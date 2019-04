Luis León Sánchez: "No sé si voy a tener libertad, ayudar a Aru y Nibali es mi principal papel"

Después de pasar la última temporada en el Caja Rural-Seguros RGA, el corredor murciano ha fichado por uno de los equipos más potentes del panorama ciclista, sobre todo tras ganar el Tour de Francia junto a Vincenzo Nibali. A pesar de eso, Luis León aun no sabe en categoría correrá su equipo al estar en duda su posible inclusión dentro del World Tour, algo que también le ocurre al Europcar.

"Sería un sueño correr la Vuelta a Murcia con Astana Team"

Con poco menos de un mes para que arranque la competición, Luis León no ve el momento de subirse encima de la bicicleta en carrera. "Este invierno he estado en mi casa para pasar un tiempo de calidad con mi familia y ahora he empezado a entrenar. Estoy muy feliz y con muchas ganas de empezar", comentó en una entrevista a SpazioCiclismo.

A pesar de que no esté confirmado el hecho de que Astana Team sea World Tour, el murciano los trata como tal. "Vuelvo con un equipo World Tour y uno de los mejores equipos del mundo, es una motivación extra. Voy a tratar de hacer las cosas de la mejor manera y ver cómo va", afirmó.

Su paso por el Caja Rural-Seguros RGA le ha sabido a gloria a Luis León, sobre todo tras verse sin ofertas. "En primer lugar quiero darles las gracias por todo lo que han hecho por mí. Fue un momento muy especial para mí porque por desgracia al final de la temporada no tenía ninguna oferta. Fue una negociación muy rápida y desde el primer momento me sentí como en casa, ya que me trataron muy bien", explicó.

"Quiero dar las gracias al Caja Rural por todo lo que han hecho por mí"

La próxima temporada el murciano no sabe cual será su rol aunque espera poder tener libertad. "Sinceramente, no sé si voy a tener libertad y, en qué ocasiones. Estoy aquí para ayudar en las grandes vueltas tanto a Nibali como a Aru, quetienen como fin la clasificación general. Luego, por supuesto, el calendario es largo, con carreras de una semana y clásicas, así que creo que habrá la oportunidad de decir lo que pienso, pero por el momento no creo. Vamos a ver lo que voy a decir sobre los planes y qué momento de la temporada tendré que estar listo", desveló.

Poder arrancar la temporada con los colores de Astana Team en la Vuelta a Murcia sería un sueño para Luis León. "Tal vez, sería un sueño. El año pasado fue la primera vez que asistí a la carrera de mi región, pero la noche antes de la salida estaba en cama con fiebre, y al final no pude salir a correrla. Si en 2015 el equipo va, el camino que me gustaría es estar allí y tratar de conseguir el mejor resultado posible", confirmó.

El murciano fue de la partida de la Selección Española en el Mundial de Ponferrada, viendo como su compatriota Alejandro Valverde lograba la medalla de bronce. "Finalmente Alejandro Valverde se llevó a casa una medalla que era importante para España y para él mismo, ya que corrió en España y estábamos casi obligados a conseguir una medalla, aunque no fue fácil. A nivel personal, tal vez no estuve a la altura de lo que esperaba, he terminado la Vuelta a España muy cansado física y mentalmente", concluyó.