Pedaladas diarias: 17 de diciembre

La temporada ciclista cada vez está más cerca. La actualidad ciclista no cesa en este otoño-invierno pese a que la competición en carretera sí lo hace. Hoy destacan entre otras noticias el nuevo maillot del Team Sky o la alineación del Etixx - Quick-Step para el Tour Down Under.

Sylwester Szmyd ficha por CCC Polsat

El conjunto ProContinental CCC Polsat Polkowice ha confirmado a Sylwester Szmyd como nuevo fichaje de su equipo. El polaco, que ha corrido las dos últimas para Movistar Team, será el jefe de pilas del conjunto de su país. El ciclista de 36 años es profesional desde la temporada 2001, debutando para el Taccoini Sport - Vini Caldirola. Antes de Movistar Team corría para las filas de Liquigas, antecesor de Cannondale. 2014 no fue un gran año para el escalador polaco. Su mejor resultado fue el tercer puesto en la general de la Vuelta a Castilla y León.

Team Sky presenta su nuevo maillot

El equipo británico Sky presentó en la mañana del miércoles su nueva indumentaria con la que afrontará la temporada 2015. Como suele ser habitual, el maillot del equipo no sufre grandes cambios y sigue combinando el negro con el azul una temporada más. El bloque de Brailsford continúa su preparación en Mallorca, donde llevan once días provando los nuevos materiales para la temporada que comienza en catorce días.

Arnaud Démare: "Todavía tengo que aprender"

Tras la salida de Nacer Bouhanni con dirección Cofidis, Arnaud Démare se ha quedado como el jefe de filas de FDJ en cuanto a las llegadas rápidas se refiere. El campeón de Francia espera un 2015 donde consiga una victoria importante. "Espero seguir mi progreso en 2015", comentó a L'Equipe en el campo de entrenamiento en Calpe, España.

"Hice segundo en Gent-Wevelgem y 12º en la París-Roubaix, pero sentí que aún podía haberlo hecho mejor en las clásicas. He ganado muchas carreras, pero ninguna grande. No sé si será para la temporada que se inicia, espero que sí. Sé que todavía tengo que aprender, pero tengo la suerte de tener un equipo que me apoya perfectamente. Tras ganar el Tour de Picardie, los Cuatro Días de Dunkerque y Eurometrópolis demostré que sabía ganar carreras por etapas. En 2015, me centraré más en mis objetivos y en las mejores carreras. Voy a tratar de ganar en calidad y no necesariamente en cantidad", concluyó el sprinter francés.

Movistar y Etixx - Quick-Step presentan sus formaciones para el Tour Down Under

La temporada 2015 cada vez está más cerca, y por ello los equipos van confirmando sus integrantes para la primera carrera del UCI World Tour, el Tour Down Under, que se disputará en Australia entre los días 20 y 25 de enero. Movistar Team llevará a Eros Capecchi, Rubén Fernández, José Herrada, Gorka Izagirre, Pablo Lastras, Juan José Lobato y Enrique Sanz para afrontar la carrera australiana. Lobato será el hombre rápido, mientras que Herrada o Izagirre serán los líderes del conjunto telefónico.

Por su parte, Gianni Meersman y Mark Renshaw serán los líderes del conjunto Etixx-Quick Step en el Tour Down Under, el belga para la general y el australiano para las llegadas masivas. A estos dos corredores les acompañarán Maxime Bouet, David De la Cruz, Pieter Serry, Yves Lampaert y Martin Velits.