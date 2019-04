Pedaladas diarias: 27 de noviembre

Este 27 de noviembre viene cargado de noticias en torno a la actualidad ciclista. A parte del nuevo escándalo de dopaje en el filial de Astana, de los rumores sobre la Vuelta a España y de ese nuevo proyecto de financiación ciclista llamado Velón, hay otras muchas noticias que tratamos en formato de breves. Milán - Sanremo vuelve a su meta habitual en Vía Roma; Orica renueva su patrocinio con la formación que dirige Neil Stephens; Rui Costa tendrá a su hermano Mario en Lampre; un Lampre que ha anunciado la contratación de dos nuevos técnicos; Duarte desmiente que su salida de Colombia sea segura; la Vuelta a Murcia presentó su recorrido; Plouay pretende cambiar de formato; Konig incendia su Twitter sobre los casos de dopaje en Astana; y para acabar, la presentación del maillot retro de RusVelo.

Vía Roma regresa a Milán - San Remo

La llegada tradicional del primer Monumento del calendario volverá en 2015. Y es que las obras Vía Roma alejaron la meta de la Milán - San Remo hasta Lungomare Italo Calvino. Tal y como anunció San Remo News en la jornada de ayer, los organizadores de la Classicissima, RCS, y el concejal de deportes, Eugenio Nocita, han llegado a un acuerdo para llevar MSR a su meta habitual.

La última vez que la Classicissima acabó en Vía Roma fue en 2007 con victoria del español Óscar Freire. Las obras en la avenida más conocida de San Remo fueron objeto de críticas por parte de comerciantes que vieron como la clásica ciclista también se unía a su sentimiento contrario a estas alteraciones.

Leopold Konig incendia en Twitter

El ciclista checo, flamente fichaje del Team Sky para la temporada 2015, hacía un comentario sobre los casos de dopaje en el filial de Astana Team encendiendo las redes sociales en ese sentido:

La traducción al castellano sería la siguiente: "¿Qué está pasando en Astana? ¿Quién será el próximo? Quiero creer que son cosas individuales". El checo ponía en duda la "legalidad" del equipo y, con un tono irónico, dejaba caer que podría haber más casos en el futuro. Ya son cinco los positivos del equipo kazajo en 2014 algo que está comprometiendo su viabilidad en el World Tour y hasta dejando dudas sobre el Tour de Francia conseguido por Vincenzo Nibali.

Orica renueva su patrocinio

La empresa de tecnologías australiana Orica ha renovado por dos años su compromiso con el Orica-GreenEdge, incluyendo también el patrocinio del equipo femenino Orica-AIS. El primer ministro australiano decidió reunir a algunos de los pesos pesados del equipo aussie, encabezados por Simon Gerrans, para un entrenamiento matutino por las calles de Canberra, para celebrar el acuerdo con la empresa Orica.

Gerrans: "Son un gran patrocinador para el equipo"

El propio Simon Gerrans se mostraba muy contento con esta renovación: "Es una noticia fantástica el haber prolongado el contrato con Orica. Son un gran patrocinador para el equipo y hemos dado algunos pasos importantes junto con ellos estos últimos años. Todos esperamos conssguir aún más con ellos en los próximos dos años". También se mostraba contento el dueño del equipo, Gerry Ryan: "Estamos encantados de renovar nuestro acuerdo de patrocinio con Orica. La compañía ha sido el socio ideal, ayudando a poner al equipo en el mapa en el ciclismo profesional. Hemos recorrido un largo camino gracias al apoyo de Orica".

Rui Costa tendrá a su hermano muy cerca en 2015

Y es que el mayor de los hermanos Costa, Mario, ha fichado por Lampre-Merida con la intenció de apoyar a su líder y hermano. El excampeón del mundo no ha tenido una buena temporada pero en 2015 tendrá un gran apoyo dentro del equipo. Gran alegría para el portugués que lo anunciaba de esta manera en su Facebook personal:

"Esta es la mejor noticia que podía dar: mi hermano, Mario Costa, viene conmigo al Team Lampre Mérida. Será muy bueno volver a ser compañero de mi hermano. Será una gran ayuda para mí y para todo el equipo. Sé muy bienvenido, hermano. Buena suerte a esta nueva etapa de su vida y ¡felicidades!".

Los hermanos Costa | Fuente: Radio Onda Viva.

Un año mayor que su hermano, Mario Jorge Costa nació en Póvoa de Varzim y ha basado su carrera en equipos portugueses: Benfica, en 2008 donde coincidió con su hermano, Barbot, en 2009 y 2010, élite, en 2011, y OFM en los dos últimos años. En 2011 se proclamó subcampeón de Portugal lo que le valió para fichar por el mencionado OFM, uno de los mejores equipos lusos. Su papel será meramente de gregario y trabajador al servició de su hermano Rui Alberto. Él mismo reconocía su rol tras anunciarse este nuevo fichaje: "Será emocionante luchar por apoyar mi hermano Rui en sus intentos de lograr los mejores resultados".

