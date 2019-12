El remate de la excelencia

Se esperaba una gran carrera en el Flandriencross que tenía como una de las caras visibles y más conocidas de la organización de esta prueba belga al "rutero" Greg Van Avermaet, pero de ahí a esperar lo que finalmente ha acabado ocurriendo... Circuito cambiado, menos barro que en la pasada edición, pero mismo espíritu de emoción hasta el final. La tercera manga del Bpost Bank Trofee se ha ido hasta Hamme Zogge para brindar al aficionado uno de los mejores momentos de la temporada hasta el momento, con dos protagonistas que aún no tienen edad de élites pero que ya han demostrado que pueden brillar, y ganar, en esa categoría.

Wout Van Aert y Mathieu Van der Poel siguen demostrando que pese a sus 20 años pueden medirse (y ganar con claridad) a los mejores del barro en la actualidad. Hoy, en Hamme Zogge, ambos han podido brindar al aficionado uno de esos duelos que no se olvidan fácilmente, después de realizar una última vuelta de auténtica potencia y lucha, que ha tenido a Philippe Walsleben un espectador de lujo. Se hizo corto el último giro, entre la velocidad de ambos ciclistas y el disfrute que estaban brindado a cualquier aficionado que viese la prueba, y que tuvo en el sprint final el éxtasis de una gran actuación.

Van Aert muestra sus cartas

Desde el inicio se supo que la carrera iba a ser dura, no por el circuito, que no presentaba dificultades reseñables a hacer diferencias desde el primer momento, sino por el ritmo impuesto desde la salida. El descanso de ayer en Milton Keynes permitió a Wout Van Aert (Vastgoed Service - Golden Palace) liderar los primeros metros junto a Kevin Pauwels (Sunwweb Napoleon Games), motivado tras la victoria de ayer en la Copa del Mundo, y Tom Meeusen (Telenet - Fidea). A quien no se le vio fue a Vantornout, un seguro en las salidas y al que le tocó remontar en la primera parte del circuito.

Van Aert no quiso una carrera lenta, y aceleró el ritmo desde el inicio para consolidar un primer grupo en cabeza y seleccionar sus unidades para evitar la permanencia de aquellos que podían hacer peligrar su victoria. No lo consiguió. Lejos de cortar el grupo, tuvo un problema mecánico que le hizo caerse casi hasta la cola del grupo, dejando la cabeza de carrera en manos de sus rivales, que no se pusieron de acuerdo para seguir el ritmo del belga. El corte provocado por el fallo del belga creó sin querer un grupo destacado y formado por Van der Haar, Meeusen y Pauwels que, lejos de colaborar, dejaron pasar la oportunidad de marcharse desde el inicio de la prueba.

La resurección de Vanthourenhout y la sorpresa de Adams

Era Sven Vanthourenhout (Crelan - Euphony) quien asumía la responsailidad con sólo dos vueltas disputadas, que volvía a rendir como en sus mejores años. No convencía esa apuesta a Van der Poel (BKCP - Power Plus), que volvía a incrementar el ritmo, no queriendo que la velocidad media bajase. Todos respondían al movimiento del holandés, queriendo hacer un ataque de ritmo para forzar a sus rivales antes que un ataque explosivo para marcharse al instante. Las curvas hacían su trabajo de frenada y la explosividad de holandés y belga (era Tom Meeusen el que iba a su rueda) tuvieron la posibilidad de abrir hueco en una de las zona más complicada del trazado belga.

Vanthourenhout volvió a aparecer en una prueba entre los mejores, pero en la parte decisiva desapareció Pese al esfuerzo de Van der Poel, el grupo seguía compacto y era aún grande. Se apartó para buscar colaboración y la encontró en la figura de Van Aert, quien había encabezado la prueba desde la salida y que se había refugiado en la parte trasera del grupo para saltar cuando la carrera se pusiese seria. Encontró en Van der Haar la ayuda necesaria para enfilar el grupo y casi lograr el corte. Vanthourenhout no respondió al ritmo propuesto por el holandés del Giant Shimano y cuatro hombres consiguieron una pequeña renta (el propio Van der Haar, Nys, Van Aert y Meeusen), que los Sunweb Napoleon quisieron cerrar.

Jens Adams (Vastgoed Service - Golden Palace) también consiguió entrar en ese selecto grupo de cinco corredores, y nada más contactar en la recta de meta, lanzó un ataque para conseguir una renta fácil y tener su momento de gloria en la prueba. Sven Nys, que sabía de la peligrosidad del hueco del ciclista del VastgoedService, lideró la persecución sin pensárselo. Los esfuerzos de Nys los continuó Van Aert, en un movimiento algo extraño, con su compañero de equipo delante. Los pupilos de Niels Albert sabían lo que hacían, porque se apartó Van Aert finalizando su trabajo de "freno" y Nys volvió a la carga, en busca de volver a agrupar la carrera. Aceleraba en los tramos de bosque y frenaba en los de asfalto, buscando recuperar.

