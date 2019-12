¿Y si Valverde...?

El mundo del deporte siempre está rodeado de preguntas condicionales, conjeturas y quimeras. El ciclismo no se escapa de esta tendencia y algunas de estas suposiciones copan las charlas ciclistas entre aficionados y gente del mundillo. Uno de los debates más populares en los últimos años es cuál sería el palmarés de Alejandro Valverde si el murciano hubiese centrado su carrera en Clásicas en vez de en grandes vueltas. Sin duda, estas discusiones solo tienen lugar en torno a la figura de grandes corredores, de los mejores, y el de Las Lumbreras lo es. Por ello, por el hecho de que todo amante de la bicicleta conoce las excepcionales cualidades de Valverde, se le exige más de lo que ha logrado, pese a tener un palmarés extenso y completo, del que pocos pueden presumir en la historia del ciclismo.

No cabe duda de que las condiciones de Alejandro Valverde para las Clásicas son óptimas. El murciano tiene un gran fondo físico y, sobre todo, una punta de velocidad muy buena, al alcance de pocos ciclistas que no sean sprinters. Esta potencia sale a relucir, especialmente, cuando la carretera pica hacia arriba, pero también ha demostrado saber explotarla en llano, como en el Mundial de 2005 en Madrid, donde solo fue superado por un imponente Tom Boonen.

Valverde es, tal vez, el mejor uphill finisher que hay en el pelotón, algo que le favorece en algunas Clásicas, especialmente Flecha Valona, la cual ya ha se ha llevado en dos ocasiones. No solo eso, ya que en los últimos años ha mejorado considerablemente su técnica en los descensos, cualidad que le permite optar a un abanico mayor de Clásicas, y ha ganado en serenidad y experiencia, algo que se le echaba en falta cuando la competición entraba en su fase decisiva. Como contrapunto, el murciano tiene escaso sentido táctico de las carreras y le cuesta mucho leer las pruebas. No suele elegir los momentos apropiados para atacar y corre ciertamente a contrapié, lo que le ha privado de muchos triunfos que tenía en sus piernas pero de los que le ha alejado su cabeza.

No es amor, se llama obsesión

Todo esto lo sabe Valverde, que también conoce sus fenomenales condiciones para las carreras de un día, pero el murciano tiene una obsesión: el Tour de Francia. No cabe duda de que su caso es ciertamente extraño y particular, ya que se trata de la mentalidad de un escalador en el cuerpo de un clasicómano. Obcecado desde el inicio de su carrera con las grandes vueltas, en especial por el Tour, ha descuidado su preparación para las Clásicas y se ha puesto expectativas excesivamente altas en la prueba francesa que, posteriormente, no ha logrado satisfacer. Por ello, se habla de fracaso cuando se analiza su rendimiento en grandes vueltas ya que, a priori, sus puestos en las generales son positivos si hablamos de un clasicómano, pero no cuando el podio es el objetivo, meta que, por otro lado, nunca ha llegado a alcanzar, quedándose esta temporada con la miel en los labios.

Sin duda, en esta obsesión del murciano por las grandes vueltas y, en concreto, la Grande Boucle, han influido notablemente dos factores externos, además de su propia obcecación por la prueba francesa. No cabe discusión acerca de que Valverde ha soñado y sueña con vestir el maillot amarillo en los Campos Elíseos, pero no es menos cierto que estas influencias externas han ocasionado que el sueño se convirtiera en lo que ahora mismo es, una obsesión.

Por un lado, el primero de estos factores es la cultura ciclista española, en la que se valora mucho más al ciclista capaz de pelear por una carrera de tres semanas que al que es capaz de ganar varias clásicas. En España apenas se siguen las clásicas de la Ardenas, las carreras del pavés, la Milán - San Remo o el Giro de Lombardía, pese a que esta tendencia va remitiendo temporada a temporada. Al aficionado español, en general, solo le interesa seguir el Tour y la Vuelta, en ocasiones el Giro, es decir, las grandes vueltas, las carreras de tres semanas. Este es el defecto a pulir en el aficionado tipo que, como consecuencia suya, ha ocasionado la escasa tradición de clasicómanos en España, hasta que Óscar Freire rompió en cierta manera esta tendencia y abrió el camino a otros como Astarloa o el propio Valverde, con el pequeño oasis de Miguel Poblet en los años 50.

Por otro lado, la mano de Unzue sobre el murciano ha sido un factor determinante para que las Clásicas no fuesen el objetivo principal para Valverde. El director del Movistar, al igual que su pupilo, tiene una obsesión con el Tour de Francia y vio en el de Las Lumbreras a su hombre para portar el maillot amarillo. Unzue no fue capaz de ver las fenomenales cualidades del murciano para las carreras de un día o, si las supo apreciar, no decidió explotarlas en favor de preparar concienzudamente un Tour de Francia que, francamente, se le queda algo grande a un clasicómano de cualquier nivel. Esta ofuscación de Unzue con la Grande Boucle no es nueva, ya que desde su desembarco en el ciclismo allá por los años 90 tuvo en un pedestal a la carrera francesa.

