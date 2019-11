Pedaladas diarias: 20 de noviembre

El ciclismo no cesa en su actualidad diaria y, a pesar de que la mayoría de ciclistas siguen de vacaciones, VAVEL les trae las noticias más importantes del día en formato de breves. Entre ellas aparecen el fichaje de Jack Haig por Orica GreenEDGE, la confirmación de plantilla del OPTUM Continental o el futuro de Samuel Sánchez.

Michel Valgren: "La Vuelta fue una gran experiencia"

El danés del equipo Tinkoff-Saxo puede darse por satisfecho después de completar su primera temporada como profesional. Venció el título del Campeonato Nacional danés y la Vuelta a Dinamarca, por lo que ha sido en su país donde ha demostrado que es un ciclista de futuro. Ha completado 80 días de carrera, algo elevado para un nuevo profesional: "80 días de carrera suena fuerte, pero me sentí muy bien al final de temporada, así que estoy muy contento. Sobre todo me sentía bien después de la Vuelta, y es impresionante porque era mi primera Gran Vuelta", comentó a Café Roubaix.

Su primera victoria llegó en el Campeonato Nacional de Dinamarca, y más tarde en el Tour de Dinamarca: "Fue realmente genial ganar el Campeonato Nacional. Me dio confianza en mí mismo para el futuro y es genial viajar con el maillot nacional por todas las carreras hasta el próximo año. Ganar en casa es uno de los mayores resultados por ahí para un danés y ante una gran multitud", finalizó el corredor danés.

Jack Haig, otro nuevo talento para el Orica GreenEDGE

El equipo WT Orica GreenEDGE sigue a la búsqueda de las nuevas promesas australianas de ciclismo, y ha confirmado que Jack Haig (1993) correrá para las filas del equipo australiano, según ha confirmado Avanti Racing, su actual equipo. Esta es la tercera incorporación del equipo de Neil Stephens tras Adam Blythe y Magnus Cort Nielsen.

El joven de 21 años debutará en agosto de 2015 como stagiere y se incorporará al equipo australiano en 2016 y 2017, al igual que hizo Caleb Ewan este año. Haig ha completado una regular temporada, acabando 17º y siendo mejor joven en el Tour Down Under, 3º en el Herald Sun Tour, 2º en el Tour Alsace, 12º en el Tour del Porvenir y 67º en el Mundial, entre otros buenos resultados.

Van Avermaet, nombrado mejor ciclista belga del año

Greg Van Avermaet, corredor del equipo BMC Racing Team, fue galardonado este miércoles con el premio "Vélo de Cristal", que se entrega por el diario belga Het Laatste Nieuws al mejor ciclista del año. La votación del premio es decidida por 108 votantes, entre los que están periodistas, exclistas o diversas asociaciones del ciclismo belga. El corredor belga ya recibió el título de "Flandrien del año".

Van Avermaet ha sido el vencedor del premio con 636, por 470 de su compañero de equipo Gilbert y 400 de Tim Wellens (Lotto Belisol). Además, Dylan Teuns y Iljo Keisse han sido nombrados como mejor joven y mejor gregario respectivamente.

Simon Jones formará parte del equipo personal de Sky

Simon Jones, que hasta ahora formaba parte del equipo ciclista británico, formará parte del equipo Sky a partir del mes de enero. Su función será la del cuidado de apoyo al rendimiento y la innovación. En Sky se encontrará con Dave Brailsford, director del equipo, que ya era director cuando Jones corría para el British Cycling.

La salida de Simon fue una sorpresa en su momento, ya que en 2004 fue nombrado por UK Sport como Entrenador del Año. Se debió a una gran discusión con el ciclista Mark Cavendish, quien reconoció que él y Jones tuvieron algunos enfrentamientos en los campos de entrenamiento de Mallorca y Perth.

El Optum Pro Cycling confirma su plantilla para 2015

El equipo Optum Pro Cycling presented by Kelly Benefit Strategies continental de Estados Unidos confirmó este miércoles su plantilla para la temporada 2015 formada por catorce corredores, con las principales novedades de Guillaume Boivin (Cannondale) y Philip Gaimon (Garmin-Sharp). Ryan Anderson, Jesse Anthony, Guillaume Boivin, Phil Gaimon, Brad Huff, Pierrick Naud, Will Routley, Bjorn Selander, Tom Soladay, Curtis White, Michael Woods, Eric Young, Tom Zirbel y Scott Zwizanski son los 14 ciclistas que vestirán el maillot del equipo estadounidense.

El Tour de California, el Tour de Utah o el USA Pro Challenge, además de los Nacionales, todas estas carreras en suelo estadounidense, serán sus objetivos para la próxima temporada, sin olvidar que competirán en Europa en la primavera.

Samuel Sánchez rechaza la oferta de renovación de BMC

El ciclista de BMC, Samuel Sánchez, no formará parte de la plantilla del equipo estadounidense para la temporada 2015. El jefe de prensa del BMC ha explicado a CyclingTips que “Samuel ha decidido no quedarse en el equipo y nosotros lo respetamos”. Esto confirma que el equipo BMC ha ofrecido la renovación al asturiano pero que éste no ha decidido aceptarla.

“Cualquier decisión que tome va a ser por mí mismo. Si quiero seguir corriendo lo haré porque tengo dónde y si no ya tomaré otras decisiones, pero no me he parado a pensar en nada aún. No tengo prisa”, declaró Samuel a Ciclo21 hace unas semanas.

La Pomme Marselle 13 cambia de nombre

El equipo continental francés La Pomme Marselle 13 cambiará de nombre la próxima temporada. Debido al acuerdo con el fabricante de bicicletas KTM, el nuevo nombre del equipo francés será Team Marseille 13 KTM. Hasta ahora su suministrador de bicicletas era CKT.

Este año, el bloque francés ha obtenido ocho victorias, siendo las más importantes la general del Tour de Hainan con Julien Antomarchi o el Tour de Taiwan con Remy di Gregorio. El fichaje estrella para la próxima temporada es el del lituano Ignatas Konovalovas, que estaba en el MTN Qhubeka.

Valverde, primer ganador de los Premios BIBE Ciclismo 2014

Alejandro Valverde ha sido uno de los premiados en la primera edición de los Premios BIBE al Ciclismo. BIBE es la nueva feria de la bicicleta que se celebrará los días 28, 29 y 30 de noviembre en el BEC. Su carácter será anual y han formado parte del jurado ex corredores como Miguel Indurain, Óscar Freire o Joxean Fernández 'Matxin'.

Los premios se entregarán el próximo sábado 29 a las 19:30 en BIBE. Además de Alejandro Valverde, corredores como Ion Izaguirre (Movistar), Belén López, Imanol Estévez, José Antonio Hermida o la Fundación Contador también serán premiados en otras categorías.

