Chris Froome: un año para olvidar

El 2014 no será un año marcado en lo que a éxitos se refiere para Chris Froome. El británico arrancaba el año como el principal favorito en las carreras de tres semanas, en especial en el Tour de Francia, dónde defendía el título logrado en la edición del 2013. A pesar de la que la prueba gala era su principal objetivo, otras carreras como clásicas y carreras por semanas también centraban la atención del británico. Froome partía como el principal favorito en todas las apuestas después de un 2013 impeclable: Tour de Omán (más una etapa), una etapa en la Tirreno-Adriático, Critérium Internacional (más una etapa), Tour de Romandía (más una etapa), Critérium du Dauphiné (más una etapa) y Tour de Francia (más tres etapas).

Acabada la temporada, Chris Froome hacía una valoración general a lo que había sido el 2014: "El Tour fue una decepción, pero en la temporada logré un par de victorias de las que puedo estar feliz. Además terminé la Vuelta con buen resultado tras superar todos los problemas. Ahora arrancaré la nueva temporada en una buena posición y haré borrón y cuenta nueva para dar lo mejor de mi".

Las lesiones no le dejan competir

El corredor de origen keniano quiso calcar la preparación para el Tour de Francia, que había realizado un año antes. Froome arrancaba el año con unas molestias, que le impedían entrenar y competir. Su primera prueba fue el Tour de Omán (mediados de febrero). El británico igualó sus resultados del 2013 y se hizo con la general más la victoria en la quinta etapa. Uno de los test importantes era la Tirreno-Adriático, que se celebraría a primeros del mes de marzo, pero a falta de unos días para la disputa de esta carrera, el Sky confirmaba la baja por lesión de Froome. Richie Porte sustituiría al líder de la escuadra del Reino Unido.

Sería en la Volta Catalunya dónde Chris Froome se mediría a sus rivales en el Tour de Francia: Joaquim Rodríguez y Alberto Contador. Además, la prueba española contaría con la presencia de Tejay Van Garderen, Nairo Quintana, Daniel Martin y Thibaut Pinot. El británico concluyó en sexta posición a 17 segundos del vencedor, Joaquim Rodríguez. En la montaña, Froome notó el poco rodaje y no llegó hasta el final con los favoritos.

Posteriormente, el ciclista del Team Sky afrontaba la Lieja-Bastoña-Lieja, una de las clásicas por excelencia. La dureza de dicha prueba obligaba a retirse al campeón británico. Su siguiente objetivo sería el Tour de Romandía a finales de abril y comienzos de mayo. Quedaban dos meses para el inicio del Tour y su estado de forma era todo una incógnita. En Romandía demostró una mejoría en su rendimiento en la montaña, dónde sólo Spilak le batía y le arrebataba la victoria en la tercera etapa. El inglés se tomaría la venganza en la contrarreloj de la última. En aquella etapa, Froome batía todos los registros y se hacía con la etapa y la general de la carrera por delante de Simon Spilak y Rui Costa. Al igual que ocurriera con el Tour de Omán, Froome también calcaba las victorias en Romandía del 2013.

Comenzaba la cuenta atrás para el inicio del Tour de Francia. Su último test tendría lugar en el Critérium du Dauphiné con una participación de lujo. Todos los favoritos a hacerse con el Tour de Francia, a excepción de Alejandro Valverde y Joaquim Rodríguez, participaban en esta carrera. El corredor del Sky avisaba en el prólogo adjudicándose la etapa y colocándose como el primer líder. En la segunda etapa, el británico daba una nueva estacada. Sólo Alberto Contador era capaz de aguantar cada una de sus arrancadas, aunque no podría pelear por la victoria que sería para Froome. Todo estaba bajo control para los intereses de Chris Froome, pero en la séptima etapa, Alberto Contador le arrebataba el liderato. En la última etapa, una fuga inicial de 28 corredores acababa con las esperanzas del inglés, que llegaba tocado tras sufrir una dura caída unos días antes. Al final, el del Sky concluía en la duodécima posición del Critérium du Dauphiné. Con alguna duda generada en las últimas etapas se plantaba Froome en el Tour.

Tour de Francia

La 101ª edición del Tour de Francia arrancaba el 5 de julio de 2014. El británico defendía el título logrado en 2013, dónde se había impuesto a Nairo Quintana y Joaquim Rodríguez. La carrera arrancaba en el Reino Unido con tres etapas, aparentemente de transición, que finalmente fueron más duras de lo previsto. Froome pasó sin muchos problemas esos primeros días. Tras el paso por el Reino Unido, la carrera se dirigía hacía Francia. La cuarta jornada, primera en Francia, transcurriría con más problemas de los previstos para Froome, que se caía en dos ocasiones, aparentemente no sufría daños y continuaba sin perder tiempo.

En la quinta etapa acabarían todas las esperanzas del británico. El Tour innovaba con la inclusión de nueve tramos de pavé. Además, el día no acompañaba y la climatología hacía preveer una jornada de perros. La lluvia no cesaba y los corredores temían los pasos de pavé. Justo antes de la entrada en el primer tramo empedrado, el corredor del Sky sufría una nueva caída. En principio no parecía nada grave, pero desde el primer momento el ciclista se dirigía hacía el coche del equipo con la intención clara de abandonar. Froome estuvo arropado en esos momentos por varios compañeros de equipo, que esperaron la resilución final de su jefe, que finalmente no podría seguir.

