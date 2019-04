Ivan Santaromita: "Seguramente iré a la Vuelta a España"

El italiano ha vivido una temporada que seguro que pronto querrá olvidar, ya que ha abandonado en la mayoría de carreras en las que ha tomado partida como el Giro de Italia, la Vuelta a España o la Dauphine-Libere. A parte de eso, consiguió terminar vigésimo en la Tirreno-Adriático, decimoctavo en el Tour de Oman y décimo en el Campeonato Nacional de Italia en Ruta, en el cual defendía título.

"No he tenido suerte esta temporada"

El corredor del Orica-GreenEDGE está bastante decepcionado de no haber podido defender el maillot de campeón nacional de Italia, el cual fue a parar a manos de Vincenzo Nibali. "Quería honrarla, pero no tuve éxito. En el Tour de San Luis contraje un virus, el Giro de Italia no acabé de entrar en juego y en la Vuelta a España me caí y me rompí un dedo. No he tenido suerte esta temporada", comentó en una entrevista a Tuttobici.

De cara a la próxima temporada, el italiano tiene claro que no se planteará objetivos pensando en ir carrera a carrera, para así no poder decepcionarse. "Cuando vas al detalle, se suele ir todo al traste. Honestamente, sólo espero tener buena salud y un poco más de suerte que la que he tenido esta pasada temporada", afirmó.

Para la próxima temporada, la mayoría de compañeros de su equipo ya tienen planificadas las primeras carreras entre el Tour Down Under, Tour de Oman y el Tour de Qatar. "La próxima semana me reuniré con el equipo en Saint Moritz y definiré un programa. Empecé a correr hacia marzo, por lo que estoy tomándomelo con un poco más de tranquilidad que los últimos dos años. En los primeros meses el equipo va a estar involucrado sólo en el Tour Down Under, Tour de Qatar y Omán, los chicos se alinearon en estas tres carreras que empiezan todos en marzo. En enero voy a ir a la concentración de entrenamientos con el equipo en España, después quince días en febrero tenemos previsto un entrenar en Sudáfrica", desveló.

"El programa depende del equipo"

A pesar de eso, su planning de carreras estará girando en torno a los líderes del equipo. "El programa también dependerá del equipo, que este año va a apoyar a los jóvenes con talento, como Esteban Chaves y los hermanos Adam y Simon Yatesa los que voy a tratar pasar mi experiencia. Seguramente iré a la Vuelta", concluyó.