Dos nuevos técnicos para Lampre

Siguiendo con el equipo italiano, Brent Copeland ha anunciado, a través de un comunicado, el fichaje de dos nuevos técnicos para su staff. Uno, Philippe Mauduit, salió de Tinkoff tras la renovación técnico que llevó a cabo Oleg Tinkov hace algunas semanas. El otro, Mario Scirea, 'obligado' a marcharse de Cannondale ante la inminente fusión de su equipo con Garmin. Estos dos se unen así a los cinco directores deportivos que comandaron Lampre la pasada campaña como son Orlando Maini, Marco Marzano, Simone Pedrazzini, Daniele Righi y Bruno Vicino. El equipo comenzará a planificar el 2015 en Darfo, a primeros de diciembre.

Fabio Duarte: "No he decidido si me voy o no del Team Colombia"

A pesar de la declaraciones en la jornada de ayer en las que el colombiano decía dejaba entrever su inminente marcha del Team Colombia, el de Facatativá ha desmentido que su salida del conjunto capitaneado por Claudio Corti esté asegurada. "No he decidido si me voy o no del Team Colombia. Tengo una muy buena oferta de otro equipo, pero Claudio Corti me hizo otra y lo estudiaré con mi mánager", aseguró Duarte en declaraciones al medio colombiano El Tiempo.

Aunque ayer reconocía que estaba buscando equipo para el año que viene, el colombiano ha aseverado que debe hablar con Claudio Corti para tomar una decisión. "La oferta que tengo es buena, pero no he firmado nada. Con Corti hablé y me hizo una propuesta. Estoy esperando conversar con mi mánager en los próximos días", sentenció.

La Vuelta a Murcia presenta su recorrido

El recorrido de la XXXV Vuelta a Murcia ha sido desvelado en la mañana de hoy en una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Mazarrón. Precisamente en esa localidad se dará la salida, el próximo 14 de febrero, para una carrera que pasará por las ciudades más importantes de la región como Cartagena o Murcia además de importantes ascensiones como Sierra Espuña o Alto del Cedacero antes de la definitiva ascensión al Castillo de Lorca, meta de los dos últimos años.

Ya se ha confirmado la presencia de cuatro formaciones World Tour, además del habitual Movistar Team para una carrera que pasó a ser de un solo día en 2013, debido a los problemas económicos actuales. Desde que la carrera se disputa a una sola etapa los vencedores han sido Dani Navarro y Alejandro Valverde pero en su palmarés brillan otros nombres como los de Perico Delgado, Miguel Indurain, Melchor Mauri o Marco Pantani.

El GP de Plouayse reinventa

Las reformas propuestas por la UCI están provocando que las carreras menores, incluidas en el World Tour, intenten llevar a cabo fórmulas para seguir estando en la máxima categoría tras esos cambios. Y es que la reducción del número de carreras de esta primera división del ciclismo es un hecho que ocurrirá en el futuro. Por ello, el organizador de la prueba bretona, Jean-Yves Tranvaux, ha ideado un nuevo formato para el GP de Plouay, con salida y meta en la ciudad bretona, que se iniciaría en 2016.

Chavanel se impuso en la edición 2014 | Fuente: Ouest France.

"Si queremos permanecer en el World Tour debemos mostrar nuestra buena voluntad"

La idea es atraer a los mejores ciclistas del planeta y aumentar la masa social de seguidores de la prueba debido a la presión de la UCI. "La UCI nos ha llevado a tomar esta decisión, en especial para ofrecer la máxima exposición de Bretaña en la televisión y aumentar el número de espectadores", reconocía el francés quien se mostraba seguro de poder convencer a la UCI para seguir en el calendario: "Si queremos permanecer en este nivel debemos mostrar nuestra buena voluntad. Pensamos que Bretaña, con su gran historia del ciclismo, merece su lugar en este nuevo calendario". En los últimos años esta carrera se ha convertido en objetivo de grandes rematadores del pelotón como Simon Gerrans, Matthew Goss o Sylvain Chavanel aunque aún faltan las grandes estrellas del panorama internacional y los mejores velocistas para completar una participación de ensueño.

Nuevo maillot retro para RusVelo

El conjunto ruso ha decidido recordar al ciclismo de los 60, 70 y 80 de su país con una equipación retro. Maillot rojo y pantalón negro. El conjunto dirigido por Heiko Salzwedel se ha asentado como equipo Profesional Continental y en 2014 logró 24 victorias, todas ellas en el Asia Tour, con hombres como Sergei Lagutin, Ilnur Zakarin, Igor Boev o Serguei Firsanov.