabado: quedar ocho corredores a ese nivel y arrancar para intentar ganar es muy importante para mí”, comentó.

Ganar una etapa en el Tour de Francia sería la culminación a una trayectoria siempre ascendente. En 2015, triunfar en la carrera francesa volverá a ser el principal objetivo de Navarro. “Ya hemos hecho top ten en el Tour y la Vuelta y he ganado una etapa en la Vuelta, solo queda la etapita en el Tour. Yo creo que va a ser el objetivo del año: hacer un buen Tour que nos viene muy buen, con etapas que se ajustan a mis características. Sin dejar de lado la general, como en la Vuelta, el objetivo sobre todo va a ser intentar ganar una etapa. El resto del Tour me beneficia a mí y a los escaladores”, admitió Navarro.

Para ello, tendrá que codearse con corredores del nivel de Quintana, Nibali, Contador o Froome. El asturiano reconoce que llegar a superarles es casi imposible, pero con trabajo y progresión, puede conseguir estar cerca de ellos. “Es muy difícil porque son grandísimos corredores, los mejores del mundo. Cada año mejoro un poco; vamos a intentar progresar un poco más. Tengo 31 años, pienso que es una edad idónea. Yo creo que se puede; si progresamos un poco más, igual estamos no para ganarles, pero sí más cerca de ellos que es casi lo más difícil que hay. Estaría muy bien. Sabemos que Quintana, Froome, Alberto o Nibali son los mejores del mundo y que es muy difícil, pero vamos a intentar trabajar bien y si progresamos un poco más ya no queda tanto. Hay mucho trabajo por delante”, dijo el de Cofidis.

Dani Navarro aterrizó en las filas del conjunto Cofidis en 2013. Esta nueva campaña será la tercera en el equipo rojo. Para Dani, es el equipo perfecto. “Estoy muy contento en el equipo porque me valoran mucho y cuentan conmigo. Puedo elegir calendario… Es un equipo perfecto, que corre muy buenas carreras. Este año incluso igual hacemos el Giro. Para mí es importante estar a gusto en un ambiente así y me gustaría seguir muchos años aquí”, explicó el asturiano.

A pesar de sentirse tan bien en la escuadra francesa, cuando por aquel entonces abandonó Team Saxo Bank de su amigo Contador, Navarro tan solo firmó por una temporada. Tener contratos cortos es, para él, un aliciente más para conseguir buenos resultados. “Es un estímulo. Hay que intentar hacer las cosas bien y esperar no tener mala suerte. Me pasó este año. Menos mal que lo solucioné en la Vuelta. En Catalunya, las clásicas y el Tour estuve malo, menos en Andalucía, Dauphiné y Vuelta… Es un poco riesgo. Espero hacer una buena temporada y seguir en Cofidis. El ciclismo está en horas muy bajas y se están quedando ciclistas muy buenos en la calle”, admitió.

Como muchos otros ciclistas, la meteorología marcará su lugar de entrenamiento. Dani Navarro desea entrenar en Gijón, su casa, pero si el tiempo no le respeta, pondrá dirección a Marbella para rodar junto a su compañero de equipo Luis Ángel Maté. “Estoy siempre pendiente del tiempo. Si veo que va a venir una semana mala, intentaré entrenar abajo, me voy a Marbella con Maté. Aunque ahora me gustaría estar aquí en casa al máximo, es importante para mí, porque a partir de enero no voy a estar mucho con el inicio de las concentraciones y la competición. Quería evitar marchar ahora pero está claro que si viene mal tiempo tendré que irme”, explicó el de Cofidis.

Por último, Dani Navarro explicó detalladamente a Biciciclismo su calendario para la temporada 2015. “Para empezar, Murcia, Almería y Ruta del Sol. El año pasado casi gano en Cabra, hace dos años gané en Murcia. Me gustaría hacer un buen principio de año y dar un buen nivel, sabiendo que las primeras parte del año no estoy como en las segundas. Luego haré la París-Niza, si es un poco más dura que el año pasado, que parece que sí; en principio me saltaría Catalunya porque viene muy seguido y sí me gustaría hacer País Vasco, que es una vuelta que me gusta mucho. Las tres seguidas son demasiado. Y para terminar el primer ciclo, Flecha y Lieja. El año pasado estaba en una buena condición pero un virus me afectó justo antes de las dos carreras y no acabé ninguna. Después, Dauphiné antes del Tour de Francia, y la Vuelta a España si estoy bien” acabó Navarro.