Aun así, pese a los constantes golpetazos contra esta pared llamada Tour de Francia, el murciano ha sido capaz de dejar grandes destellos en la carrera gala. Sin lugar a discusión, el highlight de Valverde en tierras francesas fue su espectacular victoria en Courchevel, donde aguantó las acometidas de Armstrong para rematarle con un duro demarraje y lograr soltarle de su rueda. Dos años más tarde ganaría la primera etapa de la Grande Boucle en Plumelec y se vistió durante dos etapas por primera vez de amarillo, pero no podría aguantar entre los puestos de honor. Por último, el momento memorable del murciano más cercano fue su victoria en 2012 en Peyragudes, lo que supuso su redención tras dos años sancionado por presunto dopaje.

Lastrado para las Clásicas

Pese a todo esto, Valverde es un ciclista único y muy completo, algo que le permite rendir de principio a fin de temporada. Su rendimiento es de gran nivel desde la Vuelta a Andalucía, que suele ser el pistoletazo de salida real para el murciano, hasta el Mundial o Lombardía, donde suele echar el telón a la temporada, ganando entre medias todo tipo de pruebas. Es capaz de hacerse con una carrera de tres semanas, como demostró en 2009 cuando se llevó la Vuelta, pero no son su especialidad, a pesar de que ese es su deseo. El hecho de desgastarse tanto en Tour y Vuelta no le permite llegar en buen tono físico a citas importantes del tramo final de campaña, como Lombardía o el Mundial. En estas pruebas siempre le falta un puntito para lograr el triunfo, y prueba de ello son las estadísticas.

Siempre llega a este arreón final de temporada en un buen estado de forma, pero no en un estado físico óptimo e ideal . La fatiga acumulada durante semanas y semanas de competición, sin apenas descanso desde junio y encadenando dos grandes vueltas con la Clásica de San Sebastián de por medio, ocasionan que el murciano llegue en la reserva al cierre de campaña. Una planificación diferente, con el Tour y la Vuelta como escenario para cazar etapas y no para pelear la general le darían ese plus en septiembre y octubre que a día de hoy aun no ha podido disfrutar ya que, al no pelear por la general, el desgaste sería menor ya que podría tomarse alguna jornada "de descanso", sin la tensión de tener que estar adelante en busca de una buena posición en el pelotón para evitar imprevistos que le alejen de su objetivo real.

En los Campeonatos del Mundo, Alejandro Valverde ha cosechado la friolera de seis medallas, siendo el ciclista con más preseas de la historia, pero ninguna es de oro. El murciano se ha quedado muchas veces a las puertas de la gloria y en muchas de estas ocasiones partía como uno de los grandes favoritos a hacerse con el arcoíris. Esta carrera es ciertamente fetiche para él, ya que siempre demuestra estar en los puestos cabeceros, peleando por los metales, pero jamás ha logrado, hasta el momento, dar el golpe de autoridad que se le pide y alzarse con el título mundial. Poco después de los Campeonatos del Mundo se celebra el Giro de Lombardía, donde ha conseguido dos segundos puestos en sus dos últimas participaciones, ya que anteriormente este Monumento pasaba prácticamente inadvertido en su calendario debido, probablemente, al calendario tan cargado que tenía.

Otro calendario para ser leyenda

Su preparación para las grandes vueltas no solo afecta a las carreras de un día de final de año, sino que también influye en las Clásicas de primavera. Sus resultados en las Ardenas son muy buenos, cosechando dos triunfos en Lieja y otros tantos en Flecha Valona, además de subir seis veces al podio entre las tres carreras que conforman el tríptico de las Árdenas. Valverde prepara estas carreras, pero no con tanto mimo y ahínco como una gran vuelta.

No cabe duda de que si centrase su preparación en llegar con un pico de forma a esa semana de abril en las Ardenas, otro gallo cantaría. Esos "casis" que ha firmado el murciano en las cotas y muros belgas podrían ser éxitos rotundos, y esas ocasiones en las que ha rondado el podio, probablemente hubiera subido al cajón acompañando al ganador, tanto a la derecha como a la izquierda. Aun así logra plantar cara e imponerse a hombres que preparan exclusivamente y a conciencia estas carreras, lo que deja de manifiesto el enorme talento que posee en sus piernas el murciano.

Sin duda, la diferencia entre los resultados de abril y los de septiembre y octubre del murciano es la fatiga. En primavera, el hombre del Movistar está mucho más fresco, ya que aun no ha tenido que tomar parte en ninguna carrera de tres semanas. Además, las Clásicas de las Ardenas son pruebas que se amoldan mucho mejor a sus cualidades que Lombardía. El caso de los Mundiales es distinto, ya que cada año el recorrido es diferente y el perfil de los favoritos varía de una temporada para otra.

¿Y si Valverde...hubiera elegido las clásicas para tratar de entrar en la historia del ciclismo y no las carreras de tres semanas? Seguramente el murciano hubiera pasado a los anales como uno de los mejores clasicómanos de la historia, si no el mejor. Por condiciones y por piernas, opositaría a ese trono tan subjetivo, pero la cabeza y esa obcecación con el Tour de Francia le han pasado factura. Tildarlo de producto desaprovechado tal vez sea excesivo, pero no cabe duda de que a Valverde no se le ha sacado todo el jugo que llevaba dentro. La sangre del murciano rebosa quilates de ciclismo, de ciclismo de un día, pero tanto él como sus mentores no han sabido verlo o explotarlo. El destino había preparado un hueco a Alejandro en la historia de este deporte, pero tenía que cumplir una serie de requisitos. Durante su carrera ha hecho caso omiso a algunos de ellos y ha perdido la oportunidad de ser único.