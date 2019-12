Nairo Quintana: "Ya no soy una sorpresa, soy un favorito más"

La última temporada, estuvo marcada de manera bipolar, ya que el primer gran objetivo de la temporada se cumplió con creces, el cual llevaba al colombiano a imponerse en el Giro de Italia, mientras que el segundo no tenía tan buen color ya que en la búsqueda por imponerse en la Vuelta a España, dos caídas le privaban de conseguirlo obligándole a abandonar.

"Ahora soy un favorito más"

Con el pasado Giro de Italia, otros objetivos van apareciendo en la mente de Quintana. "El listón está bastante alto, cada vez más, y es más difícil, pero me preparo para seguir creciendo. Esa era la idea principal desde que llegamos a este equipo. Tan pronto no me lo esperaba. Ahora bien, tenía un buen pálpito y sabía que podía hacer cosas muy buenas después de ganar el Tour de Porvenir en 2010 y otras carreras profesionales que gané antes", comentó en una entrevista recogida por Biciciclismo.

Nairo tiene claro que pasar en el anonimato no es factible para él en las carreras, ya que su rueda es una de las que se siguen. "La sorpresa se quedó atrás. Ahora soy un favorito más, como cualquier otro que ha ganado una vuelta de tres semanas. Ya no se puede ocultar nada. Antes podía atacar o hacer lo que quisiera y nadie se movía. Ahora que he subido de estatus no puedo hacer tonterías, sino que tengo que ir muy serio a las carreras porque tengo una responsabilidad y a un equipo por detrás, y tengo que responder", afirmó.

Movistar Team apoyará la próxima temporada en bloque al colombiano, algo que no le da presión, ya que además de eso las caídas sufridas en la pasada Vuelta a España están olvidadas. "Yo me lo tomo con tranquilidad. Sí trato de hacer las cosas bien y tengo detrás un buen equipo y eso me da confianza. No me obsesiono absolutamente por nada. La caída en la Vuelta a España fue un descuido y algunos factores que provocaron esa caída. No le he cogido miedo a los descensos", confirmó.

"Estamos pensando en hacer carreras en pavé para luego combatir la del Tour"

El fracaso es algo a lo que muchos no se acostumbran, pero Nairo tiene claro que lo ha asumido. "Lamentablemente uno no se prepara del todo para eso. Tienes que estar preparado si pasa, y si no pasa, fabuloso. Son situaciones que uno no prevé y que te pueden afectar más porque uno no las espera y no está preparado. Muchas veces nos hemos dados cuenta que algunas veces no gana el mejor, el más fuerte de piernas, sino muchas veces el más inteligente. Justamente eso pasó en el Giro. Supimos pasar los malos ratos, fuimos fuertes de cabeza, mantuvimos siempre el deseo de ganar, y nos salió bien", desveló.

Para la próxima edición del Tour de Francia, el colombiano partirá como uno de los máximos favoritos. "Es un recorrido que me favorece mucho, con algún obstáculo que hay que pasar, aunque es para todos. La etapa del pavés es una etapa en la que hay que estar muy atento y hay que ir muy preparado para evitar caídas y que te pillen en una mala posición. Estamos pensando si hacemos algunas carreras antes de preparación. Mi hermano algo me ha comentado sobre que disputará este año Flandes y Roubaix, pero no es lo mismo; hay que ir y ver el pavés", comentó sonriente.

Para terminar, Nairo no descarta participar en los Juegos Olímpicos de Rio 2016. "Lla idea es hacer una preparación cara a 2016. La carreras de los Juegos 2016 carrera que quisiera hacerla bien, qué más orgullo que poder ganar. Desde la Federación acordaron estar más atentos y sobre todo fortalecer toda la formación del país", concluyó.