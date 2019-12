Pedaladas diarias: 4 de diciembre

Un mes de diciembre que ha entrado con multitud de noticias en el mundo del ciclismo. La confirmación de los calendarios de las grandes estrellas unido a la incertidumbre en torno a escuadras como Astana o Europcar que podrían quedarse fuera del World Tour está copando el protagonismo de la actualidad pero también hay otras noticias reseñables que tratamos en formato de breves. El Giant-Alpecin correrá bajo licencia alemana; la Vuelta al Algarve confirma cinco equipos World Tour; Bardiani presenta su plantilla; Frank habla sobre su gran objetivo, el Tour de Francia y Cummings se muestra feliz y con ilusión en MTN-Qhubeka.

Giant-Alpecin, con licencia alemana

La entrada de un patrocinador germano en el equipo holandés provocará que el Giant-Alpecin, como así se denominará en 2015, tenga licencia alemana. A pesar de tener la base del equipo en Países Bajos y que gran parte de su plantilla sea de origen neerlandés, el equipo dirigido por Ivan Spekenbrink competirá bajo la nacionalidad alemana. El propio director deportivo del equipo se congratulaba de este hecho: "Tendremos un enfoque de desarrollo en el talento alemán y podremos dar la oportunidad a muchos jóvenes de encontrar su camino hacia la élite del deporte", comentaba Spekenbrink quien también admitió, lógicamente, razones económicas y de patrocinio.

Iwan Spekenbrink: "Podremos dar la oportunidad a muchos jóvenes alemanes"

A pesar de tener un núcleo holandés y un pasado bajo esta nacionalidad, el Giant-Alpecin tendrá muchos ingredientes para sentirse más alemán. Y es que sus dos principales estrellas, los velocistas Marcel Kittel y John Degenkolb son del país teutón con lo que mucho tienen que agradecer a sus vecinos del este, donde Giant ha encontrado grandes estrellas del ciclismo. 24 victorias del conjunto neerlandés llegaron bajo la bandera de Alemania, repartidas entre Kittel y Degenkolb con una victoria de Simon Gesckhe. Por tanto, un equipo que vuelve a cambiar de nombre y de patrocinador tras nacer en 2005 como Shimano-Memory Corp, para pasar por diferentes nomenclaturas como Skil-Shimano, Project 1t4i, Team Argos Shimano o Team Giant-Shimano. Ahora, con la entrada de la firma de productos de higiene alemana, el equipo pasará a ser de nacionalidad germana.

La Vuelta al Algarve anuncia sus cinco equipos World Tour

Una de las primeras carreras del año disputada en suelo portugués como es la Vuelta al Algarve ha anunciado las cinco formaciones World Tour que participarán en la prueba. Sky, Etixx-Quick Step, Lotto-Soudal, Cannondale-Garmin y Katusha serán los encargados de liderar la participación en suelo portugués. Además, también entrarán todos los conjuntos continentales portugueses, tales como el Efappel-Glassdrive o el Louletano-Dunas Doradas.

El recorrido será, como acostumbra esta carrera, muy variado y con cinco etapas destinadas a diversos competidores: dos jornadas llanas, propicias para velocistas, una crono de unos veinte kilómetros, una etapa de media montaña y otra, la reina, con final en alto. Recordar que el pasado año la victoria fue para Michal Kwiatkowski en un buen duelo con Contador y Rui Costa. Modolo y Cavendish fueron los triunfadores en las etapas llanas.

Bardiani confirma su plantilla para 2015

Dieciséis corredores defenderán los vistosos colores del Bardiani - CSF Pro Team. Vistosos tanto por el tono llamativo de verde que lleva su equipación como por su combatividad en carrera, tal y como se vio en el pasado Giro de Italia. Una plantilla capitaneada por el velocista Sonny Colbrelli, el rematador Enrico Battaglin y los jóvenes escaladores Manuel Bongiorno y Edoardo Zardini además del 'veterano' de la plantilla, Stéfano Pirazzi. El roster lo completan Enrico Barbin, Nicola Boem, Andrea Manfredi y Nicola Ruffoni, junto con las nuevas incorporaciones Simone Andreetta y Alessandro Tonelli, que pasan al profesionalismo de la mano de la escuadra italiana, Luca Chirico, procedente del MG Kvis-Wilier, y los stagiares del equipo en 2014 como son Paolo Simon y Simone Sterbini.

