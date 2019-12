Entrevista. Marc Soler: "Guardar fuerzas nunca, siempre lo doy todo"

Marc Soler Giménez (22/11/1993, Vilanova i la Geltrú) es uno de los cuatro fichajes del potente conjunto Movistar para la temporada 2015. Caracterizado por una actitud siempre combativa y luchadora encima de la bici, sus buenas actuaciones en el campo amateur llamaron la atención del equipo telefónico, que no dudó en reclutarlo para apuntalar su plantilla y apropiarse de una de las grandes joyas del panorama ciclista nacional.

El joven ciclista catalán está listo para dar el salto a la máxima categoría y en plena preparación para su debut atendió amablemente a VAVEL para explicar sus sensaciones antes de afrontar el mayor reto de su trayectoria profesional.

Pregunta: ¿Cómo lleva el nerviosismo para debutar en el UCI World Tour con el actual campeón por equipos de la máxima categoría ciclista?

Respuesta: De momento lo llevo muy bien, entrenando como siempre y haciendo todo como hasta ahora. Yo creo que los nervios vendrán cuando tenga el dorsal en la espalda y esté en la línea de salida.

P: La motivación debe ser máxima, ¿ya le han comentado algo sobre calendario o planificación de la temporada?

R: Por el momento no sé nada de calendario, aunque por lo que me han comentado, empezaré en la Challenge de Mallorca.

P: Si pudiera hacer su propio calendario, ¿qué carreras del calendario UCI le gustaría disputar durante su primer año?

R: Aunque sé que es muy complicado por el hecho de ser el primer año, me gustaría correr las clásicas y sobre todo la Volta a Catalunya. Aunque en cualquier carrera que pueda correr, ya estaré contento.

P: ¿Está haciendo alguna preparación especial de cara a la próxima temporada o todavía disfruta de las 'vacaciones' ciclistas?

R: Ahora ya he comenzado con la preparación después de las tres semanas de descanso, justo al terminar el Mundial. La preparación es como la de estos años atrás en amateur: gimnasio y bici, pero con más horas de bici.

P: ¿Cuál es su día a día en una pretemporada, hace solo bici o practica otros deportes?

R: Hago gimnasio, caminatas, ciclocross, btt y algo de carretera.

P: ¿Personalmente, que cree que puede aportar al equipo Movistar?

R: Sobre todo ayudar a los compañeros, hacer todo lo que me digan y aprender día a día de los más experimentados.

P: ¿Su fichaje por el equipo Movistar ha sido un sorpresa o ya conocía su interés desde hace tiempo?

R: Conocía el interés desde el año pasado, pero siempre hay dudas, porque es el mejor equipo del mundo y que confíen en mí, que vengo del campo amateur, hace mucha ilusión.

P: ¿Ha podido hablar con Eusebio Unzué? ¿Qué espera él de su primer año?

R: He hablado con él, pero sobre lo que espera no me ha dicho nada, sobre todo que aprenda y que me vaya acostumbrando a la categoría.

P: Con sólo 20 años se ha plantado en la élite ciclista. Con los problemas de base que tiene este deporte, por mala suerte no es un caso muy frecuente. ¿Cuál es la clave de su espectacular proyección?

R: La verdad que no es muy frecuente por culpa de que faltan más equipos profesionales, pero en mi caso, que he podido dar el salto, espero seguir progresando como hasta ahora y cada año ir subiendo un escalón.

P: ¿Qué cree que hace falta para volver a relanzar la base ciclista?

R: Sobre todo más equipos profesionales que ayuden a que todos los corredores que hay en amateurs vean que pueden tener posibilidades de dar el salto.

P: ¿Será una temporada de adaptación o ya espera dejarse ver?

R: La primera temporada será de adaptación, porque es una nueva categoría, corredores con mucho nivel, carreras nuevas...

P: ¿El aumento de kilómetros de amateur a profesional es lo que le da más miedo del cambio de categoría?

R: Sí, es algo que hace respeto, porque en amateur la carrera con más kilómetros quizás tenía 160 y en profesionales pueden llegar a los 260 o incluso más.

P: ¿Le da respeto compartir plantilla con corredores de la talla de Alejandro Valverde o Nairo Quintana?

R: Quizás un poco, pero en la concentración los conoces e intercambias palabras y ya no hace tanto.

P: Se defiende muy bien en la montaña y puede hacer buenas cronos. ¿Es un corredor completo para vueltas largas o mejor para clásicas de un día? ¿Cómo se define Marc Soler encima de una bicicleta?

R: Me gustan los dos tipos de carreras. Me definiría como un corredor completo que no es ni el mejor subiendo, ni por el llano, ni por la crono, pero que siempre está allí.

P: Es conocido su espíritu competitivo en carrera. Los ataques y la combatividad son su estilo. ¿En profesionales deberá cambiar mucho estas ganas de dejarse ver y trabajar más por el equipo y guardar fuerzas?

R: Seguramente sí, pero guardar fuerzas nunca, siempre lo doy todo en la carretera.

P: ¿Qué gran carrera ciclista sueña poder ganar algún día?

R: Hombre, me gustaría ganar un Tour, pero de momento… me conformo solo con participar.