El gran objetivo del 2014 se acababa sin haber empezado la competición casi para el británico. No obstante, el británico y su equipo se marcaban un nuevo reto, correr la Vuelta a España. Froome se recuperaba a tiempo y aunque no participaría en ninguna carrera previa llegaba sin problemas en su muñeca a la prueba española.

Vuelta a España

La última bala de Froome. La Vuelta se presentaba como la salvación del 2014 del corredor del Sky. La falta de entrenamientos y carreras hacía que el inglés empezará la carrera algo frío, sin ritmo y sin poder hacer frente a los ataques de los favoritos en los primeros puertos. Ya en la primera etapa, una pequeña contrarreloj por las calles de Jerez, el equipo Sky se dejaba casi medio minuto con el Movistar Team, que tenía a dos de los favoritos en sus filas: Alejandro Valverde y Nairo Quintana.

En el primer final en alto, Valverde le arrebataba la victoria a Froome, que atacaba en los últimos metros recortándole 12" a Quintana, que se quedaba cortado pese al trabajo en la ascensión de su compañero de equipo Alejandro Valverde. Al día siguiente, el británico lo volvía a probar y en esta ocasión si que finalizaba como el primero de los favoritos, aunque sólo rebajaría en dos segundos el tiempo con el resto de favoritos. La lucha y el tesón del inglés eran encomiables y eso se lo agradecían los aficionados españoles apostados en las cunetas de las carreteras. Tras el primer bloque de montaña, el del Sky era cuarto en la general a 20" del líder, Valverde.

Aramon Valdelinares sería el primer gran test para todos los aspirantes. En la ascensión, Froome se mostró como el más débil de los cinco favoritos. Contador, Joaquim y Quintana le volvieron a meter 23 segundos, mientras que Valverde llegaba a rueda del británico a la cima de la estación de esquí. Tras esta primera gran etapa de montaña, los ciclistas se preparaban para la contrarreloj de Borja. En esta modalidad, Froome tenía que estar un escalón por encima de sus rivales y colocarse como el líder de la carrera. Pues todo lo contrario. En ningún momento se sintió a gusto el inglés y llegó a meta con más de un minuto perdido frente a Tony Martin y lo que es lo mismo, dejándose segundos con todos sus rivales, menos Joaquim. Esto suponía un duro palo para la moral de Froome, que veía como no le estaban saliendo las cosas.

Tocaba cambiar el 'chip' y pasar a la ofensiva y Froome no se echaría atrás. A pesar de que no parecía el corredor más fuerte de todos, el inglés no cejó de probarlo en cada ascensión. Poco a poco empezó a recortar segundos a todos los favoritos, lo que no parecía preocupar en exceso al clan de los españoles, que dominaban la carrera a sus anchas, tras el abandono de Nairo (Valverde, Contador y Purito). A falta del último bloque de montaña, Froome era tercero con más de un minuto de desventaja con Contador, maillot rojo.

El coraje de Froome tendría sus frutos en la inédita subida a los Lagos de Somiedo. El británico atacó y se llevo con él a Contador, que no le concedió ningún relevo. El pinteño demarraba a pocos kilómetros y dejaba sin la victoria a un heróico Froome, que recortaba más de 50" con Valverde y asediaba la segunda posición del podio. La lucha incesante del corredor del Sky no acabaría ahí, y es que dos días después volvería a ser segundo, sólo superado por Fabio Aru. El premio no llegaría en forma de victoria, pero si en el asalto a la segunda plaza.

La Vuelta concluía con la subida a Ancares. Era la última oportunidad de Froome de intentar tambalear el liderato de Contador, que tenía un margen de más de un minuto. El británico lo intentaba de todas las maneras, pero finalmente pagaría todos los esfuerzos y volvería a ceder la victoria al líder de la carrera, viéndose relegado a la segunda posición por tercera vez.

De esta forma, Froome finalizaba su tercera Vuelta en la segunda posición, lugar que había ocupado en 2011. Además, la organización también le concedía el premio a la combatividad por su lucha continua y no darse por vencido ante el patrón de la carrera, Alberto Contador.

Con la mira en el 2015

El propio ciclista británico aseguraba a la web del equipo, que quiere olvidar el 2014 y pensar en positivo para la nueva temporada que se abrirá en enero. Estas eran las impresiones del ciclista del Team Sky: "De cara al próximo año, mi objetivo es volver a las mejores condiciones de forma y estar de nuevo disputando las carreras. Esta es una motivación muy grande para mi y es lo que me impulsa a entrenarme en invierno".

Froome ya ha confirmado su intención principal de asaltar, como es habitual, el Tour de Francia e intentar hacer una de las otras dos grandes vueltas. La ronda gala no se asemeja demasiado a sus características, ya que en la próxima edición, ASO ha apostado por quitar muchos kilómetros de contrarreloj y añadirlos a la montaña. Esto beneficia claramente a sus rivales: Nairo Quintana, Alberto Contador, Joaquim Rodríguez... Pero al final, los intereses comerciales mandan, tal y como reconoció el propio corredor: ""Junto con el equipo hemos tenido que priorizar algunos eventos sobre otros". En definitiva, el Tour volverá a ser el objetivo del británico e intentará brillar con más luz que en este 2014.