Walsleben resurge de sus cenizas

La intentona de Adams casi sorprendió a más de uno en los instantes finales de carrera Respiró el campeón belga al ver cómo le adelantaba Meeusen y poco a poco cerró el hueco con el chaval de 22 años en un abrir y cerrar de ojos. Sabía que cuanto menos tiempo estuviera delante, mejor para sus opciones de victoria. "Pues ahora me toca a mí", se dijo Van Aert. Relevaba a su compañero en cabeza e intentó irse en solitario como había hecho su compañero en las vueltas anteriores. No se rompió el grupo a pesar del ritmo rápido de Van Aert. Endiablado había sido el ritmo desde el inicio y pese a ello los ciclistas seguían aguantando, muy cerca ya de llegar a la barrera de los 50 minutos, de la barrera que dice quién está para ganar y quién está relegado a sufrir hasta acabar la carrera.

El trabajo de equipo de Van Aert en favor de Adams volvió a funcionar y el belga volvió a abrir un peligroso hueco antes de las dos últimas vueltas. Van der Haar quiso cerrarlo inmediatamente, pero rápidamente fue relevado, pero ni por Van der Poel, ni por Meeusen ni por Nys. Era Philippe Walsleben (BKCP - Power Plus) el que se iba como un tiro a por el belga del Vastgoed Service. Cazado Adams, volvió a atacar para marcharse a por la victoria, pero nadie permitió que el alemán se diese una alegría. El ritmo de caza era tan elevado que provocó el error de Meeusen que le costó al belga dejar de luchar por la victoria, después de perder mucho tiempo para volver a coger ritmo de pedaleo.

Ganando ya como los más grandes

El ritmo de Van der Poel cazó al alemán y abrió un hueco con Van Aert que eliminó las opciones de victoria de todos los demás corredores. La victoria era una lucha entre tres. Y se convirtió en una lucha de dos cuando un error del holandés cortó a Walsleben. Lo vivido entre esas curvas, con ambos ciclistas de edad sub -23 luchando por la posición, e incrementando exponencialmente el ritmo de la prueba para irse del otro, no puede contarse mediante palabras.

Cazado Walsleben, que había cabado su propio tumba con su ataque, la carrera pasó a ser cosa de dos Llegados a la última curva, llegando a meta, Van Aert volvió a demostrar que es el corredor del momento. Con una renta de cinco metros (más o menos) de desventaja, algo casi insalvable teniendo delante a un corredor como Van der Poel. Pero no hay nada imposible para el jovencísimo ciclista de Herentals, que bajó piñones, se agarró a la parte baja del manillar y empezó a dar golpes de riñón hasta alcanzar a su fundido rival mucho antes de alcanzar la línea de meta. Ante unos aficionados boquiabiertos de ver lo que acababa de pasar en menos de 200 metros, Van Aert celebró su clara y contundente victoria por delante de un derrotado Van der Poel que perdió otra oportunidad de conseguir la victoria entre los élites.

Al igual que había hecho Pauwels ante Nys en el circuito de Zonhoven y él mismo ante su compañero Klaas Vantornout en Milton Keynes. Van Aert ha logrado repetir el mismo esquema en la parte final del circuito para ganar con autoridad en la tercera manga del Bpost Bank Trofee, en una competición donde no tiene ninguna opción de ganar. El que si puede hacerlo es Sven Nys, que logró acabar a sólo ocho segundos del ganador. Un milagro necesitaría Kevin Pauwels en las restantes pruebas para arrebatarle la general, segundo en la general y a casi dos minutos de Nys al finalizar la jornada.

Clasificación de la prueba

1. Wout van Aert (Vastgoed Service - Golden Palace) 1h 03'52"

2. Mathieu van der Poel (BKCP - Power Plus) m.t

3. Philipp Walsleben (BKCP - Power Plus) + 7"

4. Sven Nys (Crelan - AA Drink) + 8"

5. Kevin Pauwels (Sunweb - Napoleon Games) m.t

6. Lars van der Haar (Giant - Shimano) m.t

7. Jens Adams (Vastgoed Service - Golden Palace) + 9"

8. Marcel Meisen (Sunweb Napoleon Games) m.t

9. Sven Vanthourenhout (Crelan AA Drink) +12"

10. Julien Taramarcaz (Coredon - Kwadro) m.t

Clasificación general del Bpost Bank Trofee

1 Sven Nys (Crelan - AA Drink Team) 03:03:00

2 Kevin Pauwels (Sunweb - Napoleon Games Cycling Team) +01:58

3 Wout Van Aert (Vastgoedservice - Golden Palace Cycling Team) +02:09

4 Klaas Vantornout (Sunweb - Napoleon Games Cycling Team) +02:10

5 Lars Van Der Haar (Giant-Shimano Development Team) +02:45

6 Tom Meeusen (Telenet Fidea Cycling Team) +02:53

7 Niels Wubben (Telenet Fidea Cycling Team) +06:13

8 Mathieu Van der Poel (BKCP - Powerplus Cycling Team) +06:15

9 Sven Vanthourenhout (Crelan - AA Drink Team) +06:21

10 Bart Aernouts (Corendon - Kwadro Cycling Team) +06:29