Pedaladas diarias: 28 de noviembre

El ciclismo no cesa en su actualidad diaria. Los ciclistas ya están entrenando para prepararse de cara a la temporada 2015, que empieza en el mes de enero. VAVEL les trae las noticias más importantes del día en formato de breves. Entre ellas, el fichaje de Kohler por el Drapac, la despedida de Iván Velasco o el nuevo maillot del MTN-Qhubeka.

Kohler, nuevo fichaje del Drapac

Martin Kohler, de 29 años, será nuevo corredor del equipo Drapac Continental Cycling. El suizo, que llevaba siete temporadas en BMC, abandona la escuadra norteamericana para enrolarse en las filas del conjunto continental australiano.

"Siempre me he sentido cómodo en Australia y he oído hablar del Drapac Professional Cycling muchas veces. Sólo he oído cosas buenas, así que cuando me enteré de que había una posibilidad sólo tenía que agarrarla. Estoy muy emocionado por unirme al equipo", comentó el suizo.

Iván Velasco abandona el Caja Rural y se retira

Iván Velasco, hasta esta temporada ciclista del equipo Caja Rural-Seguros RGA, ha decidido colgar la bicicleta y retirarse del deporte de las dos ruedas. Profesional desde el año 2006, Iván corrió hasta la pasada temporada para el equipo Euskaltel-Euskadi, hasta que debido a la desaparición del equipo vasco firmó por una temporada en Caja Rural. Estas son algunas líneas de su comunicado:

"¡Hasta pronto! Ha sido un año duro para mí. Ha sido duro ir viendo día a día que no voy a poder volver a competir, pero es así, la lesión en la cadera ha sido más grave de lo que yo quería reconocer en un principio. He tenido muchas lesiones durante mi carrera profesional y pensé que esta sería como las demás. Pensé que podría recuperarme y volver a estar al cien por cien. Por desgracia esto no es así, me ha costado mucho aceptarlo, pero como una vez leí, “el tiempo no cura nada. Solo te acostumbra a la idea de que algunas cosas están cambiando y que debes aceptarlo. Y aquí estoy aceptando en estas líneas que se acabó para mí ser ciclista profesional".

La crono de la Vuelta 2015 se disputará en Burgos

La ciudad de Burgos acogerá la contrarreloj larga de la Vuelta a España 2015. La 17ª etapa, que será el 9 de septiembre, se disputará por las calles de la ciudad burgalesa. Además, la ciudad también negocia acoger el día anterior, que es de descanso, y la salida de la siguiente etapa.

Según anunció hace unos días Javier Guillén, organizador de la Vuelta, la contrarreloj será de entre 35 y 40 kilómetros, con un perfil llano. "La presencia de Burgos en la carrera es mucho más ambiciosa y las negociaciones apuntan a que la capital acoja el día de descanso el 8 de septiembre y la salida de la jornada del día 10 de septiembre. Esto provocaría la estancia de la caravana de la carrera durante dos días y tres noches", revela "El Diario de Burgos".

MTN-Qhubeka cambia su maillot para la próxima temporada

El conjunto sudafricano MTN-Qhubeka p/b Samsung presentó en la tarde de este jueves el maillot que llevará para la temporada 2015. Este maillot apuesta por la innovacion, al ser poco habitual que un equipo ciclista utilice un kit a rayas verticales. Sus colores serán el negro y el blanco de la marca Castelli.

Sebastián Haedo ficha por el Jamis-Hagens Berman

El ciclista Sebastián Haedo se ha convertido en nuevo fichaje del equipo Continental Jamis-Hagens Berman. El argentino, tras pasar cinco años en el extranjero, tendrá como objetivo principal las carreras de Estados Unidos, como son el Tour de California, el Tour of Utah o el USA Pro Challenge.

El director del equipo, Sebastián Alexandre, ha mostrado su satisfacción por la contratación de un ciclista de su prestigio. "Queríamos un velocista como él para el próximo año y hemos sido capaces de llegar a un acuerdo lo antes posible. Sebastián no es un velocista puro, pero él es muy rápido, y su especialidad está en los grupos reducido de entre 30 y 50 ciclistas".

Linus Gerdemann hace análisis de la temporada 2014

Tras un año lejos de las carreteras, el ciclista alemán reapareció en 2014 para correr en las filas del MTN-Qhubeka, pero no tuvo mucha suerte debido a problemas de salud. Gerdemann, de 32 años, está satisfecho con su vuelta al ciclismo. "Encontré mi forma muy rápido, empecé bien la temporada en Gabón, donde acabé quinto en la general", comentó a radsport-news.com.

El mayor logro del ciclista alemán en este 2014 ha sido la victoria en la etapa reina y el maillot de la montaña en el Tour de Azerbaiyán, allá por mayo. Tras los problemas de salud, Linus comenzó a planificar la Vuelta a España, pero debido a sus problemas con la dirección del equipo no fue seleccionado para la ronda española. "Después de los campeonatos alemanes estaba claro que querían un nuevo director en MTN y que teníamos que ir por caminos separados. Eso es probablemente la razón por la que no me seleccionaron para la Vuelta", dijo Gerdemann.

Manuel Belletti correrá para Neri-Sottoli Ale'

Manuel Belletti, hasta esta temporada en el Androni Venezuela, correrá la próxima temporada en las filas del Neri Sottoli Ale'. El ciclista italiano anunció la firma de contrato por medio de su Twitter oficial. El italiano de 29 años es ciclista profesional desde la temporada 2008 y ha obtenido nueve victorias en su carrera deportiva como profesional. Esta temporada ha vencido una etapa del Tour du Limousin, y entre sus victorias consta una etapa del Giro de Italia en el año 2010.

Alemania se replantea la emisión del Tour de Francia

La cadena televisiva alemana ARD, que pertenece al Estado, se está replanteando la emisión del Tour de Francia para el año 2015 tras negarse a emitir en directo las etapas de la ronda francesa desde 2012, debido a los escándalos de dopaje en el ciclismo. La decisión final será tomada a finales de este año, según comentó este miercoles Lutz Marmor, presidente de la ARD.

Desde hace dos años ARD y ZDF, las dos principales emisoras alemanas, dejaron la emisión en directo de la mejor ciclista del mundo tras los casos de dopaje, pero el director del programa de ARD, Volker Herre, cree que el ciclismo ha hecho un progreso significativo en la lucha contra el dopaje en los últimos años.