Nacer Bouhanni, sin pelos en la lengua

Con la claridad y contundencia que le caracteriza, Nacer Bouhanni (1990, Épinal - Francia) ha estado hablando con Tuttobiciweb acerca de todo lo sucedido en Française des Jeux y con su director, Marc Madiot, en 2014, así como de su visión de lo que será 2015 en su nuevo equipo, Cofidis.

"Si no me quería en Milán-San Remo, sólo tenía que decírmelo"

En un año en el que el protagonismo en las llegadas masivas debía ser compartido con Arnaud Démare, era el director deportivo y ex ciclista profesional Marc Madiot quien debía poner orden en su casa y gestionar los activos del equipo. Bouhanni revela que las decisiones tomadas, aunque correctas, fueron erróneas en los tiempos. "Si no me quería en Milán-San Remo, sólo tenía que decírmelo y me hubiese centrado en alguna otra cosa. ¿Que hay de malo en ello?". A Bouhanni le fue comunicada su no participación apenas una semana antes de la carrera.

Lo mismo le sucedió con el Tour de Francia. "Poco antes del Tour supe que no participaría", dijo. De nuevo, golpea a Madiot por su falta de previsión: "Marc se equivocó. Si me hubiese dicho al principio de la temporada que no iría al Tour, habría gestionado la temporada de un modo diferente."

"La propuesta de Cofidis me convenció desde el principio"

Ganador de dos etapas en la Vuelta a España y otras tres en Giro de Italia (para un total de 11 victorias parciales en 2014), fue precisamente en la carrera italiana cuando se decantó por Cofidis para las próximas temporadas: "La propuesta de Yvon Sanquer (mánager de Cofidis) me convenció desde el principio, ya que tenían la intención de construir algo nuevo en Cofidis."

No fue esta su única oferta, "tuve también ofertas de Omega Pharma-Quick Step, el nuevo Cannondale y Ag2R, pero elegí Cofidis por su proyecto. No es cuestión de dinero, todas las ofertas eran similares. Elegí la filosofía", dijo. No sin dejar de añadir: "Pero no creas a nadie que te diga que el dinero no importa, porque te están mintiendo."

Afición al boxeo

Para el sprinter francés, el cuadrilátero tiene mucho que ver con los últimos 300 metros de un sprint: "Cuando boxeas, estudias a tu oponente para encontrar su punto débil y es ahí donde le golpearás en el momento oportuno. Lo mismo sucede en los sprint cuando eliges el momento idóneo para lanzar tu último esfuerzo."

A raíz de la pelea entre Brambilla y Rovny en la pasada Vuelta a España, tuvo también unas palabras para Oleg Tinkov, quien retó, a su manera, a Brambilla a medirse en otra ocasión con el propio Bouhanni: "Tinkov debería recordar que el boxeador es un verdadero deportista y el respeto por el oponente es lo primero que le enseñan."

Con la mira puesta en 2015

Llega a Cofidis junto a dos viejos conocidos, Geoffrey Soupe y Dominique Rollin, quienes junto a Adrien Petit y Jonas Ahlstrand, que llega desde Gian-Shimano, deberían ser, a su entender, quienes se encarguen de lanzarle los sprint. "Esa es mi idea, pero hablaremos acerca de ello en la primera concentración de pretemporada", cuenta.

Para ese trabajo, lanzar el sprint para otro corredor, también tiene las ideas muy claras: "Lo primero es que todo el mundo se sienta cómodo en su rol". No sin dejar de volver al boxeo para explicar cómo funciona un equipo en el último kilómetro: "Como en el ring de boxeo, cada uno de nosotros debe estar preparado para enfrentarse al enemigo y elegir el golpe adecuado en el momento adecuado. Simple, ¿verdad?".

Sus primeras pedaladas

"Me encontré por delante de un tal Thibaut Pinot"

"Tenía siete años cuando en mi primera carrera me encontré por delante de un tal Thibaut Pinot (compañero hasta este año en FDJ). Desde entonces siempre he corrido para ganar. En cuanto pongo el dorsal en el maillot, lo hago para ganar y durante la carrera sólo tengo una meta", concluyó.