Una formación íntegramente italiana y muy joven, con una media de edad de en torno a los 23 años y cuyo objetivo no es otro que mostrarse, ser combativos y, como ocurrió en 2014, intentar lograr triunfos importantes. Las victorias en el pasado Giro de Italia, a manos de Marco Canola, Enrico Battaglin y Stefano Pirazzi, unido a la desgracia de Bongiorno en la subida al Monte Zoncolan, son un fiel reflejo de la gran temporada de este equipo en 2014. También destacar el buen año de Colbrelli, con cinco victorias en carreras de segundo nivel y la victoria de Zardini en la etapa reina del Giro del Trentino.

El top 10 en el Tour, el gran objetivo de Mathias Frank en 2015

El suizo es un ciclista de los que quieren y no pueden. Siempre cuaja un buen acercamiento al Tour de Francia pero, por unas razones u otras, nunca acaba cuajando una buena carrera. En 2014, una rotura de fémur le apartó de la carrera gala tras irse al suelo en la undécima etapa. Pero el suizo, de 27 años, no se rinde y vuelve a marcarse el Tour como meta. "Tras dos malas experiencias, la tercería debería ir bien. Creo que será así. He tenido dos grandes caídas en mi carrera y ambas han sido en el Tour de Francia. Sin duda es triste pero tengo que intentarlo de nuevo", afirmaba Frank con optimismo, en declaraciones recogidas en Cycling Quotes, antes de admitir cuál es su gran meta en el Tour de 2015: "Me centraré en el Tour donde quiero intentar acabar en el top 10".

Sobre la licencia World Tour, ya confirmada, a IAM Cycling, el suizo la admite como "un gran desafío" y también afirmó no sentir "la presión del equipo tras dos años sin cumplir el objetivo en el Tour". Acerca de su lesión, Frank ha comentado que apenas siente molestias y que está tratando de recuperarse al 100%: "No siento nada en el fémur. Sentí un poco de dolor en la última prueba que hice y sigo trabajando con el fisio. Estoy seguro que estaré de nuevo al 100% muy pronto".

Stephen Cummings, "impresionado" con MTN

El ciclista británico iniciará una nueva etapa en la renovada escuadra MTN-Qhubeka. Tras una temporada 2014 en la que consiguió grandes resultados al inicio, principalmente por su buena capacidad contra el crono, el ciclista de BMC fue a menos a lo largo del año. Ahora, con 'pieles' nuevas, Cummings quiere cuajar un buen 2015, a sus ya 33 años. "Me siento mejor que nunca, no me siento como que estoy terminando ... me siento súper bien. Me siento como un paracaídas se ha abierto", comentaba el inglés en tono jocoso a la web Cycling News.

Stephen Cummings: "¿Dónde me gustaría ganar? Pues en el Tour, obviamente"

Cummings confirmaba que su intención es ganar alguna carrera World Tour, por fin: "Me gustaría ganar una carrera algo más importante. Este año gané en el Tour del Mediterráneo pero me gustaría ganar en el World Tour. ¿Dónde me gustaría? Pues en el Tour, obviamente. Es un gran objetivo y el sueño de todos es ganar ahí. Ese es mi sueño también". Optimista en sus declaraciones, el británico admitió que la relación con BMC no fue buena y que necesitaba "un nuevo reto. Pensé que podría hablar con un equipo francés pero esta opción era mejor", admitía Cummings. El exciclista de BMC se muestra impresionado con el trabajo de MTN de cara al 2015. "Hay un montón de ciclistas con mucha experiencia y esperemos cumplir los objetivos. Creo que el equipo puede entrar en el Tour de francia", aventuraba Cummings. El inglés será líder del equipo en las carreras por etapas junto con otros como Serge Pauwels o Louis Meintjes. Un conjunto destinado a ganar con grandes velocistas como Farrar, Boasson-Hagen, Goss o Ciolek.