P: Además de ser ciclista, estudia un grado superior, ¿es fácil compaginar los estudios y el deporte profesional?

R: Es complicado, pero tengo la gran suerte de que los profesores lo saben y me dejan combinarlo. No me supone un gran problema.

P: Vamos un poco atrás para repasar sus inicios. Antes de empezar a rodar sobre una bicicleta, practicaba fútbol y el ciclismo no le gustaba mucho. ¿Cuál fue el motivo de este cambio tan radical?

R: Pues la exigencia. Practicaba fútbol para pasarlo bien y eran demasiado estrictos. Un compañero de equipo que lo había dejado y practicaba ciclismo en el VeloSprint me dijo que lo probara. Fui y me encantó. El ambiente, los compañeros, ir en bici y sobre todo, la merienda de después del entrenamiento.

P: ¿Sus primeras pedaladas fueron en el VeloSprint Vilanova, como recuerda sus inicios?

R: Muy divertido y muy buen ambiente con los compañeros. No había ninguna presión de ningún tipo e íbamos a pasárnoslo bien. Yo creo que esto es lo que me enganchó de la bicicleta.

P: Pasaste por Club Ciclista Mollet, Huesca la Magia y al final en el equipo Lizarte. ¿Ha vivido siempre en Vilanova o ha tenido que trasladarse a alguna otra ciudad en algún momento para explotar mejor los entrenamientos?

R: He vivido siempre en Vilanova, pero siempre con muchos viajes. Cuando he estado más fuera de casa han sido en estos últimos tres años con el Lizarte, donde he estado algunas semanas viviendo en Pamplona por todo el tema de viajes, que al final se hacen muy pesados.

P: Su primera gran victoria como amateur fue en la etapa reina de la Vuelta a Palencia, después de 100 kilómetros escapado. ¿Qué recuerda de ese gran día?

R: Pues lo recuerdo con la gran satisfacción de haber hecho el trabajo bien hecho y de que el resultado acompañara, y más de la forma que fue.

P: Su año 2014 con el equipo Lizarte ha sido espectacular y ha conseguido varias victorias de prestigio. ¿Con cuál de ellas se queda?

R: La etapa de la Vuelta a Bidasoa yo creo que es con la que me quedo, por el nivel que había y por cómo fue. Llegando escapado con sólo un segundo de ventaja.

P: ¿Cree que Movistar se ha fijado en usted sólo por las victorias o también por la lucha y el trabajo que puede aportar?

R: Lucha y trabajo, aunque las victorias han ayudado mucho.

P: Los tres años que ha estado en el equipo Lizarte han sido claves para su proyección. ¿Qué o quién destacaría de su estancia en el club navarro?

R: Sobre todo a Manolo Azcona, el director del equipo donde he estado como en casa y también a Álvaro, el gerente de Lizarte.

P: ¿Que diría a los jóvenes que empiezan con la bici y sueñan con llegar a profesionales? ¿Cuál es el camino a seguir?

R: Pues poner muchas ganas y aunque parezca complicado, si te sacrificas, pueden llegar a cumplir su sueño.

P: La traca final de la temporada 2014 fue poder disputar el Mundial de Ponferrada con la selección española. Como no, se dejó ver y terminó en la 66ª posición. ¿Qué le pareció la experiencia?

R: Una experiencia inolvidable por todo lo que supone correr el Mundial: ambiente, repercusión, presión...

P: ¿Se ve ganando algún día una medalla en un Mundial absoluto?

R: Uf, de momento todavía no, es muy pronto.

P: ¿Cuál es la persona que más le ha ayudado en su trayectoria deportiva? La que considera clave para su progresión como ciclista.

R: Sin lugar a dudas mis padres, siempre han estado detrás en los buenos y en los malos momentos.

P: ¿Cuál es su ídolo ciclista?

R: El gran Miguel Indurain.

P: Del pelotón profesional en activo, ¿se fija en algún corredor en concreto?

R: Alejandro Valverde, con todo lo que ha hecho este último año sin lugar a dudas.

P: Tras Flecha y Purito, parecía que el ciclismo catalán entraba en un periodo complicado, pero con David de la Cruz, Jordi Simón, Airan Fernández o usted mismo, ¿el relevo está asegurado?

R: Creo que sí y de muchos otros que vienen por debajo haciendo mucha fuerza.

P: ¿Cuál es el peor momento que recuerda sobre una bicicleta?

R: El Tour del Porvenir. Lo había preparado mucho y no me fue como pensaba, aunque el último día pude dejarme ver.

P: ¿Y el mejor?

R: Cualquiera de las victorias, donde se ve recompensado todo el trabajo hecho.

P: ¿Giro, Tour o Vuelta, con cuál se queda?

R: Me quedo con el Tour.

P: En su trayectoria como ciclista también ha tocado el ciclocross o la pista. ¿Ahora los aparcará definitivamente?

R: De momento para competir sí, pero definitivamente no, porque para entrenar los utilizo.

P: Es un chico joven y el ciclismo es un deporte que requiere mucho sacrificio. ¿Le sabe mal perderse fiestas con los amigos, conciertos, salir...?

R: Bueno, cuesta, pero año tras año te vas acostumbrando. A pesar de que a veces saldrías, no lo puedes hacer.